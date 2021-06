Ranný brífing: Kolíkovej frakcia vyslovila nedôveru Remišovej

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

2. jún 2021 o 0:16 Michal Deliman

Veronika Remišová odvolala Romana Krpelana z postu generálneho manažéra strany Za ľudí. Na protest proti tomuto rozhodnutiu odišli Remišovej odporcovia na čele s Máriou Kolíkovou zo stretnutia predsedníctva strany a oznámili založenie akejsi frakcie.

Jedna strana naznačuje pokus o palácový prevrat, druhá hovorí o záchrane strany a strate dôvery v predsedníčku. Čo sa deje v najmenšej koaličnej strane, sa dozviete v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

V Za ľudí je už definitívny rozkol, časť predsedníctva zo stretnutia odišla

Koľko štátov, toľko rôznych pravidiel. Čo treba pri ceste do zahraničia?

Ako sa bude preclievať nákup zo zahraničia? Ukázali nový portál

Palestínčanom ani centimeter. Budúci izraelský premiér je viac vpravo ako Netanjahu

Slováci zápas proti Čechom nezvládli, vo štvrťfinále nastúpia proti USA

Boli sme do seba zaľúbení aj naozaj. Čo ukázala špeciálna epizóda Priateľov

Historická revue v predaji: Slovensko v operácii Barbarossa. Júnové číslo Historickej revue prináša pohľad na najväčšiu vojenskú operáciu Hitlerovho Nemecka v druhej svetovej vojne.

V strane Za ľudí je už definitívny rozkol

Veronika Remišová a Mária Kolíková. (zdroj: TASR)

Predsedníctvo strany Za ľudí sa pohádalo na stretnutí, na ktorom mali členovia odhlasovať, či zvolajú mimoriadny snem. Odporcovia Veroniky Remišovej z rokovania predčasne odišli po formálnom odvolaní Romana Krpelana z postu generálneho manažéra strany, čím by stratili na predsedníctve jeden hlas.

"Dá sa povedať, že to bola posledná kvapka, kedy jej vyjadrujeme nedôveru," povedala ministerka spravodlivosti Mária Kolíková.

Okrem nej z predsedníctva odišli aj štátny tajomník rezortu spravodlivosti Michal Luciak, štátny tajomník ministerstva investícií Marek Antal a poslanci parlamentu Vladimír Ledecký, Tomáš Lehotský, Marek Hattas a Vladimíra Marcinková.

S rozhodnutím Remišovej vyjadrili nesúhlas i Juraj Šeliga a Jana Žitňanská.

Kolíková po svojom odchode hovorila o vytvorení akejsi frakcie v rámci strany. Jej obsahom má byť vyslovenie nedôvery ich líderke, ale aj zachovanie koalície. To, či odídu zo strany úplne, považujú za predčasnú otázku.

Remišová si prečítala stanovy: Osobitým spôsobom riadenia si proti sebe dokázala poštvať celé okolie. Vtedy sa treba poďakovať a odísť, píše Peter Tkačenko.

Koľko štátov, toľko rôznych pravidiel cestovania

Ilustračné foto. (zdroj: TASR/AP)

PCR testy odhalili 145 prípadov nákazy koronavírusom, laboratóriá otestovali 7 086 vzoriek. Počet hospitalizovaných pacientov sa zvýšil o 20 na 440. Pribudlo 10 003 zaočkovaných. Potvrdili aj ďalších 10 úmrtí.

V Grécku už uznávajú slovenský očkovací certifikát, cestujúcim do Rakúska uznajú aj očkovanie po prvej dávke. Česko otvorilo svoje hranice pre ľudí zo Slovenska bez obmedzení na jednodňové výlety. Maďarsko zostáva pre turistov zatvorené.

Spoločné opatrenia pri cestovaní medzi krajinami Európskej únie majú prísť na prelome júna a júla. Dovtedy platia pre vstup do krajín rôzne pravidlá.

Denník SME pripravil aktuálny prehľad pravidiel a povinností, ktoré musia ľudia splniť, aby ich pustili na dovolenky a do susedných štátov vôbec.

Čakáreň pre Sputnik: Slovensko spustilo čakáreň na očkovanie Sputnikom V cez portál korona.gov.sk. Očkovať by sa malo dať v Lučenci, Bratislave, Nových Zámkoch, Humennom či Žiline. Lengvarský očakáva, že zaočkovať sa dá okolo 80-tisíc ľudí.

