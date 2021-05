Koronavírus: USA vyčlenili pre svet ďalších 20 miliónov dávok vakcíny (minúta po minúte)

PCR testy na Slovensku odhalili viac ako 387-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 12 238 obetí.

18. máj 2021 o 6:48 (aktualizované 18. máj 2021 o 6:51) Veronika Orviská, Andrej Kuzmány, Laura Smitňová, TASR, SITA, ČTK

Správy o koronavíruse prinášame online minútu po minúte:

6:45 SVET - Spojené štáty poskytnú v priebehu najbližších šiestich týždňov ostatným krajinám sveta ďalších 20 miliónov dávok vakcín proti koronavírusu. Oznámil to americký prezident Joe Biden.

Pôjde o vakcíny od amerických firiem Moderna a Johnson & Johnson, ako aj od nemecko-amerického konzorcia Pfizer/BioNTech vyrobené v USA, ktoré má Washington už k dispozícii, približuje agentúra AP. Bidenova administratíva zatiaľ neoznámila, ako a do ktorých krajín budú vakcíny prerozdelené.

Biely dom ešte koncom apríla oznámil, že USA sa so svetom do konca júna podelia o 60 miliónov dávok vakcíny od britsko-švédskej spoločnosti AstraZeneca - avšak až vtedy, keď jej použitie v USA schváli tamojší Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA). Podľa AP by sa tak malo stať do konca júna.

Celkovo USA v najbližších týždňoch vyvezú do sveta 80 miliónov dávok.