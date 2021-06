Ranný brífing: Vražda v afekte, tvrdí súd. Juditin motív však nenašli

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

28. jún 2021 o 23:31 Michal Deliman

Surovú vraždu 16-ročného Tomáša spred dvoch rokov súdy definitívne uzavreli, no v prípade je stále množstvo nezodpovedaných otázok. Za vrahyňu označili Tomášovu spolužiačku Juditu. Dodnes však nie je jasné, čo ju k tomu viedlo.

Strach a šok z tornáda vystriedal celkom prirodzene inštinkt zachraňovať. Ľudí, domy, úrodu aj majetky, či už išlo o tie súkromné alebo štátne. Na miesto, kde minulý týždeň vyčínalo tornádo, sa pozreli kolegovia v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Prečo by Judita zabila Tomáša? Súdy motív nenašli, rozhodnutie má medzery

Kauza Motorest: Tendre u cestárov si rozdelili, potom klamali o prácach

Pacienta zo susednej dediny lekár nezaočkuje, ak nemá jej kartu

Tornádom zničená južná Morava sa mení na mravenisko. Ľudia sa už aj zasmejú

Sagan bojoval o víťazstvo, po chybe súpera však skončil na zemi

Chcela rozkoš, zažila všetky druhy násilia. Na svet porno herečky sa ťažko pozerá

Súdy Juditin motív nenašli, rozhodnutie má medzery

Judita Hana Konečná, ktorú odsúdili za vraždu kamaráta Tomáša. (zdroj: TASR)

Brutálna vražda 16-ročného Tomáša Teličáka spred dvoch rokov v rodičovskom byte jeho spolužiačky Judity Hany Konečnej patrí k najextrémnejším prípadom slovenskej kriminalistiky. Tomáša našli v predizbe žilinského bytu dobodaného zo všetkých strán. Na tele mal najmenej 49 bodných rán nožom.

Záchranárov privolala jeho najlepšia kamarátka Judita, ktorá sa ho až do príchodu pomoci snažila oživiť. Šlo jej to ťažko, sama mala na kosť dorezané ruky. Tragický príbeh šokoval o to viac, keď za vrahyňu už po niekoľkých dňoch vyšetrovania polícia označila práve Juditu – v tom čase 16-ročnú bezproblémovú gymnazistku.

Svoju vinu od prvého momentu odmietala a záhadou zostal aj jej prípadný motív. Napriek tomu ju za skutok v apríli odsúdili na dvanásť rokov a štyri mesiace väzenia.

Rozsudok je definitívny a právoplatný, no jeho písomné odôvodnenie, ktoré má denník SME k dispozícii, namiesto odpovedí na nejasnosti skôr otvára ďalšie otázky. Súdy priznávajú, že nenašli žiadny motív. Vyhýbajú sa aj tomu, aby hodnoverne vysvetlili, prečo sa udalosti nemohli stať tak, ako ich opisuje Judita.

Tendre u cestárov si rozdelili, potom klamali o prácach

Ilustračné foto. (zdroj: NAKA)

Organizovaná skupina zadržaná počas akcie Motorest nie je podozrivá len z toho, že dohadzovala zákazky od Národnej diaľničnej spoločnosti vopred vybraným dodávateľom. Časť prác vybrané firmy ani len nedodali. Prišlo na to nové vedenie spoločnosti a podalo trestné oznámenie.

Prokurátor navrhoval väzbu trom z piatich obvinených. Dvaja z nich sú bývalý prevádzkový riaditeľ NDS Branislav Sidor a dodávateľ prác Michal Korenčík. Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu Rastislav Stieranka na väzbu nevidel dôvody.

„Skôr sa to javí, že prokurátor podal návrh na vzatie do väzby akoby z opatrnosti, len z hypoteticky predpokladaných dôvodov podľa budúceho vývoja trestného konania,“ píše Stieranka v anonymizovanom uznesení, ktoré má denník SME k dispozícii.

