Ranný brífing: Rusi nám povolili Sputnik, políciu vakcína nezaujíma

12. máj 2021 o 23:32 Michal Deliman

Stačí Rusom zaplatiť a môžeme začať očkovať neregistrovaným Sputnikom. Vakcín však bude iba zlomok z toho, čo štát objednal, navyše si polícia pri podozreniach o ich nákupe dáva načas.

Čo dočasná stopka AstraZenecy na Slovensku znamená, aký to bude mať dopad na očkovaciu stratégiu a čo s tým všetkým má ruský Sputnik? Odpovede nájdete v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

Rusi dali súhlas, začneme očkovať Sputnikom

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. (zdroj: TASR)

Na Slovensku pribudlo 404 nakazených koronavírusom. Laboratóriá vykonali celkovo 6 776 PCR testov. Pribudlo aj ďalších 19 obetí ochorenia COVID-19. Hospitalizácie klesli, v nemocniciach je o 66 pacientov menej. Zaočkovali takmer 14-tisíc ľudí.

Slovensko začne očkovať ľudí ruskou neregistrovanou vakcínou Sputnik V, minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský dostal z Ruska súhlas na použitie vakcíny.

"Máme ruskou stranou definitívne podpísané súhlasné stanovisko na používanie. Zaplatením patričnej sumy sa vakcíny stanú naším majetkom," povedal minister po rokovaní vlády. Slovensko musí ešte pred tým za dodaných 200-tisíc dávok zaplatiť.

Denník SME pripravil prehľad, ako bude očkovanie Sputnikom fungovať.

Nový COVID automat: Vláda schválila tretiu verziu COVID automatu. Dokument opisuje, ako sa bude určovať rizikovosť na národnej aj regionálnej úrovni či opatrenia naviazané na jednotlivé úrovne rizika.

Vláda schválila tretiu verziu COVID automatu. Dokument opisuje, ako sa bude určovať rizikovosť na národnej aj regionálnej úrovni či opatrenia naviazané na jednotlivé úrovne rizika. Indický variant na Slovensku: Nová mutácia koronavírusu znepokojuje celý svet, potvrdili ju už aj na Slovensku. Oproti pôvodnému koronavírusu sa indický kmeň zdá byť nákazlivejší, v spoločnosti ľahšie šíriteľný a môže sa tiež vyznačovať väčšou odolnosťou voči existujúcim vakcínam.

Nová mutácia koronavírusu znepokojuje celý svet, potvrdili ju už aj na Slovensku. Oproti pôvodnému koronavírusu sa indický kmeň zdá byť nákazlivejší, v spoločnosti ľahšie šíriteľný a môže sa tiež vyznačovať väčšou odolnosťou voči existujúcim vakcínam. Pfizer namiesto Astry: Tých, ktorí dostali tento týždeň termín na očkovanie prvou dávkou vakcíny od spoločnosti AstraZeneca, zaočkujú Pfizerom. Rezort zdravotníctva však s vakcínou AstraZeneca naďalej v očkovacej stratégii počíta.

Tých, ktorí dostali tento týždeň termín na očkovanie prvou dávkou vakcíny od spoločnosti AstraZeneca, zaočkujú Pfizerom. Rezort zdravotníctva však s vakcínou AstraZeneca naďalej v očkovacej stratégii počíta. Pfizer a Moderna pre 35+: Ministerstvo zdravotníctva znížilo vekovú hranicu na očkovanie vakcínami od konzorcia Pfizer/BioNTech a Moderny na 35 rokov.

Polícia si pri Sputniku dáva načas, podozrenia nerieši

Vtedajší minister zdravotníctva Marek Krajčí a vtedajší premiér Igor Matovič po privezení prvej várky ruskej vakcíny Sputnik V. (zdroj: TASR)

Hoci má prokuratúra už od polovice apríla niekoľko trestných oznámení na nákup ruskej vakcíny Sputnik V, na ministerstve zdravotníctva si zatiaľ vyšetrovanie tejto témy nevšimli. Pritom už len utajenie zmluvy bolo nezákonné.

Navyše vtedajší minister zdravotníctva Marek Krajčí verejne potvrdil, že sa priamo podieľal na znení zmluvy, upozorňuje právnik a lekár Peter Kováč.

"Nemal by byť teda problém preukázať úmysel, čím by sa naplnila subjektívna stránka skutkovej podstaty trestného činu," upozorňuje Kováč.

Napriek tomu polícia podľa ministra Vladimíra Lengvarského doteraz ministerstvo neoslovila, nevyžiadala si ani nijaké dokumenty.

