Na podporu kultúry vyčlenil rezort ďalších 15 miliónov eur

Výzva bude zverejnená na začiatku augusta.

16. júl 2021 o 11:37 (aktualizované 16. júl 2021 o 12:03) SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo kultúry vyčlenilo na podporu kultúry v čase pandémie ďalších 15 miliónov eur. Na dnešnej tlačovej konferencii to povedala ministerka kultúry Natália Milanová z OĽaNO.

Rezort kultúry spúšťa novú výzvu, v rámci ktorej si o dotáciu vo výške maximálne 200-tisíc eur budú môcť požiadať kultúrne inštitúcie, ktorých zriaďovateľmi sú vyššie územné celky alebo mestá a obce.

Podpora bude určená pre galérie, múzeá, knižnice či hvezdárne a bude určená pre investície do vnútorných priestorov a technologickej modernizácie. Výzva má byť zverejnená na začiatku augusta.

Výzva bude určená aj pre divadlá, planetáriá či hudobné inštitúcie zriadené samosprávami. Peniaze budú môcť čerpať napríklad na sedenie pre divákov, javiskovú techniku, streamovacie služby či hygienické zabezpečenie.

Finančné prostriedky budú môcť použiť iba na tie projekty, ktoré budú ukončené do konca roku 2023. Na financovaní projektov sa pritom samosprávy musia podieľať uhradením piatich percent celkovej sumy projektov.



„Nevieme, čo nás ešte v budúcnosti môže stretnúť, okrem tohto nevďačného vírusu. To hygienické zabezpečenie, brány, poprípade zabezpečenie si streamovacích služieb, to je niečo, čo naozaj bude benefitom do nasledujúceho obdobia, či už sa budeme musieť boriť s pandémiou, alebo aj bez nej,“ povedala Milanová.



Dodala, že počas posledného obdobia išlo do kultúrneho prostredia približne 80 miliónov eur do zriaďovanej aj nezriaďovanej kultúry.