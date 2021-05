Dobré ráno: Unikol koronavírus z čínskeho laboratória?

Prečo je dôležité vedieť, aký je pôvod nového koronavírusu.

30. máj 2021 o 23:10 Tomáš Prokopčák, Nikola Bajánová, Ondrej Podstupka

Vypočujte si podcast

Spočiatku takú verziu nik nebral vážne. Aj dnes platí, že je skôr nepravdepodobná, no už sa aj vážnejšie inštitúcie zaoberajú otázkou, či nový koronavírus náhodou predsa len neunikol z čínskeho laboratória.

Čína na to reaguje podráždene, vraj to je len politická hra.

Ale teda, čo má zistiť americká tajná služba a ako to s tým vírusom je?

Tomáš Prokopčák sa pýta Ondreja Podstupku.

Zdroj zvukov: BBC

Krátky prehľad správ

Zastrašovanie nepomôže, odkázal generálny prokurátor Maroš Žilinka a podporil tak prácu prokurátorov aj vyšetrovateľov. Tvrdí, že odmieta vyhrážky možnou diskreditáciou a nezľakne sa.

Veronika Remišová chce, aby sa do debaty o budúcnosti strany Za ľudí zapojil aj exprezident Andrej Kiska. Novým kandidátom na predsedu strany by zároveň mal byť podľa Remišovej niekto, kto by zachoval stredový Kiskov odkaz.

Boris Kollár priznal, že uvažuje o vytvorení takzvanej parlamentnej stráže. Tá by v prípade potreby mohla vyviesť zo sály poslancov, ktorí by v sále narúšali poriadok. Dnes nie je možné poslanca z parlamentu fyzicky vykázať, možno ho len vyzvať na opustenie sály.

V Česku sa od dnes uvoľnia ďalšie protipandemické opatrenia. U susedov sa môžu otvoriť reštaurácie, bazény aj diskotéky, kde sa ale nebude môcť tancovať. Dôvodom je rozhodnutie českého Najvyššieho správneho súdu, ktorý označil plošné uzatváranie služieb za protiprávne.

Séria testov v Holandsku ukázala, že hromadné podujatia by sa mohli konať aj počas pandémie. Platí to, ak sa na nich budú dodržiavať prísne podmienky. Holanďania testovali šírenie koronavírusu na konferenciách, športových zápasoch a koncertoch, predkladali sa negatívne testy a nosili rúška. Vedci zistili, že ak sú priestory dobre vetrané a ľudia pravidlá dodržiavajú, riziko nákazy je relatívne nízke.

Odporúčanie

Moje dnešné odporúčanie je knižné: prečítajte si novú knihu Aleny Mornštajnovej Listopád. Technicky je to dystopický román, no viac než totalitná spoločnosť po potlačení nežnej revolúcie autorku zaujíma prežívanie postáv. Trochu kniha pripomína Muža z vysokého zámku, trochu Príbeh služobníčky, ale predovšetkým je to kniha o malých ľuďoch a ich malých dejinách, ktorých zvalcovali tie dejiny veľké. A veľmi dobre sa číta.

