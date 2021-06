V hre sú prísnejšie kontroly na hraniciach aj obmedzenia pre pendlerov

Otvorene sa musíme porozprávať, čo s deťmi do 18 a 12 rokov," skonštatoval Martin Klus.

28. jún 2021 o 15:31 TASR

BRATISLAVA. Prísnejší kontrolný režim na hraniciach je jedna z alternatív. Rozhodnúť sa však musí, a to vzhľadom na začiatok letnej dovolenkovej sezóny i pre šíriaci sa delta variant nového koronavírusu.

Pred pondelkovým rokovaním ústredného krízového štábu v Bratislave to povedal štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus (SaS).

"Musíme sa poradiť o systémovom riešení, ktoré odbúra aktuálnu neistotu ľudí, ktorí si chcú naplánovať dovolenky, či našich pendlerov. Otvorene sa musíme porozprávať, čo s deťmi do 18 a 12 rokov," skonštatoval Klus.

Rakúsko ako inšpirácia

Priznáva však, že bez permanentných kontrol na hraniciach nebude možné skontrolovať, z akých krajín ľudia na Slovensko prichádzajú. Inšpiráciou podľa neho môže byť aj susedné Rakúsko.

"To už niekoľkokrát avizovalo, že obmedzí sprísnené kontroly, ale stále sa tvoria na hraniciach kolóny. Rakúskej polícii aktívne vypomáhajú s kontrolou aj vojaci," uviedol štátny tajomník.

Ak to Slovensko bude myslieť s kontrolou hraníc vážne, musí podľa neho nastaviť taký režim, aby to nefungovalo ako v súčasnosti.

"Mnohí ľudia si totiž navzájom dávajú vedieť, na ktorých hraniciach sa kontroluje a na ktorých nie. Obchádzajú systém," podotkol.

Obmedzenia pre pendlerov

Pendleri to podľa Klusa nebudú mať jednoduché a aj o nich bude rokovať ústredný krízový štáb.

Štátny tajomník si vie predstaviť pri tejto skupine ľudí pravidelné bezplatné testovania na ochorenie COVID-19. "Ako to bolo v predchádzajúcom období," spresnil.

Diskutovať sa bude aj o dostupnejšom PCR testovaní pre občanov, keďže podľa Klusa antigénovému testovaniu do istej miery zrejme "odzvonilo".

Štátny tajomník potvrdil, že na ministerstve zahraničných vecí riešia aj problém zahraničných Slovákov, ktorí sa nechali v cudzine zaočkovať proti ochoreniu COVID-19, no nevedia sa dostať k potvrdeniu o vakcinácii a majú problém s COVID passom.

"Pracovne sme to nazvali virtuálne očkovacie centrum. Budeme súčinní v tejto veci. Čelíme viacerým problémom. V Spojených štátoch amerických sa len rukou potvrdzujú potvrdenia o očkovaní. Budeme sa musieť s tým nejako popasovať. Veľmi by nám pomohlo, keby sme vďaka európskym COVID certifikátom mohli prepojiť databázy s Veľkou Britániou, so Spojenými štátmi americkými či inými krajinami," skonštatoval.