Slovensko spustilo čakáreň na očkovanie Sputnikom V cez portál korona.gov.sk. Očkovať by sa malo dať v Lučenci, Bratislave, Nových Zámkoch, Humennom či Žiline. Lengvarský očakáva, že zaočkovať sa dá okolo 80-tisíc ľudí. Rakúsky problém: „Zadajte adresu v Rakúsku, kde v prípade potreby strávite povinnú karanténu,“ žiada položka vo formulári na cestu do Rakúska. Väčšina ľudí zo Slovenska sa pri nej zastaví a ďalej sa nepohne.

„Zadajte adresu v Rakúsku, kde v prípade potreby strávite povinnú karanténu,“ žiada položka vo formulári na cestu do Rakúska. Väčšina ľudí zo Slovenska sa pri nej zastaví a ďalej sa nepohne. Baťovej podpis: Štátny ústav pre kontrolu liečiv nebol informovaný o obsahu dodatku k zmluve k nákupu vakcíny Sputnik V. Ústav ani nebol prizvaný na konzultácie v súvislosti s jeho prípravou.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Šikuta o kauze Kuciak: Pred pár dňami uplynul rok, odkedy sa šéfom Najvyššieho súdu stal Ján Šikuta. V rozhovore pre SME vysvetľuje, ako sa jeho súd postaví k blížiacemu sa pojednávaniu vo veci vraždy novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

Pred pár dňami uplynul rok, odkedy sa šéfom Najvyššieho súdu stal Ján Šikuta. V rozhovore pre SME vysvetľuje, ako sa jeho súd postaví k blížiacemu sa pojednávaniu vo veci vraždy novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Presun Múzea SNP: Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá súhlasí s presunutím Múzea Slovenského národného povstania pod ministerstvo obrany. Múzeum SNP sa stane súčasťou Vojenského historického ústavu, ktorý patrí pod rezort obrany.

Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá súhlasí s presunutím Múzea Slovenského národného povstania pod ministerstvo obrany. Múzeum SNP sa stane súčasťou Vojenského historického ústavu, ktorý patrí pod rezort obrany. Brhelovi zmenili väzbu: Podnikateľ Jozef Brhel, obvinený v rámci januárovej akcie Mýtnik, zostáva naďalej väzobne stíhaný. Najvyšší súd vypustil dôvod kolúznej väzby a Brhela ponechal vo väzbe len z dôvodu útekovej väzby.

Ukázali nový portál na preclievanie nákupov zo zahraničia

Ilustračné foto. (zdroj: TASR)

Nakupovanie zo zahraničných e-shopov sa od 1. júla výrazne zmení. Každý tovar sa bude musieť podrobiť colnému konaniu a ruší sa tiež oslobodenie od dane z pridanej hodnoty na tovar do hodnoty 22 eur.

Finančná správa pripravuje nový portál, ktorý má kupujúcim pomôcť pri vypĺňaní colného vyhlásenia. Ukázala, ako bude elektronická komunikácia medzi colnými úradmi vyzerať.

Kto si kúpi tovar z krajín mimo Európskej únie, napríklad z čínskeho Aliexpressu alebo amerického Amazonu, bude musieť počítať nielen s dodatočnými nákladmi, ale aj s niekoľkými dňami navyše, kým sa k zásielke dostane.

Finančná správa zároveň potvrdila, že nevyhnutnosťou bude elektronický občiansky preukaz s platnými podpisovými certifikátmi.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Ako čerpať príspevky na rekreáciu: Aké sú podmienky na čerpanie príspevku a ako ho počas nadchádzajúcej letnej sezóny využiť? INDEX pripravil odpovede na najčastejšie otázky.

Aké sú podmienky na čerpanie príspevku a ako ho počas nadchádzajúcej letnej sezóny využiť? INDEX pripravil odpovede na najčastejšie otázky. Zákon k nájomnému bývaniu: Na žiadosť koaličných partnerov hnutie Sme rodina stiahne z parlamentu poslanecký návrh zákona o podpore štátneho nájomného bývania, ktorý má zabezpečiť výstavbu 100-tisíc štátnych nájomných bytov do roku 2030.

