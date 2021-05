Dobré ráno: Pandemické dovolenky prichádzajú. Aké majú pravidlá?

Cestovateľský semafor má tri farby.

28. máj 2021 o 0:00 Michal Katuška, Nikola Bajánová, Lukáš Onderčanin, Jana Maťková

Vypočujte si podcast

Počúvajte na Apple podcasty | Spotify | Google podcasty | RSS

Pre niekoho to je šum mora, horúci piesok, čajky vo vzduchu a palacinky crepes crepes, pre iného kilometre v nohách, hory a exkluzívna kuchyňa, či chladnejšie počasie severských fjordov.

No a pre každého to je zoznam pravidiel, ktoré treba dodržať po príchode ako aj po návrate domov.

Dovolenková sezóna je pomaly tu a tak sa pozrieme na to, kam sa dá zo Slovenska cestovať, čo na to potrebuje, čo nás čaká po návrate a tiež, či je vlastne rozprúdenie cestovania dobrý nápad.

Nikola Bajánová sa pýta reportérov denníka SME Lukáša Onderčanina a Michala Katušku.

Zdroj zvukov: TV Markíza

