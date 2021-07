Dobré ráno: V USA padol nový teplotný rekord. Postupne si na to budeme musieť zvyknúť

Západ USA a Kanady sužuje extrémne teplo.

14. júl 2021

V Spojených štátoch a Kanade sa topia káble aj cesty. Extrémne teplá na západnom pobreží Severnej Ameriky trvajú aj po dvoch týždňoch a experti sa obávajú, že môžu so sebou priniesť ešte ničivejšie požiare ako v uplynulých rokoch.

Len minulý mesiac si horúčavy vyžiadali v štátoch Oregon a Washington takmer sto obetí, ich počet stúpa aj v Kanade. Požiare už zrovnali so zemou niekoľko obcí a oheň ohrozuje aj Yosemitský národný park.

V rovnakom čase sa plamene rozšírili aj na Sibíri. Na ruskom ďalekom východe evidujú viac ako 300 lesných požiarov s celkovou rozlohou viac ako 1,3 milióna hektára.

Aká je šanca, že sa situácia do konca leta ešte zhorší? Budeme si musieť na takéto letá zvykať čoraz častejšie? O extrémnych horúčavách vo svete sa rozprávali moderátorka Kristína Paholík Hamárová a Lukáš Onderčanin, reportér zahraničnej redakcie denníka SME.

Krátky prehľad správ

Ústavný súd pozastavil vyhlášku hygienikov a pri prekračovaní hraníc sa opäť bude riadiť podľa cestovateľského semafóru.

Počet pozitívnych na Covid-19 začal po dlhom čase stúpať. Trend je však podľa Inštitútu zdravotných analýz zatiaľ mierny a pravdepodobne súvisí s importom prípadov zo zahraničia pri návrate z dovoleniek. Vláda v stredu odsúhlasila, že od budúceho pondelku budú všetky okresy v zelenej farbe.

Boris Kollár so stranou Sme rodina nepodporí povinné očkovanie zdravotníkov či sociálnych pracovníkov. Vyhlásil to v Rozhovoroch ZKH pre denník SME. Tvrdí, že aj medzi zdravotníkmi sú ľudia, ktorí sa nechcú očkovať a nemali by preto stratiť zamestnanie.

Minister financií Igor Matovič vylúčil väzby na trnavskú firmu , ktorá zabezpečovala pre vládu antigénové testy. Reagoval tak na obvinenie Roberta Fica a petra Pellegriniho, ktorí tvrdia, že sa na tejto zákazke expremiér nabaľoval. Opozícia ho vyzýva na odchod.

Minimálna mzda by mala od začiatku budúceho roka stúpnuť o 23 eur na 646 eur. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol minister práce Milan Krajniak.

Odporúčanie

Odporúčaním dnes nadviažeme na respondenta z podcastu. Nášmu kolegovi Lukášovi Onderčaninovi totiž nedávno vyšla pod vydavateľstvom Absynt nová kniha s názvom Utópia v Leninovej záhrade . Sleduje v nej dobrodružný príbeh Čechoslovákov, ktorí v dvadsiatych rokoch 20. storočia vstúpili do družstva Interhelpo a spoločne sa vydali do ďalekého Kirgizska budovať socialistickú vlasť. Lukáš osobne navštívil niekoľko pamätníkov priamo v Kirgizsku, tento piatok a sobotu s ním prebehne ďalšie kolo diskusii v Trnave a Žiline.