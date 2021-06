Koronavírus na Slovensku: Pribudlo 9 obetí, Sputnikom sa začne očkovať v pondelok (minúta po minúte)

Pandémia si vyžiadala 12 404 obetí.

6. jún 2021 o 7:24 (aktualizované 6. jún 2021 o 19:20) Martin Vonšák, TASR, SITA, ČTK

Správy o koronavíruse sledujeme online minútu po minúte:

19:24 SVET - Francúzske úrady sa snažia zastaviť sporadické šírenie nákazlivejšieho indického variantu koronavírusu, keďže krajina sa chystá opäť otvoriť hranice očkovaným turistom. Francúzsky minister zdravotníctva Olivier Veran v nedeľu povedal, že vo Francúzsku, predovšetkým v departemente Landes na juhu krajiny, je niekoľko klastrov variantu, ktorý prvýkrát identifikovali v Indii. Pre televíznu stanicu BFM však minister uviedol, že indický variant sa príliš nerozšíril a zdravotníci pracujú na vyhľadávaní týchto prípadov a zastavení šírenia variantu. "Epidemická situácia v našej krajine sa naďalej výrazne zlepšuje," vyhlásil Veran.

18:41 SVET - Poľsko do nedele rána potvrdilo 312 nových prípadov nákazy koronavírusom a 13 súvisiacich úmrtí, ktoré v krajine zaznamenali v uplynulých 24 hodinách, vyplýva z údajov poľského ministerstva zdravotníctva. Informovala o tom agentúra PAP.

Poľsko zaznamenalo od vypuknutia pandémie celkovo 2.875.136 prípadov nákazy, pričom ochoreniu COVID-19 podľahlo v krajine 74.152 ľudí, uvádza spravodajská stanica TVN24.

V poľských nemocniciach je aktuálne hospitalizovaných 3299 osôb s ochorením COVID-19, z čoho 489 je pripojených na pľúcnu ventiláciu.

17:51 SVET - Nemecko sprísni kontroly odberových centier, ktoré ponúkajú občanom bezplatné testovanie na ochorenie COVID-19. Dôvodom sú nedávne správy o podozreniach z podvodov vo viacerých z nich. Uvádza sa to v plánoch ministerstva zdravotníctva, ktoré má k dispozícii agentúra DPA.

K sprísneniu opatrení dochádza po tom, ako zo spoločného vyšetrovania NDR, verejnoprávnej televízie WDR a denníka Süddeutsche Zeitung vyplynulo, že niektoré odberové miesta, ktorým štát prepláca každý vykonaný test, si od neho účtovali viac, než bol skutočný počet odberov, ktoré vykonali.

Ako uvádza agentúra DPA s odvolaním sa na piatkové vyhlásenie prokuratúry v meste Bochum, dvoch mužov už v súvislosti s týmito podvodmi zadržali.

15:46 SLOVENSKO - Dopravný podnik mesta Košice reaguje na zlepšenie epidemiologickej situácie a uvoľňuje protipandemické opatrenia. Od pondelka opätovne zavádza dopytové otváranie dverí. TASR o tom informovala špecialistka pre styk s verejnosťou DPMK Vladimíra Petrušová.

"Naďalej ostáva v platnosti zákaz nástupu prednými dverami a zrušenie doplnkového predaja cestovných lístkov u vodiča," uviedla. Pripomenula, že cestujúci sú v prípade potreby vystúpenia z vozidla na zastávke na znamenie povinní stlačiť tlačidlo.

Pre cestujúcu verejnosť v prostriedku mestskej hromadnej dopravy naďalej platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest.

15:05 SVET - Britský premiér Boris Johnson využije nadchádzajúci summit krajín skupiny G7, aby vyzval svetových lídrov na prijatie záväzku, že svetová populácia bude proti ochoreniu COVID-19 zaočkovaná do konca roka 2022. Informovala o tom v nedeľu agentúra AP.

Očakáva sa, že Johnson na stretnutí s ostatnými svetovými lídrami v anglickom grófstve Cornwalle (11.-12. júna) zdôrazní dôležitosť globálneho očkovania. Lídri krajín G7 sa prvýkrát fyzicky stretnú od vypuknutia pandémie.

