Ranný brífing: Vakcína uľahčí tábory, je však očkovanie detí bezpečné?

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

10. jún 2021 o 23:57 Michal Deliman

Na očkovanie proti Covidu-19 prihlásili rodičia zatiaľ iba 10-tisíc detí vo veku od 12 do 16 rokov. Zaočkované deti by pritom mohli získať viaceré výhody oproti tým nezaočkovaným.

Čomu vďačí Hlas za úspech, ako sa snaží od svojej materskej strany odlíšiť a neukazuje sa po roku, že Hlas je len ďalšou verziou Smeru? Odpovede nájdete v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Vyhnú sa zaočkované deti testom pri vstupe do tábora a akvaparku?

Aghov majetok je v dražbe. Všetko mu vzali, tvrdí

Fukuyama: Populista Orbán nevyhráva kvôli chudobe, ale identite

Rusi stavajú neviditeľnú loď. Režim sa namiesto o občanov stará o armádu

Peter Sagan nemá účasť na Tour de France istú

Feri, Herák a ďalší. Ako je možné, že sa nebáli odhalenia?

EURO 2020: V dnešnom denníku SME nájdete špeciálnu prílohu k majstrovstvám Európy vo futbale. V prílohe EURO 2020 sú všetky dôležité informácie o majstrovstvách, prehľadný hrací plán s programom a vizitky všetkých účastníkov.

Vyhnú sa zaočkované deti testom pri vstupe do tábora a akvaparku?

Deti od 12 rokov sa môžu očkovať iba Pfizerom. (zdroj: TASR/AP)

PCR testy odhalili na Slovensku 116 prípadov nákazy koronavírusom. Laboratóriá dohromady otestovali 4 518 vzoriek. Počet hospitalizovaných pacientov klesol o jedného na 313. Potvrdili aj tri úmrtia na Covid-19. Pribudlo 6 090 prvoočkovaných.

Zatiaľ len o niečo viac ako desaťtisíc detí od 12 do 16 rokov prihlásili rodičia za tri dni od spustenia registrácie na očkovanie proti Covidu-19.

S očkovaním sa najskôr začne vo vakcinačných centrách a o niekoľko týždňov sa presunie do ambulancií pediatrov. Zaočkované deti by mohli získať viaceré výhody – nepotrebovali by PCR test pred nástupom do letného tábora, vyhnúť sa môžu karanténe alebo testovaniu pri ceste do zahraničia.

Denník SME k téme pripravil sériu otázok a odpovedí.

Nežiaduce účinky po očkovaní: Deti s vážnymi ochoreniami sa majú na očkovanie proti covidu pripravovať v špecializovaných centrách. Ministerstvo zdravotníctva zároveň plánuje, že v centrách by sa liečili aj dospelí, ak majú vážne nežiaduce účinky po prvej dávke vakcíny a pripravovali by sa na druhú.

Deti s vážnymi ochoreniami sa majú na očkovanie proti covidu pripravovať v špecializovaných centrách. Ministerstvo zdravotníctva zároveň plánuje, že v centrách by sa liečili aj dospelí, ak majú vážne nežiaduce účinky po prvej dávke vakcíny a pripravovali by sa na druhú. Covid opäť záhadný: Keby sa preukázal umelý pôvod pandémie, vedomý či nevedomý, geopolitický presah by bol veľmi dlhý, píše Peter Schutz.

Keby sa preukázal umelý pôvod pandémie, vedomý či nevedomý, geopolitický presah by bol veľmi dlhý, píše Peter Schutz. Ako zachrániť Sputnik: Zoči-voči globálnej situácii by bola prípadná exspirácia Sputnika V v slovenských skladoch humanitárnym zlyhaním, píše Matúš Ritomský.

Aghov majetok je v dražbe. Všetko mu vzali, tvrdí

Štefan Ágh. (zdroj: TASR)

Vozil sa na mercedese, bol pravou rukou Mariana Kočnera, obsadili spolu dočasne Markízu, ovládli golfový areál v Báči aj bytovku Glance House v Bernolákove. Napriek tomu dnes Štefan Agh pred štátom vystupuje ako zadlžený človek.

Správca konkurznej podstaty v piatok 4. júna vyhlásil druhé kolo dražby Aghovho majetku. Záujemcovia môžu svoje cenové ponuky posielať v zalepenej obálke viditeľne označenej nápisom "Konkurz – Štefan Agh - neotvárať".

Agh je obžalovaný z falšovania zmeniek súkromnej televízie Markíza, keďže dve zo štyroch sporných zmeniek na 69 miliónov eur podpísal on. Generálny prokurátor Maroš Žilinka nariadil aj opätovné stíhanie vo veci Glance House.

