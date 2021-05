Cestovateľský semafor by mohol platiť už vo štvrtok

Semafor by krajiny delil do troch farieb, čiernej, červenej a zelenej.

25. máj 2021 o 19:14 SITA

BRATISLAVA. Ak by cestovateľský semafor počas rokovania v stredu 26. mája schválila vláda, mohol by platiť už od štvrtka 27. mája.

Krajiny by delil do troch farieb, čiernej, červenej a zelenej. V dnešnej relácii televízie Joj Analýzy na hrane to uviedol štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus (SaS).

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Tri farby

Konzílium odborníkov schválenie cestovného semaforu vláde odporučilo. Krajiny by boli podľa neho rozdelené do troch farieb, zelenej, červenej a čiernej.

„Práve zelená kategória je takým prvým krokom k príprave toho, čo avizujeme už niekoľko mesiacov. Teda takzvaný európsky COVID certifikát, ktorý zjednoduší cestovanie po celej Európskej únii a perspektívne aj po zvyšku sveta,“ uviedol Klus. Dodal, že európske krajiny by na COVID semafore boli zelené.



Občania, ktorí sú zaočkovaní, nebudú musieť v zelených krajinách podstupovať ani karanténu, ani testovanie, všetci ostatní by sa podrobili antigénovému alebo PCR testu. V prípade červených a čiernych krajín sa podľa Klusa pravidlá cestovania stále posudzujú.

Prísnejšie pravidlá

Súvisiaci článok Nákup v Rakúsku? Po návrate musíte ísť do karantény Čítajte

V prípade červených sa podľa štátneho tajomníka cestujúci po návrate na Slovensko nevyhnú buď testovaniu, alebo karanténe. K prehodnocovaniu jednotlivých krajín a ich zaradeniu na COVID semafore by malo dochádzať každý pondelok.



COVID semafor, ktorý má byť návodom na cestovanie, má podľa štátneho tajomníka slúžiť na to, aby sa šírenie vírusov a jeho mutácií spomalilo a na Slovensko sa nedostali tak skoro. „Videli sme, čo to spôsobilo vlani v decembri,“ uviedol Klus.