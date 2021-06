Dobré ráno: Pandémia vracia úder, vírus je späť

Variant delta príde aj na Slovensko.

20. jún 2021 o 23:30 Tomáš Prokopčák, Ján Krempaský, Nikola Bajánová

Predpokladalo sa, že tretia vlna pandémie môže doraziť niekedy na jeseň. No zdá sa, že to môže byť oveľa skôr, vo viacerých Európskych krajinách už o tretej vlne hovoria: dôvodom je variant delta, nová mutácia koronavírusu, ktorá sa extrémne šíri.

Čaká nás ďalší lockdown či zákazy cestovania a karantény, ale aj ako je Slovensko pripravené na ďalší úder pandémie?

Tomáš Prokopčák sa pýta Jána Krempaského.

Zdroj zvukov: TASR, BBC, RTVS

Krátky prehľad správ

Ambulancie všeobecných lekárov a pediatrov nebudú musieť povinne poskytovať očkovanie na nový koronavírus. V piatok to povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Očkovanie u lekárov bude pre ambulancie dobrovoľné, naďalej budú fungovať aj veľkokapacitné očkovacie centrá.

Nevyočkované dávky ruskej vakcíny Sputnik V by chceli krajiny západného Balkánu. Ministerstvo zdravotníctva zvažuje, že by neregistrovanú vakcínu mohlo týmto krajinám predať alebo darovať. Ktoré krajiny by to boli, však zatiaľ neprezradili.

Pred letnou sezónou chýbajú v gastre desaťtisíce ľudí. Asociácia hotelov a reštaurácií tvrdí, že to môže byť až 40-tisíc ľudí. Ľudia sa pritom do tohto sektora vrátiť nechcú, obávajú sa neistoty a ďalšej straty zamestnania v prípade tretej vlny pandémie.

Mesto s najhoršou kvalitou ovzdušia v Európe je poľský Nowy Sacz neďaleko slovenských hraníc . Naopak, najlepšie ovzdušie má podľa hodnotenia Európskej environmentálnej agentúry švédske mesto Umea, nasledujú fínske Tampere a mesto Funchal na Madeire.

Astronómovia zrejme vyriešili záhadnú hviezdy Betelgeuze a dôvody, prečo začala pohasínať. Slnko na konci svojho života totiž čaká explózia, no k supernove zatiaľ nedošlo. Za zmenou jasnosti však bude prachový mrak v okolí hviezdy, ktorý súvisí so studenou škvrnou, ktorá sa v roku 2019 objavila na južnej polovici hviezdy. Vedci zároveň hovoria, že explózia hviezdy v najbližšom čase zrejme nenastane.

Odporúčanie

Dnes budem odporúčať čosi naše vlastné: naše skvelé kolegyne Zuzana Kovačič Hanzelová, Michaela Žureková, Soňa Jánošová a Beata Balogová tento rok zvíťazili v hlasovaní Česko-slovenskej ceny verejnosti v Novinárskej cene. Ich séria Nemlčme: 22 svedectiev o sexuálnom obťažovaní získala nielen najviac hlasov, ale najmä je to dôležité a poctivé spracovanie témy sexuálneho obťažovania cez skutočné svedectvá skutočných žien. Gratulujem a celú tému odporúčam.