Najvyšší súd jeho rozhodnutie potvrdil. V kauze je obvinený aj ďalší bývalý prevádzkový riaditeľ NDS Peter Homola, ktorý skončil vo väzbe.

Pacienta zo susednej dediny lekár nezaočkuje

Chcete sa zaočkovať v ordinácii vášho lekára, ktorý však neočkuje? Máte smolu, lebo cudzí vás zaočkovať nemôže. (zdroj: TASR)

Na Slovensku pribudlo 15 nakazených koronavírusom, laboratóriá vykonali 804 PCR testov. Počet hospitalizovaných pacientov sa nezmenil, v nemocniciach leží 195 pacientov. Potvrdili aj ďalšie štyri úmrtia na Covid-19. Pribudlo ďalších 2 541 zaočkovaných osôb.

Chceme očkovať tých, čo doteraz nemohli alebo nechceli prísť do vakcinačného centra, vysvetľuje už niekoľko týždňov minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský, prečo štát od 1. júla umožní, aby proti covidu očkovali aj všeobecní lekári.

Keď sa však o pár dní títo ľudia predsa len rozhodnú prísť k svojmu lekárovi do ambulancie, ministerstvo mnohým nastavilo neprekonateľnú prekážku. Ak ich doktor neočkuje proti covidu, obvodný lekár, trebárs z vedľajšej dediny, ich zaočkovať nemôže, lebo nemá ich zdravotnú kartu.

Nepozná ich a bolo by to tiež zložité pre zdravotné poisťovne, argumentuje ministerstvo. Poisťovne oponujú, že to nie je to pravda.

Prihlásení lekári: Na očkovanie v ambulanciách sa prihlásilo už 190 lekárov. Ministerstvo zdravotníctva aktuálne eviduje 155 prihlásených všeobecných lekárov a 35 lekárov pre deti a dorast.

Na očkovanie v ambulanciách sa prihlásilo už 190 lekárov. Ministerstvo zdravotníctva aktuálne eviduje 155 prihlásených všeobecných lekárov a 35 lekárov pre deti a dorast. Veď ide len o život: Podmienka, aby lekár očkoval len "svojich", sa zdá bizarná už len preto, že v očkovacom centre to tak nie je. A ministerstvo pripúšťa, že sa táto podmienka môže aj zmeniť. Výborne, niet sa kam náhliť, veď ide len o život, píše Zuzana Kepplová.

Podmienka, aby lekár očkoval len "svojich", sa zdá bizarná už len preto, že v očkovacom centre to tak nie je. A ministerstvo pripúšťa, že sa táto podmienka môže aj zmeniť. Výborne, niet sa kam náhliť, veď ide len o život, píše Zuzana Kepplová. Nové delta prípady: Na Slovensku potvrdili ďalšie dva prípady delta variantu nového koronavírusu. Zistili ich sekvenáciou. Osoby mali pozitívnu cestovateľskú anamnézu a neboli očkované.

Na Slovensku potvrdili ďalšie dva prípady delta variantu nového koronavírusu. Zistili ich sekvenáciou. Osoby mali pozitívnu cestovateľskú anamnézu a neboli očkované. Povinné očkovanie: Slovensko stále zaostáva v miere zaočkovanosti proti Covidu-19. Premiér Eduard Heger povinné plošné očkovanie obyvateľstva nateraz vylúčil. Nevyulučuje však očkovanie niektorých vybraných skupín, ako napríklad obyvateľov domovov sociálnych služieb.

Slovensko stále zaostáva v miere zaočkovanosti proti Covidu-19. Premiér Eduard Heger povinné plošné očkovanie obyvateľstva nateraz vylúčil. Nevyulučuje však očkovanie niektorých vybraných skupín, ako napríklad obyvateľov domovov sociálnych služieb. Prísnejšie kontroly na hraniciach: Jednou z alternatív je aj to, že od stredy 30. júna budú prísnejšie kontroly na hraniciach. Potvrdil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Martin Klus pred rokovaním Ústredného krízového štábu.

