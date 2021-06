Pandémia znemožnila včasnú diagnózu tisícom pacientov

V nemocniciach liečili len tých pacientov, u ktorých to bolo nevyhnutné.

29. jún 2021 o 11:06 TASR

BRATISLAVA. Tisícky Slovákov sa pre pandémiu nového koronavírusu nedozvedeli o svojej diagnóze.

Vyplýva to z dát zdravotnej poisťovne (ZP) Dôvera o uhradenej zdravotnej starostlivosti v roku 2020, ktoré v utorok predstavil riaditeľ úseku vzťahov s poskytovateľmi a člen predstavenstva súkromnej zdravotnej poisťovne Marián Faktor.

Pokles onkologických diagnóz

Poukázal na to, že kým v roku 2019 lekári diagnostikovali onkologické ochorenie každý mesiac v priemere 858 poistencom súkromnej zdravotnej poisťovne, počas prvej vlny pandémie diagnostikovali mesačne 543 nových prípadov. Mesačný priemer nových pacientov s rakovinou v druhej vlne bol 700.

„Na základe týchto štatistík môžeme konštatovať, že v roku 2020 sa nepodarilo z rôznych dôvodov zachytiť asi 2000 našich poistencov, u ktorých pandémia zmarila včasný záchyt onkologickej diagnózy,“ informoval Faktor. Za dôležité považuje sústrediť sa na prevenciu a skúsiť dobehnúť zameškané.

Pokles nastal aj v diagnostike srdcovo-cievnych ochorení. Kým mesačný priemer za rok 2019 bol 6700 poistencov, počas prvej vlny diagnostikovali 3250 a počas druhej vlny 3630 pacientov. „Uniklo nám teda približne 33.000 poistencov, u ktorých nebolo ochorenie zistené včas,“ povedal.

Liečili nevyhnutné prípady

Opatrenia počas pandémie spôsobili, že v nemocniciach liečili len tých pacientov, u ktorých to bolo nevyhnutné. „Priemerná čakacia lehota na piatich oddeleniach, ktoré zvyčajne uskutočňujú najviac operácií, narástla u 43 zo 65 sledovaných nemocníc,“ povedal.

Poklesol počet ochorení chrípky, a to o 100 000 poistencov. O 113 000 poistencov menej bolo s nádchou a o 200 000 bolo menej poistencov so zápalom mandlí. Narástol však záujem o očkovanie proti chrípke, a to o 52 percent.

Najvyťaženejšími oddeleniami sú v tejto oblasti chirurgia, gynekológia a pôrodníctvo, urológia, ORL a ortopédia. V 62 nemocniciach ZP Dôvera zaznamenala pokles počtu hospitalizácií často aj viac ako o polovicu.

Celkovo klesol počet hospitalizácií v piatich odbornostiach, ktoré vykonávajú najviac operačných zákrokov, o viac ako 38 percent a priemerný čas čakania sa predĺžil o 10 percent.

Poistenci súkromnej zdravotnej poisťovne majú prístup k informáciám o priemerných dobách čakania, vedia aj, koľko poistencov tejto zdravotnej poisťovne čaká na rôzne zákroky v slovenských nemocniciach.

Všetky tieto informácie spolu s informáciami o jednodňovej zdravotnej starostlivosti sú dostupné na webe poisťovne a napríklad údaje o CT a MR vyšetreniach nájdu na webe mapazdravotnictva.sk.