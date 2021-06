Koronavírus na Slovensku sledujeme minútu po minúte

PCR testy na Slovensku odhalili viac ako 390-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 12 423 obetí.

9. jún 2021 o 0:00 Patrik Sopóci, Jakub Habas, TASR, SITA, ČTK

Správy o koronavíruse sledujeme online minútu po minúte:

00:00 SLOVENSKO - Už dnes by sa malo otvoriť prihlasovanie na očkovanie vakcínou Sputnik V aj pre ľudí nad 60 rokov. V utorok to v Rozhovoroch ZKH pre denník SME avizoval minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.

"Áno, budeme očkovať aj nad 60 rokov. Prišla štúdia, ktorá hovorila o výsledkoch očkovania 60 plus. Úspešnosť podľa ruskej štúdie je pomerne vysoká, takže od zajtra sa budú môcť hlásiť aj ľudia 60+. Malo by to byť bezpečné," povedal Lengvarský v utorok.

22:30 SVET - Spojené štáty americké v utorok zmiernili odporúčania pre cestovanie do 61 krajín sveta vrátane Japonska, v ktorom sa budú konať olympijské hry, informovali agentúra AFP a stanica CNBC.

Zmiernenie odporúčaní sa týka napríklad tiež Kanady, Francúzska, Nemecka, Španielska, Talianska či Ruska. Pre tieto krajiny už viac neplatí štvrtý stupeň varovania, ale len tretí. Americké úrady tak už svojich občanov nevyzývajú, aby do týchto krajín necestovali, iba im odporúčajú, aby pre riziko nákazy ochorením Covid-19 zvážili cestovanie do nich.