Jednou z alternatív je aj to, že od stredy 30. júna budú prísnejšie kontroly na hraniciach. Potvrdil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Martin Klus pred rokovaním Ústredného krízového štábu. Krčméry o tretej vlne: Ďalšia vlna pandémie nového koronavírusu by podľa infektológa Vladimíra Krčméryho mohla prísť v auguste s príchodom dovolenkárov zo zahraničia. Očakáva, že naspäť do normálnej situácie by sa Slovensko mohlo dostať v septembri či októbri.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Kočner a trojnásobná vražda: Podnikateľa Mariana Kočnera obvinili z objednávky prípravy vrážd súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinku, špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a prokurátora Generálnej prokuratúry Petra Šufliarskeho. Žilinka a Šufliarsky v minulosti vyjadrili presvedčenie, že motívom objednávky bola ich práca a Lipšic je presvedčený, že objednávateľom bol Kočner.

Podnikateľa Mariana Kočnera obvinili z objednávky prípravy vrážd súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinku, špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a prokurátora Generálnej prokuratúry Petra Šufliarskeho. Žilinka a Šufliarsky v minulosti vyjadrili presvedčenie, že motívom objednávky bola ich práca a Lipšic je presvedčený, že objednávateľom bol Kočner. Matoviča budú odvolávať: Nezaradení poslanci Národnej rady a členovia strany Hlas odovzdali do podateľne parlamentu návrh na odvolanie Igora Matoviča z funkcie ministra financií. Odôvodňujú to tým, že Matovič nezvláda výkon svojej funkcie ministra, rovnako ako nezvládol výkon premiérskeho mandátu.

Nezaradení poslanci Národnej rady a členovia strany Hlas odovzdali do podateľne parlamentu návrh na odvolanie Igora Matoviča z funkcie ministra financií. Odôvodňujú to tým, že Matovič nezvláda výkon svojej funkcie ministra, rovnako ako nezvládol výkon premiérskeho mandátu. Bihariová o Matovičovi a referende: Predsedníčka Progresívneho Slovenska Irena Bihariová sa zúčastní na referende o predčasných voľbách, ak nebude minister financií Igor Matovič odvolaný. Dodala, že ak sa lídra OĽaNO nepodarí odvolať, tak sa potom z referenda o predčasných voľbách stane referendum o Matovičovi.

Tornádom zničená južná Morava sa mení na mravenisko

Hodonínsko po ničivom tornáde. (zdroj: Hospodářské noviny/Jakub Plíhal)

Z domu Simony Mikuláškovej vzalo tornádo strechu, úplne zničilo prístavbu, kde mali bývať jej mladí príbuzní, aj záhradný domček. Na jej dvore aj na okolitých uliciach sú ešte všade zvyšky trosiek, konárov a kusov dreva, v záhrade pristála malá riečna loď od susedov.

Žena z Lužíc, jednej zo štyroch obcí na južnej Morave, ktoré zničilo tornádo najviac, však čelí situácii statočne. Pomáha jej najmä to, že cíti podporu z celej krajiny.

„Solidarita ľudí je neskutočná. Žasnem, aká u nás môže vzniknúť spolupatričnosť, ako držíme pri sebe. Všetci známi i neznámi z celej republiky sa ozývali, či nepotrebujeme pomôcť,“ opisuje prvé dni po prírodnej katastrofe, ktorá nemá v dejinách krajiny obdobu.

Lužice aj ďalšie postihnuté obce Hrušky, Mikulčice a Moravská Nová Ves teraz pripomínajú preplnené a vojnami postihnuté mestá Blízkeho východu. Miestni ľudia, ich príbuzní, známi a priatelia z dedín i širokého okolia, rovnako ako ľudia z iných kútov krajiny tu od skorého rána do neskorých večerov horúčkovito pracujú, aby odpratali následky nevídanej veternej smršti.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Trollovia utíchli: Keď Česko v apríli vyhostilo 18 pracovníkov ruskej ambasády, výrazne poklesla aj aktivita ruských trollov. Dovtedy šírili dezinformácie a prokremeľskú propagandu, podľa odborníkov priamo z českého územia. Pokles nezaznamenali iba organizácie, ktoré dezinformačnú scénu skúmajú. Všimla si ho aj Bezpečnostá informačná služba.

