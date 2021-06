Ranný brífing: Delta variant sľubuje zaujímavé leto, no najmä jeseň

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

17. jún 2021 o 23:47 Michal Deliman

Tisíce ľudí plánujú dovolenky, nemajú však istotu, že sa vrátia bez karantény. Agresívna mutácia korony totiž podľa všetkého do dvoch mesiacov preváži aj na Slovensku.

Prvé stretnutie amerického prezidenta Joea Bidena a ruského prezidenta Vladimira Putina v Ženeve neprinieslo zásadné dohody, no ani zďaleka nejde o bezvýznamnný výsledok. Ako stretnutie vyzeralo a čo prinieslo, sa dozviete v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Delta variant zatrasie aj slovenským letom. Spúšťačom mohol byť zápas v Budapešti

Vrátil Kuciakovu kauzu na začiatok. Kto je sudca Paluda?

Mikloš: Zavedenie plánu obnovy do praxe? Pri súčasnej vláde som skeptický

Do Litvy prúdi neobvykle veľa migrantov. Dováža ich Lukašenkov režim, tvrdia politici

Problém Slovákov na EURO: Hráč a člen realizačného tímu majú koronavírus

Hubblov teleskop má problémy. Je v núdzovom režime

Delta variant zatrasie aj slovenským letom

Na zápase Maďarsko - Portugalsko v Budapešti boli desaťtisíce fanúšikov. (zdroj: TASR/AP)

PCR testy odhalili 61 prípadov nákazy koronavírusom. Laboratóriá otestovali 4 372 vzoriek. Počet hospitalizovaných pacientov klesol o 15 na 215. Potvrdili ďalších osem úmrtí na pľúcnu formu ochorenia Covid-19. Pribudlo 6 006 zaočkovaných.

Dav 61-tisíc ľudí sa na budapeštianskom štadióne Ferenca Puskása naživo pozeral na víťazstvo portugalských futbalistov. Domáci maďarský tím s nimi v zápase majstrovstiev Európy prehral 0:3. Vidieť na televíznych záberoch zo štadióna diváka s rúškom bolo raritou.

Stretnutie na štadióne sledovali aj stovky ľudí zo Slovenska. Prišli však aj tisíce fanúšikov z Portugalska, kde sa pod vplyvom agresívnejšej delta (indickej) mutácie koronavírusu za mesiac zdvojnásobil počet infikovaných.

Slovenské ministerstvo zdravotníctva sa teraz obáva, že zápas môže urýchliť zavlečenie delta mutácie, ktorá je o 50 percent infekčnejšia ako britská, na Slovensko. Kým človek infikovaný alfa (britským) variantom vírusu priemerne nakazí štyroch až piatich ďalších ľudí, v prípade delty môže vírus preniesť na ôsmich ďalších.

O nových opatreniach na hraniciach, aby sa spomalilo prenikanie delty na Slovensko, rokoval aj ústredný krízový štáb. Vláda už na budúci týždeň avizuje sprísnené opatrenia na hraniciach pre vracajúcich sa dovolenkárov.

Čo vieme o delte: Prvýkrát sa objavil v Indii pred niekoľkými mesiacmi, teraz predstavuje hrozbu pre celý svet. Na Slovensku sú doteraz známe dva dovezené prípady delta variantu.

Prvýkrát sa objavil v Indii pred niekoľkými mesiacmi, teraz predstavuje hrozbu pre celý svet. Na Slovensku sú doteraz známe dva dovezené prípady delta variantu. Ako reagujú v zahraničí: Šírenie delta variantu môže ohroziť aj pôvodný plán umožniť cestovanie v rámci členských krajín EÚ len na základe očkovania, testu alebo bez obmedzení. Avizované opatrenia viacerých európskych krajín sa však zatiaľ týkajú najmä cestujúcich z Veľkej Británie

Šírenie delta variantu môže ohroziť aj pôvodný plán umožniť cestovanie v rámci členských krajín EÚ len na základe očkovania, testu alebo bez obmedzení. Avizované opatrenia viacerých európskych krajín sa však zatiaľ týkajú najmä cestujúcich z Veľkej Británie Zaslúžime si ešte jedno povstanie: Tretia vlna – s delta variantom v erbe – sa hlási ako nezvratnosť, píše Zuzana Kepplová.

