Ranný brífing: Potvrdenie o očkovaní? Skôr výhovorky a zmätok

18. máj 2021 o 23:43 Michal Deliman

Ministerstvo zdravotníctva posiela ľudí pre potvrdenie o očkovaní za všeobecnými lekármi, oni odkazujú na očkovacie centrá. Tie však na to nemajú kapacity. Potom tu máme poisťovne, kde dáta natekajú aj po týždňoch od očkovania a Lengvarského, ktorý sľubuje nápravu až o vyše mesiac.

Plnohodnotný očkovací preukaz je tak zatiaľ na dlhé lakte. A to všetko v čase, keď chce štát motivovať ľudí, aby sa šli očkovať. Téme sa venuje aj dnešné vydanie podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Potvrdenia o očkovaní sprevádza chaos. Jednotný preukaz má byť čoskoro

Hrádza v Rudne nad Hronom nebola v poriadku

Boj o štátne milióny: Finalisti sa sťažujú na spôsob výberu kongrescentra

Arktída je naša, hovorí Moskva. V regióne sa otvárajú nové námorné trasy

Mal byť hviezdou ligy. Stoch po pár zápasoch končí, v klube od neho čakali viac

Astronauti sa musia deliť o vesmírne spodky. ESA vyvíja menej odpudivé skafandre

Potvrdenia o očkovaní sprevádza chaos

Vypĺňanie medzinárodného očkovacieho preukazu. (zdroj: TASR/AP)

Na Slovensku pribudlo 233 nakazených koronavírusom. Laboratóriá vykonali celkovo 7 276 PCR testov. Potvrdili aj ďalších desať obetí ochorenia COVID-19. Pribudlo 26 hospitalizovaných pacientov, v nemocniciach je tak 828 ľudí, za predchádzajúci deň pribudlo 19 498 zaočkovaných.

Slovensko na rozdiel od susedov nemá jednotný očkovací preukaz, ktorý by uznávali aj iné krajiny.

Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že potvrdenie o očkovaní proti koronavírusu dá záujemcovi jeho lekár. Všeobecní lekári oponujú, že doklad pacientovi nemôžu dať, lebo ho neočkovali. Mal by sa preto vrátiť do očkovacieho centra.

Vakcinačné centrá však vravia, že nemajú kapacitu, aby vydávali potvrdenia desaťtisícom ľudí, ktorí nimi prešli.

Jednou z možností je ísť napríklad do súkromného Inštitútu očkovania a cestovnej medicíny, kde potvrdenie o očkovaní zapíšu do medzinárodného očkovacieho preukazu za poplatok.

Na otázku, kedy bude mať Slovensko jednotný očkovací preukaz, ministerstvo odpovedá veľmi neurčito.

Zdroj blízky ministerstvu SME povedal, že sa príliš spoliehalo na jednotný európsky covid pas a stratilo tak čas na prípravu národného očkovacieho preukazu.

Vládu zaskočilo očkovanie: Dá sa uvažovať, na čo je nám vláda, ktorá za týždeň vyčaruje šparchací certifikát, ale pri očkovaní začne habkať, píše Peter Tkačenko.

Dá sa uvažovať, na čo je nám vláda, ktorá za týždeň vyčaruje šparchací certifikát, ale pri očkovaní začne habkať, píše Peter Tkačenko. Prechodný certifikát: Ľudia, ktorí budú tento týždeň zaočkovaní vakcínou proti covidu, by už mali dostávať tzv. prechodný certifikát. Tí, ktorí sa zaočkovali skôr majú dostať možnosť vybaviť si ho dodatočne. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský tvrdí, že od 26. júna by mali všetci dostávať štandardné európske certifikáty.

Ľudia, ktorí budú tento týždeň zaočkovaní vakcínou proti covidu, by už mali dostávať tzv. prechodný certifikát. Tí, ktorí sa zaočkovali skôr majú dostať možnosť vybaviť si ho dodatočne. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský tvrdí, že od 26. júna by mali všetci dostávať štandardné európske certifikáty. Smer dal Lengvarskému ultimátum: Opozičný Smer chce iniciovať odvolávanie ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského, ak sa problém s certifikátmi o absolvovaní očkovania do 24. mája nevyrieši.