Slávnosti utajovania a mystifikácie vrcholia: Kým nudnú Astru nik nevítal na letisku, stojí oveľa menej a médiá reportovali každé šuchnutie okolo nej, Sputnik obostiera tajomno, píše Zuzana Kepplová.

Kým nudnú Astru nik nevítal na letisku, stojí oveľa menej a médiá reportovali každé šuchnutie okolo nej, Sputnik obostiera tajomno, píše Zuzana Kepplová. Zelená pre ruské sérum: Aj korunný argument, že Sputnikom sa očkuje v 60 krajinách – takže vakcína je overená –, je na vode, keďže za impozantným číslom sú ukryté takmer výlučne džamáhírije, píše Peter Schutz.

Aj korunný argument, že Sputnikom sa očkuje v 60 krajinách – takže vakcína je overená –, je na vode, keďže za impozantným číslom sú ukryté takmer výlučne džamáhírije, píše Peter Schutz. Matovič by mal ubrať plyn: Nie je superhrdina, jeho oponenti neprikvitli z Hviezdy smrti a on nás nezachraňuje pred armagedonom, píše Peter Tkačenko.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

NAKA ostáva bez vedenia: Policajná NAKA ostane čoskoro bez celého vedenia. Po odchode riaditeľa agentúry Branislava Zuriana totiž v polícii končí aj jeho zástupca Patrik Jurík. Rozhodnutie oznámil podľa informácií SME nečakane, iba deň po Zurianovi.

Policajná NAKA ostane čoskoro bez celého vedenia. Po odchode riaditeľa agentúry Branislava Zuriana totiž v polícii končí aj jeho zástupca Patrik Jurík. Rozhodnutie oznámil podľa informácií SME nečakane, iba deň po Zurianovi. Prezidentka sa pre referendum obráti na Ústavný súd: Ten má do 60 dní posúdiť, či skrátenie volebného obdobia môže byť predmetom referenda. V prípade kladného stanoviska prezidentka uviedla, že nebude s vyhlásením referenda zdržiavať a vyhlásilo by ešte v septembri.

Ten má do 60 dní posúdiť, či skrátenie volebného obdobia môže byť predmetom referenda. V prípade kladného stanoviska prezidentka uviedla, že nebude s vyhlásením referenda zdržiavať a vyhlásilo by ešte v septembri. Letanovská vstupuje do Spolu: Novou posilou mimoparlamentnej strany Spolu - občianska demokracia bude Andrea Letanovská. Na tlačovej konferencii to oznámil predseda strany Juraj Hipš.

Slovenské skvosty čaká druhá šanca za stámilióny

Vila Bellevue v Starom Smokovci. (zdroj: INDEX)

Ak ste posledné roky prechádzali v Starom Smokovci pešo na Hrebienok, neďaleko tamojšieho amfiteátra ste mohli spozorovať budovu. Na prvý pohľad ničím nevyniká. Okoloidúceho môže zaujať len to, že chýba málo a jej strecha sa prepadne.

Len málo zanietených vie, že ide o prvú poschodovú budovu vo Vysokých Tatrách. V polovici 19. storočia ju dal postaviť Johann Georg Rainer a vila bola známa aj pod menom Bellevue. Súkromník do nej neinvestuje a budova pustne. Vyzerá to tak, že si počká, kým spadne, a na jej mieste postaví niečo nové. Bez toho, aby bol zviazaný prísnym dohľadom pamiatkarov.

Klasický príbeh, ktorých sú v slovenských mestách či dedinách desiatky. Nie vždy sú v hlavnej úlohe súkromníci. Historické budovy vlastní štát, mestá či obce. V ich nečinnosti však nemožno hľadať vypočítavosť. Často ide o kombináciu viacerých faktorov, ktorých hlavným spojovateľom je nedostatok financií.

To sa má v najbližších mesiacoch a rokoch zmeniť. Na obnovu pamiatok majú smerovať stovky miliónov eur.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Rodiny v núdzi dostanú 333 eur na dieťa: Vláda vyplatí jednorazový príspevok na dieťa v sume 333 eur rodinám, ktoré sú v hmotnej núdzi. Oznámil to premiér Eduard Heger. Podľa neho sa na tom zhodla koaličná rada.

Vláda vyplatí jednorazový príspevok na dieťa v sume 333 eur rodinám, ktoré sú v hmotnej núdzi. Oznámil to premiér Eduard Heger. Podľa neho sa na tom zhodla koaličná rada. Presadzujú sa digitálne technológie: Štát sa snaží finančne podporovať mladé inovatívne firmy, ktoré vyvíjajú produkty alebo služby s potenciálne globálnym komerčným dosahom. Vo svete je to bežná prax, Slovensko nie je výnimkou.