Tretia vlna – s delta variantom v erbe – sa hlási ako nezvratnosť, píše Zuzana Kepplová. Zavedenie štátnej karantény: Infektológ Vladimír Krčméry pripustil možné zavedenie povinnej štátnej karantény pri návrate z niektorých krajín. Zdôraznil, že treba za každú cenu zabrániť zavlečeniu nových variantov vírusu na Slovensko.

Infektológ Vladimír Krčméry pripustil možné zavedenie povinnej štátnej karantény pri návrate z niektorých krajín. Zdôraznil, že treba za každú cenu zabrániť zavlečeniu nových variantov vírusu na Slovensko. Možné úmrtie po očkovaní: V štatistikách hlásení podozrení na nežiaduce účinky po vakcínach proti Covid-19 pribudlo tento týždeň jedno úmrtie po očkovaní, kde bol súvis stanovený ako možný. Išlo o pacienta vo veku 44 rokov, ktorý bol očkovaný prvou dávkou vakcíny Vaxzevria od spoločnosti AstraZeneca.

Vrátil Kuciakovu kauzu na začiatok. Kto je sudca Paluda?

Sudca Najvyššieho súdu Peter Paluda. (zdroj: SME/Marko Erd)

Senát zložený z predsedu Petra Paludu a sudkýň Dany Wänkeovej a Ivetty Macejkovej zrušil rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu, ktorý v septembri 2020 Mariana Kočnera a jeho volavku Alenu Zsuzsovú oslobodil v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice pre nedostatok dôkazov.

Nielenže kauzu špecializovanému súdu vrátil, ale ešte jeho prácu rozsiahlo kritizoval. Rozhodnutiu podľa Paludu chýbala logika. Neskôr navyše pre médiá povedal, že ignorovanie niektorých dôkazov hraničí s "disciplinárnou zodpovednosťou sudcov".

Kto je sudca Paluda, ktorého senát zvrátil oslobodenia Kočnera a Zsuzsovej?

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

NAKA zadržala Holáka: Národná kriminálna agentúra zasahovala v rámci akcie Mýtnik II. Obvinila šesť osôb z trestných činov legalizácie príjmu z trestnej činnosti, korupcie a machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Zadržala dve osoby, jednou z nich je podpredseda predstavenstva MH Manažment Andrej Holák.

Národná kriminálna agentúra zasahovala v rámci akcie Mýtnik II. Obvinila šesť osôb z trestných činov legalizácie príjmu z trestnej činnosti, korupcie a machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Zadržala dve osoby, jednou z nich je podpredseda predstavenstva MH Manažment Andrej Holák. Poslanci prijali Záborskej uznesenie: Národná rada 74 hlasmi prijala uznesenie k správe europoslanca Predraga Matiča o situácii v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv v Európskej únii v rámci zdravia žien. Pripomína v ňom Európskemu parlamentu, že otázky týkajúce sa zdravotnej politiky sú v kompetencii jednotlivých štátov.

Národná rada 74 hlasmi prijala uznesenie k správe europoslanca Predraga Matiča o situácii v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv v Európskej únii v rámci zdravia žien. Pripomína v ňom Európskemu parlamentu, že otázky týkajúce sa zdravotnej politiky sú v kompetencii jednotlivých štátov. Horela košická nemocnica: Hasiči museli zasahovať v areáli Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach v objekte urgentného príjmu. Podľa vyjadrení pacientov a personálu požiar z neznámych príčin vypukol okolo 15. hodiny a hneď sa začala evakuácia. Z budovy urgentu vybiehali ľudia v civile a hasiči evakuovali pacientov i zamestnancov.

Mikloš: Zavedenie plánu obnovy do praxe? Pri súčasnej vláde som skeptický

Ekonóm a exminister financií Ivan Mikloš. (zdroj: archív Ivana Mikloša)

Slovenský Plán obnovy je napísaný kvalitne, otázna je jeho implementácia.

