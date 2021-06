Status pendlera by sa menil len v krajnom prípade

Podľa šéfa slovenskej diplomacie Korčoka má prípadné obmedzenie chrániť pred delta variantom koronavírusu.

23. jún 2021 o 15:05 (aktualizované 23. jún 2021 o 15:37) SITA

BRATISLAVA. Status pendlera by sa podľa šéfa slovenskej diplomacie Ivana Korčoka (nom. SaS) menil iba v krajnom prípade a ak by to bolo nevyhnutné. Minister to povedal po dnešnom rokovaní vlády.

„Chcem ubezpečiť, že takéto opatrenia, ktoré naozaj majú veľký dopad na pendlerov, to bude robené v krajnom prípade a ak to bude nevyhnutné. Nie je to robené preto, aby sme sťažili život tým, ktorí cez hranice chodia,“ povedal Korčok.

Dodal, že v utorok 22. júna bol v Komárne, kde videl, ako funguje dochádzanie za prácou a nákupmi u Slovákov cez most ponad Dunaj.

„Berme do úvahy to, že je tu riziková situácia s delta variantom a je potrebné sa pred ním chrániť a prispôsobovať tomu aj opatrenia,“ uzavrel minister.

Minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽaNO) nevylúčil, že na hraniciach môže nastať kolaps, ak sa pandemická situácia bude zhoršovať. Podotkol, že cestovanie bude pre ľudí jednoduchšie, ak sa dajú zaočkovať alebo sa zaregistrujú v aplikácii eHranica.



Mikulec tiež potvrdil, že policajtom na hraniciach zaisťujú zariadenia na kontrolu QR kódov, ktoré obsahujú informáciu o očkovaní, prekonaní či testovaní na ochorenie COVID-19.