S kontrolami na hraniciach pomôžu aj vojaci a väzenskí dozorcovia

Vláda má v pláne znova sprejazdniť čo najviac malých hraničných priechodov.

7. júl 2021 o 12:38 TASR

BRATISLAVA. Po schválení posilnenia personálnych kapacít príslušníkov, ktorí pomôžu s kontrolami na hraniciach, by chcela polícia postupne otvárať malé hraničné priechody, ktoré sú momentálne uzavreté.

Uistil o tom minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽANO).

"Máme 33 malých hraničných priechodov, ktoré boli uzavreté, budeme sa snažiť postupne čo najviac z nich sprejazdniť,“ povedal po rokovaní vlády.

Potvrdil, že sa takisto na vybraných hraničných priechodoch, kde to situácia dovoľuje, uvažuje o vytvorení špeciálneho pruhu pre zaočkovaných.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Minister takisto naznačil, že ak dôjde v okolitých krajinách k zhoršeniu pandemickej situácie, sprísni sa aj režim na hraniciach. Poukázal pritom na rastúce reprodukčné číslo v Českej republike.

Vláda v stredu schválila vyčlenenie do 500 ozbrojených príslušníkov Finančnej správy SR a do 200 príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže denne do konca roka 2021 na zabezpečenie kontroly na hraniciach.

"Podľa potreby a aktuálneho vývoja situácie budú nasadzovaní do hliadok spoločne s príslušníkmi polície na bývalých hraničných priechodoch na vnútornej schengenskej hranici s Maďarskom, Rakúskou republikou, Českou republikou a Poľskou republikou, ako aj na zabezpečovanie verejného poriadku a v súvislosti s opatreniami v boji proti novému koronavírusu na celom území Slovenskej republiky," vysvetlil rezort vnútra.