"Reformy sú ťažké aj preto, že koaličné strany sú síce partnermi, ale aj konkurentmi a politici zvyčajne nechcú robiť nepopulárne veci," upozorňuje ekonóm a bývalý minister financií Ivan Mikloš.

Dôležité sú podľa neho všetky reformy v pláne obnovy, no veľké zázraky nečaká. "Ideálne by bolo, ak by sme naozaj naštartovali nepretržitú modernizáciu, aby sa žilo čím ďalej, tým lepšie," mieni.

V rozhovore s Ivanom Miklošom sa dočítate, prečo by sme sa mali viac orientovať na inovácie, ako zlepšiť prostredie pre kvalitných pracovníkov, prečo sa plán obnovy nemusí podariť preklopiť do praxe či prečo je dôležité popri školstve reformovať aj verejné financie.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Kúp teraz, zaplať neskôr: Na Slovensko prichádza nová platobná služba, postavená na metóde "kúp teraz, zaplať neskôr", ktorá umožňuje odložiť platbu na obdobie do 30 dní. Zatiaľ sú do nej v rámci pilotnej prevádzky zapojené prvé e-shopy.

Na Slovensko prichádza nová platobná služba, postavená na metóde "kúp teraz, zaplať neskôr", ktorá umožňuje odložiť platbu na obdobie do 30 dní. Zatiaľ sú do nej v rámci pilotnej prevádzky zapojené prvé e-shopy. 13. dôchodok na Ústavnom súde: Ústavný súd zastavil konanie v otázke ústavnosti novely zákona o sociálnom poistení, ktorá krátko pred parlamentnými voľbami vo februári 2020 na Slovensku zaviedla 13. dôchodok. V októbri toho roku totiž súčasný parlament zákon zmenil.

Ústavný súd zastavil konanie v otázke ústavnosti novely zákona o sociálnom poistení, ktorá krátko pred parlamentnými voľbami vo februári 2020 na Slovensku zaviedla 13. dôchodok. V októbri toho roku totiž súčasný parlament zákon zmenil. Finalizácia daňovo-odvodovej reformy: Detaily z daňovo-odvodovej reformy chcel minister financií Igor Matovič predstaviť ešte v druhej polovici mája. Rezort financií tvrdí, že daňovo-odvodová reforma je jednou z hlavných tém, ktoré ním v súčasnosti hýbu, a očakáva, že finálne práce prebehnú čoskoro.

Pašerák Lukašenko? Do Litvy prúdi neobvykle veľa migrantov

Alexandr Lukašenko. (zdroj: TASR/AP)

V Litve to vyzerá, akoby sa po balkánskej a stredomorskej trase v Európe otvorila ďalšia cesta pre migrantov. Tentokrát však vedie cez zalesnenú hranicu medzi Litvou a Bieloruskom.

Fakt, že ju v uplynulých týždňoch prekročilo násobne viac žiadateľov o azyl ako za celé ročné obdobie v minulosti, podľa Vilniusu jednoznačne ukazuje, že Iračanov či Sýrčanov do Litvy posiela Lukašenkov režim.

Takto podľa Európskej únie vyzerajú naplnené vyhrážky samozvaného bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka.

„Hrozil, že Úniu zaplavia drogy a utečenci,“ pripomína premiérka Litvy Ingrida Šimonytéová. „A tu to máme – už pár týždňov na to vidíme prudký nárast počtu ľudí, ktorí hranicu prekročia nelegálne,“ dodala Šimonytéová.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Delta variant v Británii: Británia vo štvrtok hlásila viac ako 11-tisíc nových prípadov nákazy koronavírusom, čo je najvyšší denný prírastok od februára tohto roku. Počet infikovaných v Spojenom kráľovstve napriek rozsiahlej zaočkovanosti opäť narastá v súvislosti so šírením tzv. delta variantu koronavírusu.