Štát sa snaží finančne podporovať mladé inovatívne firmy, ktoré vyvíjajú produkty alebo služby s potenciálne globálnym komerčným dosahom. Vo svete je to bežná prax, Slovensko nie je výnimkou. Tichá výmena šéfa bratislavského letiska: Novým šéfom predstavenstva bratislavského letiska sa stal Matej Hambálek, syn poslanca Smeru Augustína Hambálka. Do funkcie ho vymenoval minister dopravy Andrej Doležal.

Ak sa začne nová intifáda, izraelská vláda nemá komu zavolať

Muž stojí pri horiacom aute počas potýčok medzi arabskou komunitou a políciou v meste Lod. (zdroj: TASR/AP)

Radikálne hnutie Hamas už tretí deň bombarduje izraelské mestá, armáda židovského štátu reagovala náletmi, ktorých cieľom je vraj infraštruktúra a muničné sklady Hamasu. Obete pribúdajú na oboch stranách, aj keď na tej palestínskej rýchlejšie.

"Ak chce Izrael stupňovať situáciu, odpor je pripravený. Ak povedia, že chcú prestať, odpor je pripravený aj na to," odkázal Izraelu Ismaíl Haníja, exilový líder Hamasu, teroristického hnutia, ktoré ovláda palestínske pásmo Gazy.

Za stupňovaním konfliktu je niekoľko faktorov, ktoré sa stretli naraz. Situácia je ešte chaotickejšia ako počas poslednej intifády v roku 2000. Vtedy mali Palestínčania jasné vedenie v osobe Jásira Arafata, alebo ako to napísal komentátor New York Times Thomas Friedman, "ak chcel Izrael riešiť spor, mal komu zavolať".

Ako funguje Železná kupola: V súvislosti so stupňovaním napätia medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas sa znovu začínajú objavovať zábery fungovania protiraketového systému Železná kupola, ktorý chráni židovský štát pred palestínskymi raketami. Prinášame otázky a odpovede o tomto systéme.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Česko neuznáva očkovanie zo zahraničia: Výhody pre osoby zaočkované proti koronavírusu platia nateraz v Českej republike len pre tých, ktorí vakcínu a potvrdenie o jej podaní dostali v ČR. Zdôvodňujú to obavami z falšovania dokumentov a nemožnosťou skontrolovať certifikáty vydané v zahraničí.

Výhody pre osoby zaočkované proti koronavírusu platia nateraz v Českej republike len pre tých, ktorí vakcínu a potvrdenie o jej podaní dostali v ČR. Zdôvodňujú to obavami z falšovania dokumentov a nemožnosťou skontrolovať certifikáty vydané v zahraničí. Explózia koronavírusu v Ázii: V Ázii a Tichomorí v priebehu dvoch predchádzajúcich týždňov pribudlo viac nakazených koronavírusom ako vo všetkých ostatných regiónoch sveta dohromady.

V Ázii a Tichomorí v priebehu dvoch predchádzajúcich týždňov pribudlo viac nakazených koronavírusom ako vo všetkých ostatných regiónoch sveta dohromady. Zranení po streľbe v Kazani: Päť detí, ktoré boli zranené počas streľby na škole v meste Kazaň v stredoruskej Tatárskej republike, je vo vážnom stave. Stav jedného ďalšieho dieťaťa je kritický.

Viaceré opory z NHL na MS v hokeji neprídu

Andrej Sekera (vpredu) na tímovom fotení. Na MS v hokeji 2021 nepríde. (zdroj: SME/Marko Erd)

Slovenskú hokejovú reprezentáciu na MS v Rige neposilnia obrancovia Andrej Sekera, Christián Jaroš a ani útočník Richard Pánik.

Potvrdil to generálny manažér národného tímu Miroslav Šatan. K mužstvu by sa však mal čoskoro pripojiť krídelník New Jersey Devils Marián Studenič.

Tím trénera Craiga Ramsayho tak môže zatiaľ na šampionáte počítať s tromi hráčmi zo zámoria. Okrem Studeniča aj s brankárom Adamom Húskom a útočníkom Róbertom Lantošim, ktorý by mal doraziť do prípravného kempu v priebehu týždňa.

Sezónu ukončili titulom vo fínskej lige útočníci Pavol Skalický a Kristián Pospíšil, ktorí by mohli takisto posilniť reprezentačný káder na MS. Slováci odletia do Rigy v nedeľu 16. mája.

Fanúšikovia na MS: Zápasy základných skupín na majstrovstvách sveta v hokeji v lotyšskej Rige sa uskutočnia bez divákov na tribúnach. Existuje však možnosť, že by sa vyraďovacia časť šampionátu hrala s obmedzeným počtom fanúšikov.

