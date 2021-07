Rezort diplomacie naďalej neodporúča cestovať do zahraničia

Od piatka 9. júla platí nový cestovný semafor.

10. júl 2021 o 9:46 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí naďalej odporúča ľuďom necestovať do zahraničia. Ako informuje slovenský rezort diplomacie v tlačovej správe, v prípade vycestovania sa ľudia vystavujú riziku obmedzenia možností návratu a ďalším komplikáciám pri cestovaní.

Občanov preto vyzýva, aby zvážili osobné rozhodnutie cestovať mimo územia Slovenska. Do pozornosti zároveň dáva pravidelne aktualizovaný zoznam obmedzení na hraniciach a podmienok vstupu do krajín sveta, ktorý je dostupný na webe ministerstva.

Od piatka 9. júla platí nový cestovný semafor, ktorý reaguje na riziko šírenia nákazy delta variantu ochorenia Covid-19. Ten poskytuje možnosť vstupu na Slovensko bez absolvovania povinnej karantény plne zaočkovaným osobám.

Za tie sa považujú ľudia, ktorí sú najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po podaní druhej dávky dvojdávkovej vakcíny, najmenej 21 dní a najviac 12 mesiacov po podaní jednodávkovej vakcíny a najmenej 14 dní od podania vakcíny, ak bola zaočkovaná osoba v čase očkovania menej ako 180 dní po prekonaní ochorenia Covid-19. Prechodne, do 9. augusta sú za plne zaočkované osoby považovaní aj ľudia okamžite po zaočkovaní prvou dávkou vakcíny.



Okrem digitálneho COVID preukazu Európskej únie alebo potvrdenia o absolvovaní očkovania na Slovensku je možné preukazovať sa aj potvrdeniami z iných krajín. Potvrdenie musí byť v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.

Pri prílete z krajín, ktoré nie sú uvedené v prílohe aktuálnej vyhlášky, sú osoby nad 12 rokov povinné sa pri prílete preukázať negatívnym výsledkom PCR testu nie starším ako 72 hodín. To platí to aj pre zaočkované osoby. Zoznam krajín je uvedený na stránke MZV SR alebo stránke korona.gov.sk



Rezort zároveň odporúča slovenským občanom, aby pri cestovaní do zahraničia využili službu dobrovoľnej elektronickej registrácie na jeho webovej stránke alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Svetobežka, ktorá je dostupná pre operačné systémy Android aj iOS.