Opozičný Smer chce iniciovať odvolávanie ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského, ak sa problém s certifikátmi o absolvovaní očkovania do 24. mája nevyrieši. Rakúsko ruší karanténu pre Slovákov: Pri vstupe do Rakúska nebude od stredy 19. mája pre Slovákov povinná karanténa. Rakúsko totiž Slovensko zaradilo do zoznamu krajín skupiny A, pri ktorej sa karanténa nevyžaduje.

Hrádza v Rudne nad Hronom nebola v poriadku

Namiesto steny hrádze zostalo nad Rudnom nad Hronom len roztrhnuté koryto. (zdroj: SME/Marko Erd)

Najskôr uši trhajúci hukot, potom už len smršť valiacej sa vody v množstve asi 25 bazénov. Ľudia z Rudna nad Hronom by pondelkovú povodeň nemuseli zažiť, ak by hrádza nad dedinou vydržala. Povodeň si vyžiadala život bývalého starostu a veľa ľudí zranila.

Príčinu roztrhnutia hrádze ešte len zisťujú, pravdepodobne je na vine upchatá odtoková rúra, ktorá mala vodu regulovane odvádzať.

„Mal som tam poslať potápačov?“ pýta sa starosta Marián Šurjanský teraz, keď sa ho SME pýta, či zisťoval stav nádrže. Tvrdí, že nemohol nič robiť, aj keď ho miestni upozorňovali, že nádrž je už týždne plná.

Hrádzu postavili ako jednu z prvých za vlády Ivety Radičovej. Po návrate Roberta Fica a Smeru k moci po roku 2012 vláda výstavbu hrádzok zastavila. Aj to podľa Michala Kravčíka, ktorý projekt za vládu riadil, mohlo spôsobiť, že hrádzka nevydržala.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Koalícia stále hľadá dohodu: Predseda parlamentu Boris Kollár prerušil rokovanie 28. schôdze Národnej rady. Koalícia naďalej rokuje o návrhoch, ktoré ostali na programe májovej schôdze, teda o zvýšení deficitu v štátnom rozpočte a o zmenách pri kolúznej väzbe.

Predseda parlamentu Boris Kollár prerušil rokovanie 28. schôdze Národnej rady. Koalícia naďalej rokuje o návrhoch, ktoré ostali na programe májovej schôdze, teda o zvýšení deficitu v štátnom rozpočte a o zmenách pri kolúznej väzbe. Piťovi schválili dohodu o vine a treste: Špecializovaný trestný súd v Pezinku zrušil v prípade Juraja "Piťa" Ondrejčáka jemu pôvodne uložený trest 16 rokov väzenia a uložil mu úhrnný a súhrnný trest 23 rokov väzenia.

Špecializovaný trestný súd v Pezinku zrušil v prípade Juraja "Piťa" Ondrejčáka jemu pôvodne uložený trest 16 rokov väzenia a uložil mu úhrnný a súhrnný trest 23 rokov väzenia. Spustenie skríningu rakoviny: Preventívne skríningy na odhalenie rakoviny by sa podľa ministra Legvarského mali spustiť v najbližších týždňoch. V pláne sú tiež pravidelné stretnutia s pacientskymi organizáciami venujúcimi sa onkologicky chorým ľuďom.

Finalisti sa sťažujú na spôsob výberu kongrescentra

Vizualizácie kongresového centra, ktoré predstavili traja finalisti. (zdroj: Immocap/Incheba/JTRE)

Spôsob výberu novej lokality pre výstavbu Národného kultúrneho a kongresového centra (NKKC) vzbudzuje otázniky. Taký je pohľad dvoch z troch finalistov, ktorí sa uchádzajú o miliónovú dotáciu pre výstavbu kultúrneho stánku.

INDEX pred pár dňami informoval, že do užšieho výberu sa dostala trojica Immocap (Nový Istropolis), Incheba a J&T Real Estate (Nové Lido).

A práve dvom posledne menovaným sa nepáči spôsob výberu aj nastavenie finálnych kritérií.

„Spôsob výberu vhodného kandidáta z nášho pohľadu produkuje viac otázok, než poskytuje konkrétnych odpovedí,“ hovorí hovorkyňa Incheby Martina Macková.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Matovič vs. SaS: Sloboda a Solidarita si podľa ministra financií Igora Matoviča berie ľudí a firmy za rukojemníkov. Reagoval na neochotu strany podporiť návrh novely zákona o štátnom rozpočte. SaS považuje Matovičovo vystúpenie za zavádzajúce, strana je ochotná ministerstvu vysvetliť každú jednu položku, v ktorej navrhli úpravy.