Británia vo štvrtok hlásila viac ako 11-tisíc nových prípadov nákazy koronavírusom, čo je najvyšší denný prírastok od februára tohto roku. Počet infikovaných v Spojenom kráľovstve napriek rozsiahlej zaočkovanosti opäť narastá v súvislosti so šírením tzv. delta variantu koronavírusu. Obrovský diamant z Kalahari: Diamant, ktorý začiatkom júna našli v Botswane a má 1 098 karátov, je zrejme tretí najväčší, aký kedy vyťažili. Diamant vyťažili v bani Jwaneng na juhu Botswany, približne 120 kilometrov západne od hlavného mesta Gaborone. Baňa sa nachádza v púšti Kalahari.

Diamant, ktorý začiatkom júna našli v Botswane a má 1 098 karátov, je zrejme tretí najväčší, aký kedy vyťažili. Diamant vyťažili v bani Jwaneng na juhu Botswany, približne 120 kilometrov západne od hlavného mesta Gaborone. Baňa sa nachádza v púšti Kalahari. Pilulka proti covidu: Spojené štáty vyčlenili vyše tri miliardy dolárov (2,5 miliardy eur) na urýchlenie vývoja antivirotík vo forme piluliek proti ochoreniu Covid-19. Pilulky sa budú používať na minimalizovanie príznakov po nakazení koronavírusom.

Zo zahraničných webov:

Problém Slovákov na EURO: Hráč a člen realizačného tímu majú koronavírus

Štefan Tarkovič na ME vo futbale. (zdroj: TASR/AP)

Slovensko musí riešiť komplikácie na EURO. V tíme sa objavili pozitívne testy na koronavírus, zápas proti Švédsku však nie je ohrozený.

"Po stredajšom pravidelnom testovaní test zachytil dvoch pozitívnych, jedného člena realizačného tímu a jedného hráča," povedal tréner Slovenska Štefan Tarkovič na online tlačovej konferencii.

"Obaja išli do izolácie, karantény. Začali sme spolupracovať s úradom verejného zdravotníctva v Petrohrade. Riadime sa manuálom UEFA, aby sme spravili všetky kroky. Je mi to veľmi ľúto, že nejaký hráč sa pre covid nebude môcť zúčastniť na najbližších zápasoch," pokračoval slovenský tréner.

Špecifikoval, že hráčom s pozitívnym testom je obranca Denis Vavro.

Stále sme outsiderom skupiny: Pred začiatkom turnaja boli Slováci považovaní za outsidera základnej skupiny. Po víťazstve nad Poľskom sa to pre mnohých mohlo zmeniť. „Hoci sme prví v skupine, stále sme outsiderom. Tak k tomu musíme pristupovať. Nikto nám nič nedaruje,“ vraví Marek Hamšík.

V skratke ďalšie správy zo športu:

Eriksen potrebuje operáciu: V zápase medzi Dánskom a Fínskom sa mu zastavilo srdce. Na chvíľu bol mimo. Dánsky futbalista Christian Eriksen potrebuje operáciu. Pre kolaps dostane defibrilátor, ktorý stráži rytmus najdôležitejšieho svalu v tele. Teoreticky by s ním mohol pokračovať v kariére.

V zápase medzi Dánskom a Fínskom sa mu zastavilo srdce. Na chvíľu bol mimo. Dánsky futbalista Christian Eriksen potrebuje operáciu. Pre kolaps dostane defibrilátor, ktorý stráži rytmus najdôležitejšieho svalu v tele. Teoreticky by s ním mohol pokračovať v kariére. Cehlárik mieri do KHL: Slovenský hokejový útočník Peter Cehlárik sa v dobrom svetle ukázal na nedávnom svetovom šampionáte, kde bol najproduktívnejším hráčom Slovenska a tiež najlepším útočníkom turnaja. V nasledujúcej sezóne pôsobiť v tíme KHL Avangard Omsk.

Slovenský hokejový útočník Peter Cehlárik sa v dobrom svetle ukázal na nedávnom svetovom šampionáte, kde bol najproduktívnejším hráčom Slovenska a tiež najlepším útočníkom turnaja. V nasledujúcej sezóne pôsobiť v tíme KHL Avangard Omsk. Extraliga sa vracia do Prešova: Novovzniknutý hokejový klub HC 21 Prešov nahradí od nasledujúceho ročníka Tipos extraligy HC 07 Detva. V pozícii hlavného trénera bude Ernest Bokroš a základ tímu by mali tvoriť hráči z Detvy.

