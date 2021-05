Raši načrtol riešenia pre cestovné certifikáty

Slovensko ako jediná krajina zo stredoeurópskeho regiónu nie je súčasťou dohody o voľnom cestovaní.

18. máj 2021 o 12:46 TASR

BRATISLAVA. Slovenská vláda robí zo Slovákov občanov druhej kategórie tým, že nevytvorila jednotný certifikát obsahujúci informácie o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o testovaní či o prekonaní tohto ochorenia.

Vyhlásil to nezaradený poslanec parlamentu Richard Raši.

https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FHlasSocialnaDemokracia%2Fvideos%2F809168623050651%2F&show_text=false&width=560

Raši načrtol riešenia

Upozornil, že Slovensko preto ako jediná krajina zo stredoeurópskeho regiónu nie je súčasťou dohody o voľnom cestovaní, na ktorom sa zhodla Česká republika, Rakúsko, Maďarsko, Poľsko i Nemecko.

Raši tvrdí, že všetky údaje má k dispozícii Národné centrum zdravotníckych informácií.

"Veľmi jednoducho by sa dala urobiť buď aplikácia, teda v mobile by ste mali QR kód, ktorý by si na hraniciach pozreli a okamžite vás pustia, alebo by ste mali certifikát, o ktorom by štáty vedeli, že ide o oficiálny certifikát SR. Tento certifikát by vydávali všetky inštitúcie, ktoré robia testovanie alebo očkovanie, alebo lekári, ktorí vedia, že ste prekonali COVID-19," ozrejmil Raši na utorkovej tlačovej konferencii.

Upozornil, že pri plošnom testovaní koncom októbra 2020 sa v krátkom čase pripravil jednotný certifikát.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Chýba anglický preklad

Slovenský europoslanec Michal Šimečka upozornil, že sa s ostatnými europoslancami ešte koncom apríla obrátili s problematikou certifikátov na vicepremiérku Veroniku Remišovú (Za ľudí).

Šimečka pripomenul, že Slováci dostávajú chaotickú zmes desiatok rôznych potvrdení o očkovaní.

"Chýba anglický preklad, líši sa formát aj rozsah údajov, na niektorých miestach dokonca odmietajú dať pečiatku a podpis," napísal na sociálnej sieti.

Preto podľa neho Slovensko vypadlo z dohody, pričom okolité krajiny si už od minulého víkendu vzájomne uznávajú potvrdenia. "Je to ďalšie zo zbytočných zlyhaní vlády, ktoré komplikuje život našim občanom pri cestách do zahraničia," doplnil.

Pripravuje sa univerzálne tlačivo

Europoslanci sa Remišovej pýtali, ako sa Slovensko pripravuje na digitálne zelené certifikáty.

"Veronika Remišová nás ubezpečila, že na implementácii digitálnych preukazov štátne orgány pracujú, ale bližšie informácie nechce komunikovať, kým nebude všetko pripravené," skonštatoval Šimečka.

Ministerstvo zdravotníctva v pondelok 17. mája uviedlo, že "intenzívne pracuje na univerzálnom tlačive, ktoré človek dostane po očkovaní proti ochoreniu COVID-19 a ktoré bude aj medzinárodne uznávaným dokladom."

Konkrétne riešenie má predstaviť v najbližších dňoch. Ak niekto potrebuje vycestovať, má podľa MZ kontaktovať svojho všeobecného lekára a požiadať ho o potvrdenie očkovania do Medzinárodného očkovacieho preukazu.