Keď Česko v apríli vyhostilo 18 pracovníkov ruskej ambasády, výrazne poklesla aj aktivita ruských trollov. Dovtedy šírili dezinformácie a prokremeľskú propagandu, podľa odborníkov priamo z českého územia. Pokles nezaznamenali iba organizácie, ktoré dezinformačnú scénu skúmajú. Všimla si ho aj Bezpečnostá informačná služba. Francúzske regionálne voľby: Xavier Bertrand sa ako bývalý predajca poistiek presadil vo vysokej francúzskej politike. Teraz má cieľ dostať sa medzi elitu, mieri rovno do prezidentského paláca. Dôležitý krok týmto smerom urobil bývalý člen stredopravých Republikánov počas posledných dvoch víkendov, keď nečakane jasne zvíťazil v regionálnych voľbách v Hauts-de-France.

Xavier Bertrand sa ako bývalý predajca poistiek presadil vo vysokej francúzskej politike. Teraz má cieľ dostať sa medzi elitu, mieri rovno do prezidentského paláca. Dôležitý krok týmto smerom urobil bývalý člen stredopravých Republikánov počas posledných dvoch víkendov, keď nečakane jasne zvíťazil v regionálnych voľbách v Hauts-de-France. Pokuta za Chovanca: Druhý najvyššie postavený funkcionár federálnej polície v Belgicku André Desenfants dostal disciplinárny trest za zlyhanie v prípade smrti Slováka Jozefa Chovanca. Bude mať dva mesiace znížený plat o 10 percent, čiže o 1500 eur.

Zo zahraničných webov:

Sagan bojoval o víťazstvo, po chybe súpera skončil na zemi

Pád Petra Sagan a v 3. etape zavinil Caleb Ewan. (zdroj: TASR/AP)

Na Tour de France sa v tretej etape mal začať súboj o titul najlepšieho šprintéra v pelotóne. Lenže hneď prvý dojazd sa zaobišiel bez súboja.

Posledné kilometre poznačilo množstvo pádov. Na zemi skončili jazdci ašpirujúci na celkové poradie aj šprintéri. Pády poriadne rozdelili inak početný pelotón a v hlavnej skupine ostalo 34 cyklistov.

Na čele nechýbal Peter Sagan, ktorý bol v závere v dobrej pozícii za dvojicou cyklistov Alpecin-Fenix a favorizovaným Calebom Ewanom. V poslednej zákrute pred cieľom sa však Ewan dotkol kolesa jedného zo súperov a vo veľkej rýchlosti spadol. Pri tom zrazil aj Sagana.

Ewan sa dlho šmýkal po ceste, Sagan urobil kotrmelec. Kým slovenský majster sa relatívne rýchlo zodvihol a vyzeral byť v poriadku, Ewan ležal na ceste niekoľko minút. S veľkou pravdepodobnosťou je to jeho koniec na Tour. Sagan má hematóm a hlbokú odreninu na boku, ale mal by byť pripravený na dnešnú etapu.

Víťazstvo si v podstate bez súboja vybojoval Tim Merlier z Alpecin-Fenix. Sagan prešiel cieľom na 80. mieste, v rovnakom čase ako víťaz.

V skratke ďalšie správy zo športu:

Španieli postupujú po predĺžení: Španielsko zdolalo Chorvátsko 5:3 po predĺžení v osemfinálovom zápase na ME vo futbale. Chorváti síce v závere riadneho hracieho času dokázali vyrovnať z 1:3 na 3:3, ale v prvej časti predĺženia skórovali Álvaro Morata a Mikel Oyarzabal.

