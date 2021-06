Slovensko sa po dodaní dát dostane medzi krajiny s miernym rizikom nákazy

Na cestovateľskej mape sa Slovensko má zmeniť z červeného na žlté, pre niektoré krajiny aj zelené.

2. jún 2021 o 17:55 TASR

BRATISLAVA. Slovensko by sa malo na cestovateľskej mape Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) zobrazovať podľa správnych dát od štvrtka 3. júna.

V reakcii na medializované problémy s nahlasovaním dát o tom informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR Daša Račková.

"Všetky potrebné kroky sme prijali ešte pred medializáciou vzniknutého stavu. Už niekoľko dní intenzívne komunikujeme s ECDC. Včera vo večerných hodinách nám potvrdili, že mapu na základe správnych dát, ktoré sme im zaslali 31. mája, aktualizujú zajtra," povedala Račková.

Z červeného žlté

Ozrejmila, že úrad kontaktoval aj české zdravotnícke autority a situáciu im objasnil. Slovensko je pre Česko na základe nesprávnej cestovnej mapy v súčasnosti červené, čo znamená, že sa považuje za krajinu s vysokým rizikom nákazy.

Štátny tajomník rezortu zahraničia Martin Klus očakáva, že Slovensko bude po prehodnotení ECDC mapy žlté a v niektorých regiónoch dokonca aj zelené.

"O tomto probléme sme vedeli už tri týždne, aj sme naň upozorňovali kolegov, ktorí sú na to u nás kompetentní," zdôraznil.

Klus očakáva rýchlu reakciu

Predpokladá, že krajiny, pre ktoré je Slovensko momentálne červené, to čoskoro prehodnotia.

"Ako prvé by mohlo zareagovať Česko, ktoré je na to v zásade pripravené. Máme echo, že Cyprus alebo Belgicko a niektoré z krajín, ktoré nás predtým preradili do žltej sféry a potom sme boli vrátení naspäť do červenej, budú konať veľmi rýchlo a najneskôr na konci budúceho týždňa by mohli upraviť podmienky pre prichádzajúcich zo Slovenska," dodal.

Úrad verejného zdravotníctva ubezpečuje ľudí, že situáciu, ktorá má vplyv na podmienky vstupu do jednotlivých európskych krajín, urgentne rieši.

"Sme si vedomí jej naliehavosti a intenzívne pracujeme na tom, aby bolo všetko uvedené na správnu mieru v čo najkratšom čase," doplnila Račková.

Vysvetlila, že ECDC nedávno zmenilo štruktúru hlásených dát. "K nedorozumeniu došlo z dôvodu, že ECDC čerpalo dáta z viacerých platforiem – nielen z európskeho systému TESSy, ale aj z iných zdrojov – národných a medzinárodných," doplnila.

"V tejto súvislosti priznávame zlyhanie ľudského faktora, keď sa do systému TESSy zaslali neúplné údaje. Veľmi nás to mrzí a verejnosti sa ospravedlňujeme," zhrnula hovorkyňa.