Na žiadosť koaličných partnerov hnutie Sme rodina stiahne z parlamentu poslanecký návrh zákona o podpore štátneho nájomného bývania, ktorý má zabezpečiť výstavbu 100-tisíc štátnych nájomných bytov do roku 2030. Zníženie zaťaženia podnikateľov: Slovensko má dlhodobý a chronický problém s nadmernou reguláciou. Od včera však budú mať všetky ministerstvá a ďalších 20 dôležitých úradov, ako napríklad Sociálna poisťovňa alebo finančná správa, povinnosť dodržiavať pravidlo 1 in - 1 out.

Budúci izraelský premiér je viac vpravo ako Netanjahu

Naftali Bennett. (zdroj: SITA/AP)

Ľudia s jeho politickou silou sa väčšinou premiérmi nestávajú. Strana Jamina, ktorej predsedom je Naftali Bennett, získala v marcových voľbách do 120-členného Knessetu len siedmich poslancov, o jedného z nich už prišla.

Ľudia s jeho politickou rétorikou navyše nezískavajú ani podporu strán izraelských Arabov. Hlavným znakom Bennettovej politiky je totiž odmietanie ústupkov voči Palestínčanom a odmietanie myšlienky nezávislej Palestíny.

A predsa by sa Bennett, bývalý člen špeciálnych jednotiek, podnikateľ v technologickom biznise a krajný pravičiar, mohol už v najbližších dňoch stať izraelským premiérom.

Pre opozíciu sa totiž stalo prioritou ukončenie 12-ročnej nepretržitej vlády Benjamina Netanjahua, a tak sa navonok nesúrodé strany spájajú.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Arktídu ohrozujú zombie požiare: V arktických oblastiach americkej Aljašky či ruskej Sibíri dochádza k čoraz častejšiemu výskytu požiarov, ktoré nehasnú a tlejú v rašeline. Vedci ich nazývajú aj zombie požiarmi.

V arktických oblastiach americkej Aljašky či ruskej Sibíri dochádza k čoraz častejšiemu výskytu požiarov, ktoré nehasnú a tlejú v rašeline. Vedci ich nazývajú aj zombie požiarmi. Dáni pomáhali Američanom sledovať: Dánski tajní Američanom umožnili prístup k podzemným internetovým káblom. Američania sa tak dostali k telefonátom či správam politikov, ktoré prechádzali podmorským káblom.

Dánski tajní Američanom umožnili prístup k podzemným internetovým káblom. Američania sa tak dostali k telefonátom či správam politikov, ktoré prechádzali podmorským káblom. Prepustili vraha Falconeho: Viacerí Taliani reagovali so zdesením na prepustenie člena mafiánskej organizácie Cosa Nostra Giovanniho Bruscu - vraha prokurátora Giovanniho Falconeho. Brusca sa dopustil viacerých vrážd, uškrtil napríklad aj malého chlapca, ktorého následne rozpustil v kyseline.

Zo zahraničných webov:

Slováci zápas proti Čechom nezvládli, vo štvrťfinále nastúpia proti USA

Brankár Július Hudáček po jednom z českých gólov. (zdroj: TASR)

Slovensko prehralo na záver základnej A-skupiny na MS v hokeji 2021 vo federálnom derby s Českom 3:7.

Postúpilo tak zo štvrtého miesta a vo štvrtkovom štvrťfinále sa stretne s výberom USA, ktorý vyhral B-skupinu. Tretí Česi nastúpia proti druhým Fínom.

Zverenci trénera Craiga Ramsayho mali rovnako ako ich posledný súper v A-skupine už pred stretnutím istú účasť vo štvrťfinále, no mohli si ešte vylepšiť pozíciu v tabuľke.

Zajtra o 15.15 h ich teda čaká súboj s hráčmi USA, ktorí vo svojom záverečnom stretnutí zdolali Taliansko 4:2 a vyhrali B-skupinu s osemnástimi bodmi.

Aké sú šance Slovenska: So šéfredaktorom sportnet.sk Borisom Vanyom sa rozprávame o tom, prečo sa Slovensku po ôsmich rokoch podarilo postúpiť do štvrťfinále a aká je ďalšia taktika trénera Craiga Ramsaya.

So šéfredaktorom sportnet.sk Borisom Vanyom sa rozprávame o tom, prečo sa Slovensku po ôsmich rokoch podarilo postúpiť do štvrťfinále a aká je ďalšia taktika trénera Craiga Ramsaya. Program štvrťfinále: Pozrite si program štvrťfinále na MS v hokeji 2021. Kedy sa hrá zápas Slovensko - USA a ako vyzerajú dvojice?

