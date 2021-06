Čakáreň na ruský Sputnik je otvorená posledné tri dni

Zvyšné ruské vakcíny štát predá alebo daruje.

28. jún 2021 o 9:35 TASR

BRATISLAVA. Slováci so záujmom o očkovanie proti novému koronavírusu vakcínou Sputnik V majú posledné tri dni na prihlásenie sa do čakárne. Spraviť tak môžu do stredy.

Ako vyplýva z dát Inštitútu zdravotných analýz (IZA), dostupných na webe cakaren.vercel.app/projekt, na termín prvej dávky neregistrovanej vakcíny čaká 5824 ľudí. Najviac, a to 880 osôb, je vo vekovej kategórii od 40 do 44 rokov. Najmenej ľudí, konkrétne 33, je vo vekovej kategórii od 80 do 84 rokov.

Z hľadiska regiónov prejavili najväčší záujem o ruskú vakcínu obyvatelia Banskobystrického kraja. Tých je aktuálne v čakárni 1083. Najmenej, konkrétne 80, ich je prihlásených v Košickom kraji.

Na druhú dávku vakcíny podľa dostupných údajov čaká 8493 ľudí. Najviac - 1201 čakateľov, je vo veku 65 až 69 rokov. Z hľadiska krajov je najviac čakateľov z Bratislavského kraja. Ide o 1441 osôb.

Vláda minulý týždeň rozhodla, že Slovensko predá alebo daruje 160 000 dávok tejto vakcíny. Pôjde predovšetkým o krajiny západného Balkánu.