Potvrdenia o očkovaní sprevádza chaos. Jednotný preukaz má byť čoskoro

Súkromná firma potvrdenie ponúka za poplatok.

18. máj 2021 o 18:43 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Do zahraničia sa dá síce už cestovať aj na rekreáciu, ale na to, aby ľudia zo Slovenska nemuseli ísť v cudzine do karantény, musia mať potvrdenie, že boli zaočkovaní proti Covid-19. Získať ho však nie je ľahké.

Slovensko na rozdiel od susedov, napríklad Česka, nemá jednotný očkovací preukaz, ktorý by uznávali aj iné krajiny.

Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že potvrdenie o očkovaní proti koronavírusu dá záujemcovi jeho lekár. Všeobecní lekári oponujú, že doklad pacientovi nemôžu dať, lebo ho neočkovali. Mal by sa preto vrátiť do očkovacieho centra.

Vakcinačné centrá však vravia, že nemajú kapacitu, aby vydávali potvrdenia desaťtisícom ľudí, ktorí nimi prešli.

Jednou z možností je ísť napríklad do súkromného Inštitútu očkovania a cestovnej medicíny (Inocem), kde potvrdenie o očkovaní zapíšu do medzinárodného očkovacieho preukazu za poplatok.

Na otázku, kedy bude mať Slovensko jednotný očkovací preukaz, ministerstvo odpovedá veľmi neurčito.

"Ministerstvo zdravotníctva finalizuje univerzálne tlačivo, ktoré by sme mali predstaviť v najbližších dňoch a bude medzinárodne platné," vraví jeho hovorkyňa Zuzana Eliášová.

Najskôr v polovici júna by už mal byť v ponuke aj zelený covid pas Európskej únie, ktorý by umožňoval cestovať medzi jednotlivými krajinami. Minister zdravotníctva za OĽaNO Vladimír Lengvarský v utorok večer vo videu povedal, že budú od 26. júna.

Slepá cesta