Podozrenia, že sa osobným bankrotom snaží vyhnúť prepadnutiu majetku, Agh odmieta. Nikdy vraj taký majetok ako Kočner nemal, pretože Kočner mu len platil za právne služby.

"O všetko ma pripravili. Aj keď si páni vyšetrovatelia myslia, že mám v zahraničí milióny a tri roky mi nedajú pokoj, ja naozaj nič nemám," tvrdí Ágh.

Pritom je známy tým, že Kočner na jeho firmy prepisoval majetok, ktorý získal vo svojich kauzách.

Zasľúbená krajina: Až Agh vyjde z lochu na podmienku – čo sa podarí takmer každému – bude za vodou, hoci momentálne deklaruje nemajetnosť, píše Peter Schutz.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Zásah inšpekcie na NAKA: Inšpekcia ministerstva vnútra zasahovala vo štvrtok v priestoroch Národnej kriminálnej agentúry. Akcia súvisela s údajnými podozreniami z manipulovania vyšetrovania závažných káuz. Úrad špeciálnej prokuratúry to v reakcii označil za hrubý zásah do priebehu vyšetrovania.

Inšpekcia ministerstva vnútra zasahovala vo štvrtok v priestoroch Národnej kriminálnej agentúry. Akcia súvisela s údajnými podozreniami z manipulovania vyšetrovania závažných káuz. Úrad špeciálnej prokuratúry to v reakcii označil za hrubý zásah do priebehu vyšetrovania. Rusko pred súdom: Po viac ako polroku pokračovalo pojednávanie v kauze objednávky vraždy bývalej spolumajiteľky televízie Markízy Sylvie Klaus Volzovej. V deväťdesiatych rokoch si ju podľa obžaloby objednal exriaditeľ televízie Pavol Rusko u banskobystrického mafiánskeho bossa Mikuláša Černáka.

Po viac ako polroku pokračovalo pojednávanie v kauze objednávky vraždy bývalej spolumajiteľky televízie Markízy Sylvie Klaus Volzovej. V deväťdesiatych rokoch si ju podľa obžaloby objednal exriaditeľ televízie Pavol Rusko u banskobystrického mafiánskeho bossa Mikuláša Černáka. NAKA zadržala Fila: Národná kriminálna agentúra zadržala známeho bratislavského advokáta Alexandra Fila. Prípad súvisí so zločineckou skupinou takáčovci.

Populista Orbán nevyhráva kvôli chudobe, ale identite

Francis Fukuyama. (zdroj: PROFIMEDIA)

Keď som pred viac ako tromi desaťročiami písal o konci dejín, nemyslel som si, že sa už nič nebude diať, ale že liberálna demokracia sa ukázala ako najefektívnejšie zriadenie. To sa doteraz nezmenilo, hovorí v rozhovore pre denník SME politológ Francis Fukuyama.

V rozhovore tiež porovnáva stredoeurópskych populistov so západnými. Vysvetľuje, v čom sa podobajú hnutia za práva černochov s hnutiami rasistickými. Pomenúva lekcie, ktoré by si svet mal zobrať z pandémie a vysvetľuje, prečo sa populistom darí aj medzi ľuďmi, ktorí nemajú existenčné problémy.

Za mnohými fenoménmi, ktoré hýbu politikou, nie je ekonomika, ale túžba po uznaní, hovorí a spomína napríklad nemecký nacizmus 30. rokov alebo súčasné Rusko.

Dejiny sa neskončili: Odvaha, predstavivosť a možno aj trochu idealizmu budú kľúčom k úspechu v ďalších, postpandemických desaťročiach, píše Matúš Krčmárik.

Rusi stavajú neviditeľnú loď. Režim sa namiesto o občanov stará o armádu

Vizualizácia ruskej korvety Merkur. (zdroj: oborona.ru)

Ide o taký nákladný projekt, že ho Rusko takmer zavrhlo. „Tá loď by bola príliš drahá,“ uviedol v roku 2013 pre ruský denník Izvestija nemenovaný vysokopostavený zdroj z prostredia ruskej armády.

Náklady na vybudovanie korvety Merkur sa mali podľa odhadov vyšplhať na 18 miliárd rubľov (približne 205 miliónov eur).

Štátna agentúra RIA Novosti však oznámila, že práce na stavbe vojnovej lode Merkur napredujú. Súčasťou ruskej námornej flotily sa plavidlo stane na budúci rok. Trup lode už je hotový.