Sloboda a Solidarita si podľa ministra financií Igora Matoviča berie ľudí a firmy za rukojemníkov. Reagoval na neochotu strany podporiť návrh novely zákona o štátnom rozpočte. SaS považuje Matovičovo vystúpenie za zavádzajúce, strana je ochotná ministerstvu vysvetliť každú jednu položku, v ktorej navrhli úpravy. Ľudia chcú ochutnávať nové veci: Michal Konrád patrí medzi najoceňovanejších slovenských šéfkuchárov. Pred rokmi sa vrátil z úspešného pôsobenia v Londýne a v Bratislave vybudoval ikonickú reštauráciu Fou Zoo. Po deviatich rokoch sa rozhodol rozbehnúť vlastný biznis.

Michal Konrád patrí medzi najoceňovanejších slovenských šéfkuchárov. Pred rokmi sa vrátil z úspešného pôsobenia v Londýne a v Bratislave vybudoval ikonickú reštauráciu Fou Zoo. Po deviatich rokoch sa rozhodol rozbehnúť vlastný biznis. Vallo to dal "na Nesrovnala": V septembri 2019 primátor Vallo predložil na zastupiteľstve plán výstavby nájomných bytov. Teraz bratislavský magistrát oznámil, že odstupuje od výstavby 24 bytových jednotiek pre seniorov v Prievoze. Projekt bol v štádiu príprav, keď boli známe už aj vizualizácie bytových domov.

Arktída je naša, hovorí Moskva

Arktický trojlístok. Najsevernejšie položená ruská vojenská základňa. (zdroj: TASR/AP)

V období studenej vojny to bola skôr zamrznutá pustatina, na nej len pristávacia dráha a meteorologická stanica. Sneh zo zeme tam zmizol na pár týždňov v roku – od augusta do polovice septembra. Potulovali sa tadiaľ najmä ľadové medvede.

Dnes je najsevernejšia ruská vojenská základňa Nagurskoje v Arktíde úplne odlišným miestom. Zariadenie na vzdialenom arktickom súostroví Zem Františka Jozefa je zásobené raketami, radarmi a jeho predĺžená pristávacia a vzletová dráha je vhodná pre všetky typy lietadiel vrátane strategických bombardérov schopných niesť jadrové hlavice.

Rusko je za polárnym kruhom vojensky čoraz aktívnejšie.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

V hlavách sme si vytvorili múry: Nemôžeme sa porovnávať, koho utrpenie je väčšie, hovorí o izraelsko-palestínskom konflikte Rami Elhanan, Izraelčan, ktorému pred 24 rokmi zahynula pri útoku palestínskeho teroristu dcéra.

Nemôžeme sa porovnávať, koho utrpenie je väčšie, hovorí o izraelsko-palestínskom konflikte Rami Elhanan, Izraelčan, ktorému pred 24 rokmi zahynula pri útoku palestínskeho teroristu dcéra. Hamáčka rieši polícia: Česká Národná centrála proti organizovanému zločinu začala trestné konanie v prípade neuskutočnenej cesty vicepremiéra Jana Hamáčka do Moskvy.

Česká Národná centrála proti organizovanému zločinu začala trestné konanie v prípade neuskutočnenej cesty vicepremiéra Jana Hamáčka do Moskvy. Odškodnia nespravodlivo odsúdených: Porota v americkom štáte Severná Karolína minulý týždeň priznala celkovo 75 miliónov dolárov dvom nevlastným bratom, ktorých v mladosti nespravodlivo odsúdili za znásilnenie a vraždu 11-ročného dievčaťa a strávili 31 rokov za mrežami.

Zo zahraničných webov:

Mal byť hviezdou ligy. Stoch po pár zápasoch končí

Miroslav Stoch ešte ako hráč Slavie Praha. (zdroj: Reuters)

"Miroslav Stoch je nepochybne hráčom s najbohatšou kariérou nielen v našom súčasnom tíme, ale aj v celej poľskej Ekstraklase," opisoval ho na začiatku februára klubový web tímu Zaglebie Lubin.

