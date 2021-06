Povinné očkovanie nesmie byť podľa Kolíkovej v rozpore s ústavou

Základná otázka je, pre ktoré skupiny by to bolo vhodné z epidemiologického hľadiska.

23. jún 2021 o 15:21 SITA

BRATISLAVA. Je dôležité, aby prípadné povinné očkovanie niektorých skupín obyvateľstva malo zákonný základ.

Skonštatovala to ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) po rokovaní vlády s tým, že by to malo byť v súlade s ústavou.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

„Základná otázka tu je pre ministra zdravotníctva, pre ktoré skupiny by to bolo vhodné z epidemiologického hľadiska. My ako ministerstvo spravodlivosti k tomu môžeme dať len pohľad, ktorý súvisí s právom,“ povedala Kolíková.

Doplnila, že je pripravená ponúknuť maximálnu súčinnosť a s ministrom Vladimírom Lengvarským (nom. OĽaNO) o tom diskutujú.

Súvisiaci článok Status pendlera by sa menil len v krajnom prípade Čítajte

Mária Kolíková sa vyjadrila aj k situácii v strane Za ľudí. Uviedla, že krajské predsedníctvo Za ľudí v Košiciach sa uznieslo na tom, aby sa snem strany konal začiatkom septembra.

Kolíková predpokladá, že sa k tomu uzneseniu pripoja aj ďalšie kraje. V najbližších dňoch by malo zasadať krajské predsedníctvo Za ľudí v Prešove.

"Určite by bolo dobré, keby bola zhoda v rámci celej strany aj vzhľadom na organizáciu snemu a všetkého, čo s tým súvisí," povedala Kolíková. Dodala, že urobí všetko pre to, aby bola vláda funkčná a strana ju nijako neohrozovala.

Ministerka tiež zaregistrovala vyjadrenia predsedníčky Za ľudí Veroniky Remišovej, že by jej frakcia mohla byť súčasťou širšej koaličnej rady.