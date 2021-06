Cestovateľský semafor: Do zoznamu čiernych krajín pribudne Portugalsko

Pre zväčšenie kliknite sem

Do zoznamu zelených krajín pribudne aj Severné Macedónsko. Vyplýva to z aktualizácie cestovateľského semaforu, ktorú schválila vláda. Semafor hodnotí bezpečnosť krajín vzhľadom na ich aktuálnu epidemickú situáciu a je pravidelne aktualizovaný podľa jej vývoja. Aktualizovaná podoba semaforu vstúpi do platnosti v pondelok 21. júna.



Na zozname zelených tak budú figurovať Andorra, Austrália, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česko, Čínska ľudová republika, Dánsko, Estónsko, Faerské ostrovy, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Grónsko, Holandsko, Hong Kong, Írsko, Island, Izrael, Japonsko, Južná Kórea, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macau, Maďarsko, Malta, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, San Maríno, Severné Macedónsko, Singapur, Slovinsko, Svätá stolica (Vatikán), Španielsko, Švajčiarska konfederácia, Švédsko, Taiwan a Taliansko.



Na zozname červených krajín zostávajú Albánsko, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Čierna hora, Gruzínsko, Jordánsko, Kanada, Kosovo, Kuba, Libanon, Moldavsko, Portoriko, Ruská federácia, Srbsko, Spojené štáty americké, Tunisko, Turecko a Ukrajina.



Krajiny, ktoré neboli zaradené do zoznamu zelených alebo červených krajín tak automaticky patria do zoznamu čiernych krajín.



Do zoznamu čiernych krajín pribudne napríklad Portugalsko.