Rusko by však podľa odborníka naliehavo potrebovalo investovať do iných odvetví než do námorníctva. „Na každom rohu vidíme, že životná úroveň v Rusku od roku 2014 neprestajne klesá,“ hovorí pre SME odborník na východnú Európu Pavel Havlíček z Výskumného centra AMO.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Návšteva Františka rozdeľuje Maďarsko: Jesennú návštevu hlavy katolíckej cirkvi v Maďarsku sprevádza diplomatické napätie. Dôvodom je tvrdenie amerického magazínu, podľa ktorého sa pápež František odmieta stretnúť s maďarským premiérom Viktorom Orbánom pre nesúhlas s jeho migračnou politikou.

Jesennú návštevu hlavy katolíckej cirkvi v Maďarsku sprevádza diplomatické napätie. Dôvodom je tvrdenie amerického magazínu, podľa ktorého sa pápež František odmieta stretnúť s maďarským premiérom Viktorom Orbánom pre nesúhlas s jeho migračnou politikou. Štyri mesiace za mrežami: Polícia zadržala v súvislosti s útokom na francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona dvoch dvadsaťosemročných mužov. Útočníka súd poslal na štyri mesiace za mreže. Podľa francúzskych médií majú obaja blízko ku krajnej pravici.

Polícia zadržala v súvislosti s útokom na francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona dvoch dvadsaťosemročných mužov. Útočníka súd poslal na štyri mesiace za mreže. Podľa francúzskych médií majú obaja blízko ku krajnej pravici. Nemecko skúša slovenský model: V nemeckých spolkových štátoch má byť antigénový test vstupenkou pre tých, ktorí nie sú zaočkovaní. Vláda dúfa, že aj pravidelné testovanie pomôže zachytiť prípadné ohniská nákazy a tiež motivovať ľudí, aby sa dali zaočkovať.

Zo zahraničných webov:

Peter Sagan nemá účasť na Tour de France istú

Peter Sagan. (zdroj: TASR/AP)

Od roku 2012 nechýbal Peter Sagan na Tour de France ani raz. Na najprestížnejších pretekoch vyhral dvanásť etáp, sedemkrát ovládol bodovaciu súťaž a štyri dni bol aj lídrom celej Tour.

Či sa však na ňu dostane aj tento rok zatiaľ nie je jasné. „Našu nomináciu na Tour urobíme na budúci týždeň,“ uviedol v podcaste Tourfunk nemeckej televízie ARD šéf tímu Bora-Hansgrohe Ralph Denk.

„Až po pretekoch v Belgicku uvidíme, či pôjde na Tour Peter Sagan, alebo Pascal Ackermann alebo zoberieme oboch. Budeme o tom ešte viesť debatu,“ komentoval šéf tímu Bora-Hansgrohe.

V skratke ďalšie správy zo športu:

Tarkovič pred EURO: Pred piatimi rokmi zažil európsky šampionát ako asistent trénera Jána Kozáka. Teraz povedie Štefan Tarkovič národný tím ako hlavný tréner. „Iba hlúpy človek urobí tú istú chybu dvakrát. V reprezentačnom futbale sa takáto chyba mnohokrát ešte aj znásobí. Nemáte veľa možností na opravu,“ vraví v rozhovore.

Pred piatimi rokmi zažil európsky šampionát ako asistent trénera Jána Kozáka. Teraz povedie Štefan Tarkovič národný tím ako hlavný tréner. „Iba hlúpy človek urobí tú istú chybu dvakrát. V reprezentačnom futbale sa takáto chyba mnohokrát ešte aj znásobí. Nemáte veľa možností na opravu,“ vraví v rozhovore. Slovensko patrí k outsiderom: S blížiacim sa štartom majstrovstiev Európy vo futbale sa médiá predháňajú v hľadaní favoritov a aj tímov, ktoré by nemali mať nárok ani na postup zo základnej skupiny. Redaktori rakúskeho webu ORF zahrnuli Slovákov do druhej kategórie mužstiev, ktoré by nemali postúpiť ani do osemfinále.

S blížiacim sa štartom majstrovstiev Európy vo futbale sa médiá predháňajú v hľadaní favoritov a aj tímov, ktoré by nemali mať nárok ani na postup zo základnej skupiny. Redaktori rakúskeho webu ORF zahrnuli Slovákov do druhej kategórie mužstiev, ktoré by nemali postúpiť ani do osemfinále. Museli odísť z tribún: Zápas štvrťfinále grandslamového Roland Garros sledovalo v hľadisku 5000 tenisových fanúšikov. Tí však prišli o záver duelu Novaka Djokoviča s Matteom Berrettinim pre protiepidemické opatrenia. Štvorsetová bitka sa natiahla na viac ako tri a pol hodiny, vo Francúzsku platí zákaz nočného vychádzania od 23.00 h.

