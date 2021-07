NCZI poslalo esemesky s covid pasom aj osobám, ktoré zomreli

Niektorí pritom zomreli aj pred viac ako pol rokom.

12. júl 2021 o 12:37 SITA

BRATISLAVA. Národné centrum zdravotníckych informácií poslalo koncom júna SMS správu s COVID pasom aj osobám, ktoré zomreli na následky ochorenia Covid-19.

V tlačovej správe o tom informovala Lenka Straková z Občianskeho združenia Skutočné obete.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Združenie preto žiada NCZI, aby si dalo do poriadku údaje vo svojich databázach, očistilo databázy od zosnulých a aby sa rodinám za technické a manažérske zlyhanie verejne ospravedlnilo.

„Keď mi prišla SMS s osobným číslom na meno mamy, ktorá zomrela počas vrcholiacej druhej vlny pandémie, myslela som, že zle vidím. Ostala som nepríjemne prekvapená,“ povedala Lucia Ďurajková, dcéra jednej z obetí Covid-19.

Občianske združenie Skutočné obete pritom eviduje viacero podobných skúseností.

SMS s COVID pasom boli doručené napríklad aj rodinám, ktoré prišli o príbuzného pred viac ako pol rokom. Na otázky združenia, prečo k zasielaniu SMS správ na telefónne čísla obetí ochorenia Covid-19 dochádza, NCZI nereagovalo.

„Verejne žiadame NCZI, aby si dalo do poriadku svoje databázy. Považujeme za absurdné, že inštitúcia, ktorá denne zverejňuje počty zosnulých na koronavírus, posiela traumatizovaným rodinám osobné COVID pasy mŕtvych s výzvou na ich uchovanie, a to aj mesiace po ich tragickej smrti. Na rozdiel od živých, ktorých vidíme v médiách a ktorí sa boria s problémami, aby im digitálny COVID preukaz EÚ fungoval, naši najbližší potvrdenie o prekonaní ochorenia, teste či vakcinácii skutočne nepotrebujú, je to cynické,“ povedala Straková.