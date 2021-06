Do Česka sa dá ísť na 24 hodín bez obmedzení

Nie je potrebné vyplniť príjazdový formulár, ísť do karantény a nevyžaduje sa ani PCR test.

1. jún 2021 o 13:41 TASR

BRATISLAVA. Občania a obyvatelia Slovenska môžu od utorka na 24 hodín navštíviť Česko bez toho, aby museli vyplniť príjazdový formulár a ísť do karantény a na PCR test.

Informoval o tom na sociálnej sieti štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Martin Klus.

České ministerstvo zdravotníctva v pondelok aktualizovalo ochranné opatrenia, z čoho podľa Klusa vyplývajú pre občanov Slovenska pri vstupe do ČR "viaceré výhody".

"Občania a obyvatelia SR môžu cestovať do Česka aj z akýchkoľvek dôvodov, a to bez povinnosti vyplniť online príjazdový formulár pre vstupom do ČR či absolvovať po príchode do Česka izoláciu/PCR test, pokiaľ doba ich pobytu na území ČR nepresiahne 24 hodín," napísal Klus.

Štátny tajomník pripomenul, že od 1. júna môžu občania a obyvatelia SR cestovať do ČR aj s cieľom turistiky, pokiaľ sa preukážu slovenským certifikátom o očkovaní, a to už po 22 dňoch od podania prvej dávky vakcíny.

Môžu sa preukázať aj potvrdením o prekonanom ochorení COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu, ktorý nesmie byť starší ako 72 hodín, alebo potvrdením o negatívnom PCR teste vykonanom v SR pred najviac 72 hodinami.

Pred vstupom do ČR musia vyplniť online príjazdový formulár.

"Po príchode do ČR musia občania a obyvatelia SR zostať v izolácii do získania negatívneho výsledku PCR testu, ktorý musia absolvovať (na vlastné náklady) na území ČR," píše Klus. Povinnosť vyplniť príjazdový formulár platí v týchto prípadoch vždy.