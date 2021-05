Núdzový stav zrušia, keď prejde novela o hospodárskej mobilizácii

Novela ide do parlamentu v skrátenom legislatívnom konaní.

12. máj 2021 o 14:01 (aktualizované 12. máj 2021 o 14:51) SITA

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Ak parlament odobrí novelu zákona o hospodárskej mobilizácii a prezidentka Zuzana Čaputová ju podpíše, núdzový stav môže byť zrušený.

Súvisiaci článok Má nahradiť núdzový stav, vláda schválila novelu o hospodárskej mobilizácii Čítajte

Uviedla to vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí).

Vláda dnes schválila návrh, aby sa parlament touto novelou zaoberal v skrátenom legislatívnom konaní.



„Tento proces by mohol prebehnúť v nasledujúcich dňoch," povedala Remišová.

Vyhla sa priamej odpovedi na otázku, či vláda nechá uplynúť lehotu, do ktorej musí Národná rada vysloviť súhlas s predĺžením núdzového stavu - najneskôr v utorok 18. mája, alebo kabinet mimoriadne zasadne a rozhodne o zrušení obmedzení vyplývajúcich z núdzového stavu a zákazu vychádzania. "Vláda bude proaktívna, ako to sľúbila občanom, že keď pominú dôvody na núdzový stav, urobí opatrenia na ich zrušenie,“ uviedla. Vláda v stredu odobrila návrh na skrátené legislatívne konanie poslaneckej novely zákona o hospodárskej mobilizácii, podľa ktorej by niektoré jej opatrenia mohli byť prijaté nielen v núdzovom alebo výnimočnom stave, ale aj v mimoriadnej situácii.

Vicepremiérka takisto priznala, že o aktualizovanom COVID automate sa ešte diskutuje. "Je to otázka najbližších dní,“ uviedla o jeho možnom prijatí.

Vyjadrila sa taktiež k informácii, že viacerí poslanci Sme rodina v stredu v pléne parlamentu avizovali podporu opozičnému návrhu na jednorazový príspevok na nezaopatrené dieťa. Novelu zákona predložili nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho. Remišová to hodnotí ako porušenie koaličnej zmluvy. "Takéto veci by sa nemali stávať a budeme mať k tomu koaličnú radu,“ povedala.