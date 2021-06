Krajniak otvorí diskusiu o preočkovaní klientov v sociálnych zariadeniach

V súčasnosti je úroveň zaočkovanosti v zariadeniach vyše 80 percent v prípade klientov.

23. jún 2021 o 14:27 TASR

BRATISLAVA. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) tvrdí, že je na diskusiu, či by klienti aj zamestnanci zariadení sociálnych služieb (ZSS) nemali ešte pred zimou dostať tretiu dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Uviedol to v stredu po rokovaní vlády.

Rezort má totiž podľa Krajniakových slov dobré skúsenosti s povinnosťou očkovania v ZSS proti sezónnej chrípke.

"Takže som navrhol niekoľko alternatív, ako by sme mohli urýchliť tú ochranu v ZSS a jedna z tých foriem, ktorú presadzujeme, je, že si myslíme, že by ešte v septembri mali dostať všetci klienti a zamestnanci, ktorí prejavia záujem, tretiu dávku. Aby pred tou zimnou sezónou bola posilnená tá imunita," vysvetlil minister.

V súčasnosti je úroveň zaočkovanosti v ZSS podľa Krajniakových slov cez 80 percent v prípade klientov a cez 70 percent v prípade zamestnancov zariadení. To je podľa neho aj príčinou toho, že v týchto zariadeniach nákaza novým koronavírusom prudko poklesla.

Krajniak tiež uviedol, že jednou z alternatív je aj to, aby museli byť novoprijatí klienti zariadení zaočkovaní. Mohli by si to podľa neho stanoviť ako podmienku priamo zariadenia.