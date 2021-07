Asociácia pacientov žiada výnimky pre nezaočkovaných zo zdravotných dôvodov

Pri nových podmienkach vynechali tých, ktorí sa očkovať nemôžu.

2. júl 2021 o 12:58 TASR

BRATISLAVA. Pri stanovovaní nových podmienok pre vstup na Slovensko zo zahraničia sa nemyslelo na pacientov, ktorí sa očkovať proti COVID-19 nemôžu.

Nedostali sa na zoznam výnimiek, sú tak považovaní za nezaočkovaných a v prípade prechodu hranicami sú povinní absolvovať päťdňovú karanténu.

Upozornila na to v stanovisku Asociácia na ochranu práv pacientov.

Žiadna výnimka pre zdravotné dôvody

Asociácia považuje očkovanie za najefektívnejší spôsob, ako zastaviť šírenie a zmierniť dopady ochorenia COVID-19 a kroky rezortu zdravotníctva v boji proti delta variantu nového koronavírusu víta.

"Do výnimiek zo zaočkovanosti sa dostali aj deti do 12 rokov, pre ktoré v súčasnosti nie sú dostupné vakcíny určené. Tie sa majú po novom riadiť rovnakými karanténnymi podmienkami ako ich rodičia. Pacienti, ktorí aj napriek tomu, že by sa pred ochorením COVID-19 chceli chrániť očkovaním, no zo zdravotných dôvodov tak urobiť nemôžu, sa však na zoznam výnimiek nedostali," poukázala Asociácia na ochranu práv pacientov.

Pacienti sú tak považovaní za nezaočkovaných a v prípade prechodu hranicami sú povinní absolvovať päťdňovú karanténu.

Komplikácie s testovaním

Asociácia na ochranu práv pacientov tiež pripomína, že v rámci územia Slovenska zostávajú pacienti v prípade potreby odkázaní na testovanie, ktorého dostupnosť sa v týchto dňoch pre rušenie mobilných odberových miest (MOM) výrazne znižuje.

"Pre chronicky chorého pacienta môže byť aj znížená dostupnosť MOM zásadnou komplikáciou," dodala Asociácia na ochranu práv pacientov.

Asociácia preto žiada ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO), aby v rámci COVID pasov zohľadnil aj túto skupinu ľudí a upravil vyhláškou výnimky pre všetkých, ktorým závažné zdravotné kontraindikácie nedovoľujú dobrovoľne absolvovať očkovanie proti COVID-19.

Nové podmienky vstupu na Slovensko majú platiť od 9. júla. Pravidlá budú po novom závisieť od toho, či je človek zaočkovaný alebo nie.

Nezaočkované osoby sa budú musieť po prekročení hraníc povinne registrovať v systéme eHranica a absolvovať 14-dňovú karanténu, najskôr na piaty deň karantény bude možné absolvovať PCR test. Pendleri majú výnimku do 9. augusta, aby sa stihli prípadne zaočkovať.

Aj pri uhrádzaní testov, ktoré sú potrebné na vstup napríklad na hromadné podujatia, platia nové podmienky. Štát prechádza na nový systém testovania na nový koronavírus, aby motivoval k očkovaniu.

Testovanie zo zdravotných dôvodov, testovanie kontaktov pozitívnych či testovanie na nový koronavírus do detských táborov zostane hradené štátom.

Na všetky ostatné podujatia, kde je potrebný test, si ho bude musieť jedinec hradiť samostatne. Povinnosť sa týka len nezaočkovaných ľudí.