"Svet očakáva, že zvládneme najväčšiu výzvu povojnovej éry: poraziť covid a viesť globálnu obnovu riadenú našimi spoločnými hodnotami,“ uviedol v nedeľnom vyhlásení. "Zaočkovať svet do konca budúceho roka by bolo najväčším počinom v dejinách medicíny," dodal.

14:40 SLOVENSKO - Negatívne dopady pandémie na biznis a zvýšené výdavky firiem na preventívne opatrenia s cieľom ochrany zdravia sa prejavili aj na spôsobe vyplácania odmien zamestnancom. V priemere každý tretí oslovený podnikateľ vyplácanie odmien zamestnancom v uplynulom roku zrušil. Najvyšší podiel, na úrovni 40 percent, je pritom medzi najmenšími podnikateľmi a živnostníkmi. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu agentúry Datank pre ČSOB na vzorke 400 podnikateľov a firiem na Slovensku.



Z pohľadu odvetví škrtali najviac podnikatelia pôsobiaci v ubytovacom a gastro sektore. K škrtom vo väčšej miere pristúpili tiež podnikatelia pôsobiaci v administratívnych, podporných a servisných službách, ako aj v kultúre a zábave.

14:30 SLOVENSKO - Nie len očkovanie vakcínou Sputnik V, ale aj otvorenie očkovania pre deti od 12 do 15- rokov sa malo spustiť v pondelok 7. júna.

Kým čakáreň pre registráciu na očkovaniu ruskou neregistrovanou vakcínou štát spustil už počas uplynulého týždňa, deti mladšie ako 16-rokov túto možnosť ešte v nedeľu večer nemali.

Z prieskumu agentúry Focus pre reláciu televízie Markíza Na telo s Michalom Kovačičom vyplýva, že s očkovaním proti Covidu-19 u 12 až 16 ročných detí by na Slovensku súhlasilo 41-percent ľudí. Väčšina, 50-percent opýtaných, skôr alebo úplne nesúhlasí, aby boli takéto deti zaočkované.

14:04 SLOVENSKO - Ministerstvo zdravotníctva SR pripravilo tlačivo potvrdenia o prekonaní ochorenia COVID-19. K dispozícii na stiahnutie je na webovej stránke rezortu. Toto potvrdenie je dvojjazyčné, v slovenskom aj anglickom jazyku. Ľudia, ktorí prekonali ochorenie, môžu o potvrdenie tlačiva požiadať svojho všeobecného lekára.



Okrem toho je na webovej stránke dostupné aj tlačivo potvrdenia o vykonaní antigénového testu. Tieto potvrdenia sú v slovenskom alebo anglickom jazyku, testovaným osobám ich potvrdí antigénové testovacie miesto.

13:56 SLOVENSKO - V Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) bolo v sobotu hospitalizovaných 56 pacientov s ochorením COVID-19, z nich 11 bolo napojených na umelú pľúcnu ventiláciu. Počet pacientov hospitalizovaných s ochorením COVID-19 bol v ŽSK najvyšší spomedzi všetkých slovenských krajov. Vyplýva to z údajov Národného centra zdravotníckych informácií.

Najviac pacientov s COVID-19 bolo v ŽSK hospitalizovaných v okrese Čadca (21, jeden na umelej pľúcnej ventilácii). Nasledovali okresy Žilina (13, dvaja na ventilácii), Ružomberok (deväť, štyria na umelej ventilácii), Martin (šesť, dvaja na pľúcnej ventilácii), Tvrdošín (šesť, jeden na umelej ventilácii) a Liptovský Mikuláš (jeden, jeden na umelej ventilácii).

12:48 SVET - Spojené štáty darujú Taiwanu 750 000 dávok vakcín proti koronavírusu. Ide o súčasť plánu na zdieľanie vakcín so svetom, oznámila dnes americká senátorka Tammy Duckworthová, ktorá je spoločne s ďalšími dvoma senátormi na ostrove.