Feri, Herák a ďalší. Ako je možné, že sa nebáli odhalenia?

Ilustračné foto. (zdroj: TASR/AP)

Na prvý pohľad spájajú bývalého českého poslanca Dominika Feriho a slovenského poslanca Jána Heráka dve veci – obaja majú na krku obvinenia zo sexuálneho násilia, respektíve zneužívania, a u oboch sa škandály prevalili v približne rovnakom čase, hoci ich údajné činy sú staršieho dáta.

V skutočnosti je spoločných menovateľov viac. Aj Feri, aj Herák si so sebou niesli imidž mládežníckych vzorov, do istej miery aj autorít.

Obvinenia naznačujú, že obaja zneužili svoje postavenie a moc, a to nie jednorazovým skratom ústiacim do násilia, ale opakovane a na viacerých ženách či dievčatách.

Takéto správanie nabáda k otázke, aké sú charakteristiky páchateľov sexuálneho zneužívania a obťažovania a či majú pocit beztrestnosti. Navonok sa totiž môže zdať, že nemajú strach z odhalenia a sú presvedčení, že sa nikto neodváži o ich správaní prehovoriť na polícii alebo na verejnosti.

Vysokopostavených násilníkov môže byť viac: Verejná mienka je v prípadoch sexualizovaného násilia či obťažovania ešte stále viac naklonená na stranu páchateľov. Aj preto sa podľa sociologičky Barbory Holubovej obete často nedomôžu spravodlivosti.

Verejná mienka je v prípadoch sexualizovaného násilia či obťažovania ešte stále viac naklonená na stranu páchateľov. Aj preto sa podľa sociologičky Barbory Holubovej obete často nedomôžu spravodlivosti. Herák padá: Aký mal Herák právny nárok poznať výsledky lekárskeho vyšetrenia dieťaťa z detského domova, si môžeme nanajvýš vyveštiť z usadeniny, píše Nataša Holinová.

V skratke ďalšie správy o rodine:

Joga robí deti šťastné: Ak deti pravidelne cvičia, neprospieva to len ich fyzickému zdraviu. Lepšie zvládajú aj stres uponáhľaného sveta, v ktorom žijú po boku večne zaneprázdnených rodičov, školských povinností a dravej súťaživosti kolektívu.

Ak deti pravidelne cvičia, neprospieva to len ich fyzickému zdraviu. Lepšie zvládajú aj stres uponáhľaného sveta, v ktorom žijú po boku večne zaneprázdnených rodičov, školských povinností a dravej súťaživosti kolektívu. Behá stovky kilometrov: Považuje sa za profesionálnu dobrodružku, ktorá behá v často v extrémnych podmienkach a s extrémnym nasadení. Ultra dlhé vzdialenosti sú podľa Lenky Vacvalovej zdravé, no ultrabeh rozhodne nie je pre každého.

Považuje sa za profesionálnu dobrodružku, ktorá behá v často v extrémnych podmienkach a s extrémnym nasadení. Ultra dlhé vzdialenosti sú podľa Lenky Vacvalovej zdravé, no ultrabeh rozhodne nie je pre každého. Ako sa pobaliť na turistiku: Leto automaticky neznamená, že môžete ísť do hôr naľahko a aj v batohu je podľa neho dobré mať systém. Namiesto nožíka sú v ňom užitočnejšie obväz či leukoplast. Aké najčastejšie chyby robíme, keď sa balíme na turistiku?

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Zuzana Smatanová. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Aký bol pre ňu rok pandémie? Ako sa dostala k ilustrovaniu knižiek? Plánuje už koncerty na leto? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej so speváčkou a ilustrátorkou Zuzanou Smatanovou.

Podcasty SME

Ľudskosť: Deti potrebujú cítiť dôveru a rešpekt dospelých. Nadradené správanie dospelých deti poškodzuje.

Deti potrebujú cítiť dôveru a rešpekt dospelých. Nadradené správanie dospelých deti poškodzuje. Index: Zlato je poistka, nemýľte si ho s investíciou.

Karikatúra

Karikatúra - 11.6.2021. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Makový koláč s tvarohom a čučoriedkami. (zdroj: Naničmama.sk | Kamila)

Jablkové, slivkové, s višňami aj makom. Ponúkame vám desať receptov na tvarohové koláče s ovocím.

Voľný čas

Začnite deň s krížovkou denníka SME, alebo si precvičte mozog s dnešným sudoku.

