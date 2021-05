Pre kultúrne prevádzky budú od pondelka platiť menej prísne podmienky

V dvoch bordových okresoch, Myjave a Sobranciach, musia byť kultúrne zariadenia zatvorené a hromadné podujatia zakázané.

22. máj 2021 o 17:36 TASR

BRATISLAVA. Pre väčšinu okresov na Slovensku budú od pondelka (24. 5.) platiť podľa COVID automatu menej prísne podmienky pre návštevu galérií, múzeí, divadla, kina, aj pre hromadné podujatia. V dvoch bordových okresoch, Myjave a Sobranciach, musia byť kultúrne zariadenia zatvorené a hromadné podujatia zakázané. Pripomína opatrenia Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR.

V žltých okresoch bude v divadlách, kinách, hudobných či iných prevádzkach povolené na sedenie v interiéri maximálne 250 ľudí. Pre sedenie vonku to bude najviac 500 ľudí. Pre státie maximálne 100 osôb v interiéri a 250 v exteriéri, vysvetľuje rezort. Povolená bude aj konzumácia jedla vo vnútri a najviac šesť osôb alebo osoby zo spoločnej domácnosti.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Oranžové okresy budú mať povolené v exteriéri maximálne 500 ľudí a 250 v interiéri. Pre státie to bude 50 osôb vo vnútri alebo 100 osôb vonku. Jedenie bude povolené v interiéri s maximálne štyrmi osobami alebo osobami zo spoločnej domácnosti pri jednom stole, približuje MZ podmienky pre kultúrne prevádzky.

Pokračuje, že v ružových okresoch bude povolené iba sediace publikum. Najviac tam bude môcť byť 500 ľudí v exteriéri a 250 v interiéri. Konzumácia jedál bude podľa MZ povolená iba v exteriéri. V červených okresoch bude tiež povolené len sediace publikum s najviac 200 ľuďmi vonku a 150 ľuďmi vo vnútri. Jedlo bude tiež možné jesť iba v exteriéri. Divadlá, kiná, hudobné či iné prevádzky budú podľa ministerstva v bordových okresoch zatvorené.

Návštevy galérií, múzeí a rôznych výstav budú v bordových a červených okresoch povolené len na individuálne prehliadky. V ružových okresoch sa povolia hromadné prehliadky v skupinách do desať osôb, v oranžových do 15 osôb a v žltých do 30 ľudí.

Určitými pravidlami sa budú musieť v okresoch riadiť aj umelecké hromadné podujatia. Povinné bude prekrytie úst a nosa počas celého podujatia. Organizátor bude musieť dva týždne evidovať telefonický alebo emailový kontakt na každého účastníka.

V žltých okresoch bude maximálna kapacita na sedenie 500 ľudí v exteriéri alebo 250 v interiéri. Medzi zákazníkmi bude minimálne jedno miesto voľné. Pre státie bude povolených 100 osôb vo vnútri alebo 250 vonku. V kinosálach bude jedenie zakázané, uvádza MZ. Konzumácia jedla v iných priestoroch bude povolená pre šesť osôb pri stole s dvojmetrovými rozstupmi.

Pre oranžové okresy sa mení počet ľudí na státie, v interiéri bude môcť byť 50 osôb a v exteriéri 100. Jedenie bude povolené pre štyri osoby pri stole. Rozstupy medzi stolmi budú dva metre, pripomína rezort zdravotníctva.

Ďalej poukazuje, že na hromadných podujatiach v ružových okresoch bude zakázané státie obecenstva. Hromadné umelecké podujatia sa nemôžu organizovať pre školopovinné deti, okrem ustálených skupín do 25 osôb v interiéri a 50 osôb v exteriéri mimo školských a predškolských zariadení.

V červených okresoch sa mení kapacita, a to na 200 ľudí v exteriéri a 150 ľudí v interiéri. Státie obecenstva tu je zakázané, hovorí rezort zdravotníctva. Okresy nemôžu organizovať podujatia pre školopovinné deti, okrem ustálených skupín do 10 osôb mimo školských a predškolských zariadení. Umelecké hromadné podujatia sú v bordových okresoch zakázané.

Od pondelka ostávajú podľa COVID automatu dva okresy v bordovej fáze, červených bude 11, v ružovej fáze ich bude 44. V druhom stupni ostražitosti bude 13 okresov a v prvom stupni ostražitosti dva okresy.