Hubblov teleskop má problémy. Je v núdzovom režime

Hubblov vesmírny ďalekohľad. (zdroj: NASA)

Hubblov vesmírny teleskop má od nedele problémy s počítačom z osemdesiatych rokov. Musel preto pozastaviť všetky vedecké činnosti aj pozorovania vesmíru.

Je možné, že na vine je poškodený pamäťový modul počítača.

Počítač NSSC-1 vyvinul Národný vesmírny úrad pre letectvo a vesmír (NASA) ešte v 80. rokoch. Bežne sa používal pri vesmírnych misiách v slnečnej sústave.

V nedeľu tento stroj nebol schopný nadviazať spojenie s hlavným počítačom na palube Hubbla. Ten preto automaticky prepol všetky vedecké prístroje teleskopu do núdzového bezpečnostného režimu.

NASA sa chybu snaží opraviť. Počítač skúsili spustiť ešte v pondelok, no neúspešne. Počítače opäť nedokázali nadviazať spojenie.

V skratke ďalšie správy z vedy a techniky:

Spermie na Mesiaci: Zo spermií, ktoré takmer šesť rokov obiehali zemeguľu na Medzinárodnej vesmírnej stanici, sa zrodilo osem zdravých myší. Nový japonský výskum naznačuje, že pobyt vo vesmíre nemusí byť pre pohlavné bunky zničujúci, ak sa správne uskladnia.

Zo spermií, ktoré takmer šesť rokov obiehali zemeguľu na Medzinárodnej vesmírnej stanici, sa zrodilo osem zdravých myší. Nový japonský výskum naznačuje, že pobyt vo vesmíre nemusí byť pre pohlavné bunky zničujúci, ak sa správne uskladnia. Slovák pomohol vyvrátiť objav: Minulý rok hlásili vedci v prestížnom časopise Nature objav najmenšieho známeho dinosaura. Teraz sa ukazuje, že ich záver bol predčasný. V skutočnosti nešlo o dinosaura, ale o bizarnú jaštericu. Na vyvrátení pôvodných záverov sa podieľal aj známy slovenský paleontológ Andrej Čerňanský.

Minulý rok hlásili vedci v prestížnom časopise Nature objav najmenšieho známeho dinosaura. Teraz sa ukazuje, že ich záver bol predčasný. V skutočnosti nešlo o dinosaura, ale o bizarnú jaštericu. Na vyvrátení pôvodných záverov sa podieľal aj známy slovenský paleontológ Andrej Čerňanský. Prečo stmavla hviezda Betelgeuze: Jedna z najjasnejších hviezd na nočnej oblohe, môže vybuchnúť bez akéhokoľvek varovania. Taký je jeden zo záverov najnovšej štúdie, v rámci ktorej skúmali zvláštne správanie hviezdneho nadobra, ktoré sa začalo ku koncu roka 2019.

Rozhovory ZHK

Rozhovory ZKH: Jana Dubovcová. (zdroj: SME/Marko Erd)

Čo vypovedá razia v Moldave nad Bodvou o Slovensku? A prečo pri prípade zbitých Rómov nerozhodol spravodlivo ani jeden súd? Sú sudcovia, policajti a prokurátori rasisti? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s bývalou verejnou ochrankyňou práv Janou Dubovcovou.

Podcasty SME

Ľudskosť: Naše telo si pamätá, čo sme zažili ako deti. Traumatické zážitky zhoršujú zdravie

Naše telo si pamätá, čo sme zažili ako deti. Traumatické zážitky zhoršujú zdravie Index: Chcú viac bytov, a tak našli spôsob, ako ohnúť pravidlá

Karikatúra

Karikatúra - 18.6.2021. (zdroj: Vico)

Recept dňa

Cukinovo-hruškové kože. (zdroj: Adobe Stock)

Ovocné kože štyrikrát inak. Pripravte sebe aj deťom zdravú maškrtu.

Voľný čas

Začnite deň s krížovkou denníka SME, alebo si precvičte mozog s dnešným sudoku.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť v pondelok.

