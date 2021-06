Rezort zdravotníctva sa pri očkovaní detí riadi odporúčaniami EÚ

Na očkovanie proti koronavírusu pre vekovú kategóriu 12 až 16 rokov je určená vakcína od konzorcia Pfizer/BioNTech.

18. jún 2021 o 11:24 TASR

BRATISLAVA. Ministerstvo zdravotníctva SR sa pri očkovaní detí riadi odporúčaniami odborníkov a Európskej liekovej agentúry (EMA).

V reakcii na opozičný Smer-SD, ktorý žiada vládu SR zastaviť očkovanie detí od 12 do 16 rokov proti ochoreniu COVID-19 s výnimkou prípadov, keď o to žiada odborný lekár, to uviedol komunikačný odbor rezortu zdravotníctva.

Strana tvrdí, že sú pochybnosti o dosahoch vakcín na zdravý vývoj detí. Svoju požiadavku chcela presadiť cez procedurálny návrh v parlamente. Plénum ho však neschválilo.

Predseda Smeru-SD avizuje, že sa takéto uznesenie v Národnej rade SR pokúsia presadiť opäť.

"Ostro protestujeme proti pokusom na deťoch prostredníctvom experimentálnych vakcín," vyhlásil Fico.

Požiadať o očkovanie je možné na stránke www.korona.gov.sk cez prihlasovací formulár. Na očkovanie sa budú musieť deti dostaviť s rodičmi.