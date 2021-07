Mikulec bude na vláde rokovať o otvorení čo najviac hraničných priechodov

Polícia zatvorila od pondelka 5. júla viacero menších hraničných priechodov.

BRATISLAVA. Minister vnútra Roman Mikulec (OĽanO) rozumie tomu, že sú ľudia hlavne v malom pohraničnom styku nespokojní a budú to riešiť.

Povedal to pred dnešným rokovaním vlády. Zároveň ľudí poprosil, aby boli zhovievaví.

„Snažili sme sa to urobiť tak, aby ľudia mohli využiť niektoré susedné hraničné priechody, ale určite to budeme riešiť. Myslím, že aj minister zdravotníctva sa má stretnúť s pendlermi," dodal šéf rezortu vnútra.

„Situácia sa vyvíja, prehodnocujeme aj analyzujeme sily a prostriedky, ktoré máme nasadené. Pomáhajú nám ozbrojené sily. Dnes chcem požiadať o pomoc aj finančnú správu a Zbor väzenskej a justičnej stráže. Akonáhle budeme mať sily a prostriedky, tak naším zámyslom je, aby sme čo najviac hraničných priechodov znovu otvorili, aby ich ľudia mohli používať," zdôraznil.

Minister obrany Jaroslav Naď uviedol, že pri kontrolách na hraničných priechodoch v súčasnosti pomáha aj približne 400 vojakov.

V tejto záležitosti je Naď v kontakte s ministrom vnútra Romanom Mikulcom, náčelníkom Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Danielom Zmekom a policajným prezidentom Petrom Kovaříkom.

Naď tiež uviedol, že do kontrol na hraniciach by mali byť zapojení aj príslušníci Finančnej správy.



„Nechceme na Slovensku ďalší lockdown, preto sa správame zodpovedne a vykonávame potrebné kontroly," dodal Naď.

Podľa premiéra Eduarda Hegera však bude potrebné zabezpečiť kontroly dodržiavania opatrení na všetkých hraničných priechodoch.



„Zapájame do toho pracovníkov Finančnej správy SR, armády a akékoľvek posily, aby sme mohli nechať čo najväčší počet priechodov otvorených. My nepotrebujeme tie prechody nevyhnutne zatvárať. My len potrebujeme zaviesť tam tú kontrolu, aby si ľudia zvykli na tú eHranicu,“ povedal Heger.

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok plánuje na vláde diskutovať o tom, ako boli prijaté opatrenia na hraniciach a aj o tom, či sú v súlade s európskym právom.

Chápe rozhorčenie občanov s opatreniami na hraniciach, ktoré môžu byť diskomfortné. Poukázal však, že Slovensko čelí delta variantu a vláda musela prijať nejaké opatrenia.

Korčok si myslí, že už nie sú lepšie dôvody, ako tie, ktoré povedali epidemiológovia.

„Prosím o pochopenie v tom, že nikto si nesadne jedného dňa za stôl a povie, že zavrie 30 priechodov a milióny ľudí. My vieme, čo to spôsobuje občanom, ale táto vec má aj druhú stranu mince, a to, že sme uprostred pandémie,“ povedal šéf slovenskej diplomacie.