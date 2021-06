Zvyšné dávky Sputniku V by Slovensko mohlo predať či darovať, povedal Lengvarský

Prihlasovať sa na očkovanie bude možné do 30. júna.

16. jún 2021 o 14:56 TASR

BRATISLAVA. Dávky vakcín Sputnik V by Slovensko mohlo predať alebo darovať krajinám západného Balkánu. Rokovať o tom by mohla vláda budúci týždeň. Prihlasovať sa na očkovanie bude možné do 30. júna.

V stredu to po rokovaní vlády oznámil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).

Na ruskú vakcínu aktuálne čaká 5898 ľudí. Najväčší záujem o ňu prejavili ľudia vo veku od 40 do 44 rokov. Tých je v čakárni aktuálne 709.

O vedľajších účinkoch vakcíny bude pravidelne informovať Štátny ústav pre kontrolu liečiv.