Španielsko zdolalo Chorvátsko 5:3 po predĺžení v osemfinálovom zápase na ME vo futbale. Chorváti síce v závere riadneho hracieho času dokázali vyrovnať z 1:3 na 3:3, ale v prvej časti predĺženia skórovali Álvaro Morata a Mikel Oyarzabal. Francúzi končia po rozstrele: Futbalisti Švajčiarska postúpili do štvrťfinále EURO 2020. V osemfinálovom stretnutí zvíťazili nad Francúzskom 5:4 v rozstrele zo značky pokutového kopu, keď aj po predĺžení sa skončil duel nerozhodne 3:3.

Futbalisti Švajčiarska postúpili do štvrťfinále EURO 2020. V osemfinálovom stretnutí zvíťazili nad Francúzskom 5:4 v rozstrele zo značky pokutového kopu, keď aj po predĺžení sa skončil duel nerozhodne 3:3. Rekord 21-ročnej atlétky: Sydney McLaughlinová vytvorila na majstrovstvách USA v Eugene časom 51,90 sekundy nový svetový rekord v behu na 400 metrov prekážok. Dvadsaťjedenročná atlétka zlepšila doterajšie maximum krajanky Dalilah Muhammadovej z MS 2019 v Dauhe o 26 stotín sekundy.

Chcela rozkoš, zažila všetky druhy násilia

Sofia Kappel vo švédskom filme Rozkoš, ktorý zvíťazil na Art Film Feste. (zdroj: Art Film Fest)

Je možné, že po piatich minútach budete mať chuť opustiť kinosálu, upozorňoval umelecký riaditeľ Art Film Festu v Košiciach Peter Nágel divákov, ktorí sa prišli pozrieť na švédsky film Rozkoš. Ale zostaňte, radil im. Takýto film sa na Slovensku nikdy nikde nepremietne.

Konzervatívnejšia časť spoločnosti by totiž mohla mať problém s tým, že toto je príbeh o porne. A aj preto, že značná časť kinematografickej produkcie nás síce učí byť odolným voči fyzickému násiliu, ale z opatrnosti nás chráni pred násilím psychickým.

To je v tomto prípade zastúpené v takej miere, na akú nie sme zvyknutí. Zatriaslo to publikom aj porotou. Film Rozkoš si z Košíc berie hlavnú cenu aj cenu pre najlepšiu herečku.

V skratke ďalšie správy z kultúry:

Plagiátori za Slušné Slovensko: Je to zvláštne. Študenti, ktorí sa vysmievajú plagiátorom vo vláde a pochodujú za Slušné Slovensko, kopírujú pri písaní seminárnych prác cudzie texty a pomáhajú si google translatorom. Majú viacero brigád, aby si zarobili na štúdium, ale nič ich na ňom poriadne nezaujíma. To sú len príklady nových paradoxov, ktoré režisér Martin Šulík spozoroval okolo seba.

Je to zvláštne. Študenti, ktorí sa vysmievajú plagiátorom vo vláde a pochodujú za Slušné Slovensko, kopírujú pri písaní seminárnych prác cudzie texty a pomáhajú si google translatorom. Majú viacero brigád, aby si zarobili na štúdium, ale nič ich na ňom poriadne nezaujíma. To sú len príklady nových paradoxov, ktoré režisér Martin Šulík spozoroval okolo seba. Novinky na Netflixe, Amazone a HBO: Prinášame vám výber filmov a seriálov, ktoré majú tento týždeň premiéru, a zároveň sú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Prinášame vám výber filmov a seriálov, ktoré majú tento týždeň premiéru, a zároveň sú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku. Rozhovor s kráľom českej komédie: Na festivale Art Film Fest v Košiciach sa Petrovi Nárožnému rozhodli udeliť cenu za celoživotné dielo Hercova misia. Preňho je to príležitosť vrátiť sa do krajiny, kde strávil vojenskú službu a zažil tam jeden z najkrajších rokov svojho života - s ľuďmi, o ktorých si najprv myslel, že sú hlúpi a nemá si s nimi čo povedať.