Taiwan sa potýka s prudkým nárastom počtu prípadov nákazy a rovnako ako mnoho ďalších oblastí sveta aj s nedostatkom vakcín. Zaočkované sú dosiaľ len tri percentá z 23,5 milióna obyvateľov ostrova, a to väčšinou len prvou dávkou z dvoch.

12:21 SLOVENSKO - V oblasti zdravotníctva plánuje vláda investovať do zdravotnej infraštruktúry, kvalitných pracovných podmienok či do vzdelávania a náboru zdravotných pracovníkov. V dnešnej relácii televízie TA3 V politike to povedal predseda vlády SR Eduard Heger (OĽaNO). Poukázal, že na Slovensku chýbajú tisícky zdravotného personálu, a to nedokážu vyriešiť z roka na rok. Dodal, že nabehli na trajektóriu zvyšovania aj počtu lekárov a majú to zahrnuté v reformách Plánu obnovy a odolnosti Slovenska.

11:50 SVET - India za posledných 24 hodín odhalila 114 460 nových prípadov, čo je najnižší údaj za dva mesiace. Úmrtí pribudlo 2677.

Vzhľadom na zlepšujúcu sa situáciu sa v pondelok niektoré časti krajiny, vrátane dvoch najväčších miest Dillí a Bombaja, chystajú zmierniť opatrenia. Od začiatku pandémie už krajina s 1,37 miliardy obyvateľov zaznamenala 28,8 milióna infikovaných a 346 759 zomrelých. To je v absolútnych počtoch nakazených druhý najhorší výsledok na svete za Spojenými štátmi, v počte mŕtvych celosvetovo tretie najhoršie po USA a Brazílii.

11:18 SVET - V sobotu české laboratória odhalili 152 nových prípadov nákazy koronavírusom, čo bolo o 70 menej ako pred týždňom. Vtedy v ČR zistili 222 infekcií. Podľa údajov českého ministerstva zdravotníctva na 100-tisíc obyvateľov za posledných sedem dní pripadalo 22 nových potvrdených prípadov ochorenia COVID-19.

10:29 SLOVENSKO - Hospitalizácie pacientov s potvrdeným ochorením COVID-19 alebo s podozrením naň klesli, ich počet sa znížil o 11.

V Košickom kraji potvrdili PCR testy najviac nakazených, pribudlo ich 21. Za ním nasleduje Trnavský kraj (20), Prešovský (17), Banskobystrický (15), Žilinský (8), Trenčiansky (7), Nitriansky (6) a Bratislavský (2). Je medzi nimi 56 žien a 40 mužov.

10:04 SLOVENSKO - PCR testy odhalili 96 nových prípadov, pričom laboratóriá spracovali 2 780 vzoriek. Počet obetí stúpol o 9 na 12 404.

Antigénové testy odhalili ďalších 59 infikovaných. V sobotu ich vykonali viac ako 52-tisíc.

Prvú dávku vakcíny dostalo ďalších 6 324 ľudí, počet zaočkovaných tak stúpol na 1 814 811.

09:17 SVET - Počet potvrdených prípadov infekcie novým druhom koronavírusu na Ukrajine sa za uplynulých 24 hodín zvýšil o 937 na celkovo 2 214 517. Vyplýva to zo nedeľňajších údajov Systému monitorovania epidémie koronavírusu ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany (RNBO).

Chorobe COVID-19, ktorú uvedený koronavírus SARS-CoV-2 spôsobuje, podľahlo za tento čas ďalších 42 ľudí, čím celkový počet obetí pandémie stúpol na 51 182.

Z ochorenia sa uzdravilo ďalších 4516 ľudí; od začiatku pandémie ich je 2 093 228.

07:28 SVET - Karanténa počas školského roka preniesla vyučovanie zo škôl do domovov, na čo mnohé rodiny kvôli nedostatočnému sociálnemu a technickému zázemiu neboli pripravené. To prinieslo problémy vo výučbe.

Berlínska škola Wolfganga Amadea Mozarta sa tak rozhodla dohnať v soboty učivo, ktoré kvôli pandémii choroby deti Covid-19 zameškali.