Po necelých štyroch mesiacoch si však 31-ročný stredopoliar musí hľadať nového zamestnávateľa. Vedenie klubu vyjadrilo nespokojnosť s jeho výkonmi a rozhodlo sa nepredĺžiť s ním zmluvu.

Zaglebie obsadilo v nedávno skončenom ročníku poľskej súťaže ôsme miesto, od štvrtej pozície zaručujúcej účasť v európskych pohároch ho pritom delili len dva body.

Stoch prišiel do Poľska so statusom veľkej hviezdy. Na konte má okrem štyroch zápasov v Premier League aj víťazstvo v FA Cupe, holandský, turecký či český titul. Od svojho príchodu do Lubinu však zasiahol len do deviatich stretnutí.

V skratke ďalšie správy zo športu:

Sagan prišiel o súpera: Belgický cyklista Tim Merlier z tímu Alpecin-Fenix končí na Giro d'Italia 2021. Počas voľného dňa sa rozhodol, že v dnešnej 11. etape už neodštartuje. Dôvodom jeho konca je únava.

Belgický cyklista Tim Merlier z tímu Alpecin-Fenix končí na Giro d'Italia 2021. Počas voľného dňa sa rozhodol, že v dnešnej 11. etape už neodštartuje. Dôvodom jeho konca je únava. Predbežná nominácia na Euro: Tréner Štefan Tarkovič zverejnil nomináciu Slovenska na prípravný kemp pred EURO 2020. Zatiaľ povolal 24 futbalistov.

Tréner Štefan Tarkovič zverejnil nomináciu Slovenska na prípravný kemp pred EURO 2020. Zatiaľ povolal 24 futbalistov. Greif zrejme nepôjde na Euro: Dominikovi Greifovi v zime nevyšiel prestup do Mallorcy, ktorý vedenie Slovana na poslednú chvíľu zastavilo. Aj talentovaný brankár počas jarnej časti viackrát ukázal svoju frustráciu.

Astronauti sa musia deliť o vesmírne spodky

Astronaut Thomas Pesquet má na sebe oblečenú časť odevu s chladením a ventiláciou, o ktorú sa astronauti delia. (zdroj: NASA-Robert Markowitz)

Pobyt na vesmírnej stanici či výstup do otvoreného vesmíre je pre astronautov zážitkom na celý život.

No spája sa aj s jednou nepríjemnosťou: o niektoré vrstvy vesmírneho skafandru sa astronauti musia deliť. Ide najmä o akési vesmírne spodky, ktoré si astronauti a astronautky navliekajú na plienku pre prípad núdze a vlastnú vesmírnu bielizeň. Spodky majú zabudované chladenie a ventiláciu.

Pri takomto delení sa môže stať, že sa spodky kontaminujú telesnými tekutinami. Vo vesmíre ich však nie je možné vyčistiť.

A keďže v budúcnosti by mali návštevy do vesmíru iba vzrásť, o spodky sa bude musieť deliť čoraz viac ľudí. Európska vesmírna agentúra preto vyvíja vesmírne skafandre, ktoré by mali byť pre astronautov čo najmenej odpudzujúce a nebezpečné.

V skratke ďalšie správy z vedy a techniky:

Klystír s kyslíkom: Kyslík dokážu vstrebávať aj cez črevo. Novú schopnosť cicavcov objavili tokijskí vedci. Táto metóda by mohla v určitých prípadoch nahradiť drahú pľúcnu ventiláciu.

Kyslík dokážu vstrebávať aj cez črevo. Novú schopnosť cicavcov objavili tokijskí vedci. Táto metóda by mohla v určitých prípadoch nahradiť drahú pľúcnu ventiláciu. Splynuli dve čierne diery: Observatóriá gravitačných vĺn zaznamenali vznik doteraz najhmotnejšej čiernej diery splynutím dvoch menších čiernych dier. Vytvorila sa tak možnosť overiť si naše názory na vznik čiernych dier.

Observatóriá gravitačných vĺn zaznamenali vznik doteraz najhmotnejšej čiernej diery splynutím dvoch menších čiernych dier. Vytvorila sa tak možnosť overiť si naše názory na vznik čiernych dier. Chladnejší máj nie je nič nezvyčajné: Po studenom apríli sa môže zdať, že aj májové počasie je nezvyčajne chladné a daždivé. Čo na to hovorí slovenský klimatológ Milan Lapin a ako podľa neho bude vyzerať nadchádzajúce leto?