V skratke ďalšie správy zo športu:

Slováci pred EURO: Slovensko remizovalo v prípravnom zápase pred EURO 2020 s Bulharskom 1:1. Po góle Atanasa Ilieva po veľkej individuálnej chybe Denisa Vavra vyrovnal László Bénes na konečných 1:1.

Slovensko remizovalo v prípravnom zápase pred EURO 2020 s Bulharskom 1:1. Po góle Atanasa Ilieva po veľkej individuálnej chybe Denisa Vavra vyrovnal László Bénes na konečných 1:1. Djokovič je mimo kurtu iný: Po výborných výkonoch na turnaji ATP v Belehrade sa Alex Molčan dostal až do finále. Nikdy predtým nevyhral na hlavnom okruhu ani zápas. V boji o titul prehral so svetovou jednotkou Novakom Djokovičom. Po tomto výsledku sa výrazne posunul a zahrá si wimbledonskú kvalifikáciu.

Po výborných výkonoch na turnaji ATP v Belehrade sa Alex Molčan dostal až do finále. Nikdy predtým nevyhral na hlavnom okruhu ani zápas. V boji o titul prehral so svetovou jednotkou Novakom Djokovičom. Po tomto výsledku sa výrazne posunul a zahrá si wimbledonskú kvalifikáciu. Kvitová sa zranila: Česká tenistka Petra Kvitová potvrdila úlohu favoritky a postúpila cez Belgičanku Greet Minnenovú, no počas ďalších povinností v areáli podujatia spadla tak nešťastne, že si poranila členok. Musela sa tak odhlásiť z Roland Garros.

Čo ukázala špeciálna epizóda Priateľov

Priatelia z roku 2021. (zdroj: HBO)

Robil to už Miroslav Donutil. A ak to aj sám nevymyslel, dotiahol to do dokonalosti. Niekoľko rokov do svojej televíznej relácie zvolával divadelných a filmových hercov a podnecoval ich, aby porozprávali veselé príhody z nakrúcania.

Donutil im do toho vstupoval spomínaním na bájneho recesistu Frantu Kocourka z Brna, ktorý už aj tak všetko kedysi okomentoval a pomenoval, a lepšie.

Až na nepodstatné rozdiely teraz na takýto formát vsadil režisér Ben Winston, keď mu spoločnosť HBO umožnila oživiť sitcom Priatelia a nakrútiť špeciálnu epizódu po dlhých rokoch ich odlúčenia.

Nazval ju Friends: Reunion. Priatelia: Zase spolu. Fanúšikov môže prekvapiť, že práve k tomuto sa dopracoval po dvoch rokoch príprav.

V skratke ďalšie správy z kultúry:

Novinky na Netflixe a HBO: Prinášame výber filmov a seriálov, ktoré majú tento týždeň premiéru, a zároveň sú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Prinášame výber filmov a seriálov, ktoré majú tento týždeň premiéru, a zároveň sú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku. Politický kabaret u nás nechýba: Pozná ho divák komerčnej televízie i návštevník malých klubov. Komika, scenáristu, moderátora a herca Sama Trnku totiž môžete stretnúť naozaj kdekoľvek. Napríklad o deviatej ráno v jeho útulnom ateliéri v bratislavskej Novej Cvernovke.

Pozná ho divák komerčnej televízie i návštevník malých klubov. Komika, scenáristu, moderátora a herca Sama Trnku totiž môžete stretnúť naozaj kdekoľvek. Napríklad o deviatej ráno v jeho útulnom ateliéri v bratislavskej Novej Cvernovke. Art Film Fest bude: Nebude trvať deväť dní ako zvyčajne, ale tento rok už znovu bude. Art Film Fest sa v Košiciach začne 23. júna, otvorí ho film Martina Šulíka Muž so zajačími ušami.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Peter Pčolinský. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Čo sú argumenty v prospech Vladimíra Pčolinského a prečo vážne podozrenia riešia poslanci v pléne a nerieši ich polícia? Ako teraz funguje koalícia a ako dlho ešte vydrží? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s poslancom Sme rodina Petrom Pčolinským.

Podcasty SME

Klik: Ako čeliť krádeži online identity a aké sú najčastejšie útoky

Ako čeliť krádeži online identity a aké sú najčastejšie útoky Všesvet: V Panama City môžete stretnúť leňochoda rovno pod mrakodrapmi

Karikatúra - 2.6.2021. (zdroj: Sliacky)

