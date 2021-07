Lengvarský uvažuje o preplácaní PCR testov, za antigénové by sa platilo

Čoskoro by sa malo očkovať bez pozvánky vo všetkých očkovacích centrách.

7. júl 2021 o 13:38 (aktualizované 7. júl 2021 o 14:49) TASR

BRATISLAVA. Antigénové testy na ochorenie Covid-19 nebudú zadarmo už vôbec. V stredu to po rokovaní vlády povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarsk. Určitý počet PCR testov do mesiaca by však mohli mať ľudia zdarma.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Symbolická cena

Šéf rezortu zdravotníctva avizoval, že v pondelok 12. júla by mohli na rokovanie koaličnej rady predložiť finančnú analýzu o vykonávaní antigénových testov za "symbolickú cenu". Naznačil, že by mohlo ísť o sumu asi desať eur.

Súvisiaci článok Karanténe sa vyhnú ľudia, ktorí sa nemôžu očkovať, potrebujú však test Čítajte

V prípade, že by jeho návrh prešiel, odobriť by ho mohli poslanci Národnej rady ešte 22. júla.

Pri zhoršení epidemiologickej situácie by sa mohol od nezaočkovaných vyžadovať na viacerých miestach negatívny PCR test.

V pláne je podľa Lengvarského slov monitorovanie hraníc. Na letiskách by sa mohli využívať LAMP testy. V skorom čase by to tak mohlo byť na bratislavskom letisku.

Avizoval tiež, že čoskoro by sa malo očkovať bez pozvánky vo všetkých očkovacích centrách.

20 percent z reálnej hodnoty testov

Minister financií Igor Matovič z OĽANO po rokovaní vlády uviedol, že navrhoval, aby ľudia platili približne 20 percent z reálnej hodnoty testov. Pri antigénovom teste by tak podľa jeho slov išlo o sumu asi dve eurá. Návrh však podľa jeho slov musí predložiť MZ SR.

Na otázku, prečo rezort financií zatiaľ neodobril finančné prostriedky určené na mediálnu podporu očkovacej kampane, minister financií uviedol, že strážia efektivitu vynakladania verejných prostriedkov.

Z tohto dôvodu sa obrátili na MZ SR, aby informovalo, v akých médiách a s akými vyrokovanými zľavami bude poskytnutý reklamný priestor na očkovaciu kampaň.

"Postoj strany Za ľudí je jasný - preferujeme očkovanie a vakcína je zadarmo," poznamenala vicepremiérka Veronika Remišová s tým, že vakcína je jediný účinný nástroj na boj s pandémiou.

Myslí si, že ľudia by sa mali ísť zaočkovať, no diskutovať sa môže podľa jej slov aj o preplatení pár antigénových testov v mesiaci či jedného PCR testu za týždeň. "To ale nie je trvalé riešenie a nevyrieši nám to ani pandémiu," podotkla.