V skratke ďalšie správy zo športu:

Sagan skončil tesne za pódiom : Víťazom 5. etapy cyklistických pretekov Giro d'Italia sa stal Austrálčan Caleb Ewan z tímu Lotto Soudal. Peter Sagan skončil štvrtý.

Víťazom 5. etapy cyklistických pretekov Giro d'Italia sa stal Austrálčan Caleb Ewan z tímu Lotto Soudal. Peter Sagan skončil štvrtý. Čo hovoria o slovenskom futbale čísla: Šport na elitnej úrovni čoraz viac využíva nové technológie na zachytenie údajov o hráčoch počas hry i tréningu, aby lepšie pochopil ich výkon aj výsledok tímu.

Šport na elitnej úrovni čoraz viac využíva nové technológie na zachytenie údajov o hráčoch počas hry i tréningu, aby lepšie pochopil ich výkon aj výsledok tímu. Slovan získal ďalší talent: Slovenský mládežnícky futbalový reprezentant Marián Chobot sa od leta stane hráčom ŠK Slovan Bratislava. Dvadsaťjedenročný krídelník naposledy pôsobil v Nitre, kde rozviazal zmluvu a stal sa voľným hráčom.

Film Komúna je o priateľstve zničenom mocou

Vo filme Komúna sa blízki kamaráti Marcela Strýka znovu stretli. (zdroj: KOMUNAFILM)

Keď pracoval ako robotník na železnici, v pauzách dával kolegom prednášky o filozofii. Takmer vôbec mu nerozumeli. Ale pivo s ním malo predsa len inú chuť ako s kýmkoľvek iným.

Práca železničiara absolútne nezodpovedala schopnostiam Marcela Strýka. Tam sa dostal, keď komunisti zistili, že je nekonformný, príliš slobodný, dokáže žiť mimo systému a darí sa mu motivovať k nezávislosti a kritickému mysleniu aj ostatných.

Po revolúcii sa stal členom Občianskeho fóra a na slovenskej politickej scéne bol prvý, kto o Vladimírovi Mečiarovi hovoril: Neverím mu ani sekundu. Bol z Košíc, ale k Prahe mal o čosi bližšie ako k Bratislave.

Teraz, keď sa kiná pomaličky otvárajú, je v distribučnej ponuke dokumentárny film režiséra Jakuba Julényho, ktorý hovorí aj o jeho krátkom živote, aj o jeho najbližších kamarátoch a kolegoch z kapely.

V skratke ďalšie správy z kultúry:

Chýba nám noblesa: "Pre zdravie ľudskej spoločnosti je konfrontácia s umením nesmierne dôležitá. Spôsob, akým sa približujeme k umeniu, sa teraz veľmi zmenil. Fungujeme cez siete. Je to ohromná pomoc, ale nie je to ono," hovorí v rozhovore pre SME výtvarník Laco Teren.

"Pre zdravie ľudskej spoločnosti je konfrontácia s umením nesmierne dôležitá. Spôsob, akým sa približujeme k umeniu, sa teraz veľmi zmenil. Fungujeme cez siete. Je to ohromná pomoc, ale nie je to ono," hovorí v rozhovore pre SME výtvarník Laco Teren. Novinky na Netflixe a HBO: Prinášame vám výber filmov a seriálov, ktoré majú tento týždeň premiéru, a zároveň sú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Prinášame vám výber filmov a seriálov, ktoré majú tento týždeň premiéru, a zároveň sú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku. Protest Toma Cruisa: Americký herec Tom Cruise vrátil svoje tri Zlaté glóbusy na protest proti tomu, že v štruktúrach Hollywoodskej asociácie zahraničných novinárov nie je dostatočné zastúpenie etnických menšín.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Jozef Záhumenský. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Ako ovplyvňujú cisárske rezy pôrodnosť? Ako zlepšiť pôrodníctvo na Slovensku? Môže vakcína ovplyvňovať menštruáciu? A mal by nový minister zdravotníctva Lengvarský povoliť konečne interrupčnú tabletku? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s prednostom gynekologicko-pôrodníckej kliniky v Ružinove Jozefom Záhumenským.

Podcasty SME

Vedátorský podcast: Iránsky jadrový program nabúrali hackeri

Iránsky jadrový program nabúrali hackeri Zoom: Zistili, či je covid nebezpečný pre malé deti

Karikatúra

Karikatúra - 13.5.2021. (zdroj: Hej, ty!)

Recept dňa

S mäsom aj so zeleninou, klasické aj exotické. Ponúkame vám desať variácií na špízy.

Kurací špíz s kuriatkovou ryžou (zdroj: Naničmama.sk | dasa_)

