Premiér poďakoval zaočkovaným občanom a vyzval ostatných, aby sa pridali

Poďakoval tiež lekárom, ktorí sa zapojili do očkovania.

16. júl 2021 o 13:24 SITA

BANSKÁ BYSTRICA. Predseda vlády SR Eduard Heger z OĽaNO po dnešnej návšteve veľkokapacitného očkovacieho centra v Banskej Bystrici poďakoval všetkým viac ako dvom miliónom zodpovedných občanov za to, že sa zaočkovali proti ochoreniu COVID-19.

Vyzval tiež ostatných, aby sa k nim pridali a takto si spoločne ochránili Slovensko pred treťou vlnou pandémie.

Dve cesty budovania imunity

Premiér poďakoval aj všeobecným lekárom, ktorí sa zapojili do očkovania. „Je ich už viac ako päťsto. Zároveň pozývam aj ďalších, aby sa zapojili, lebo to sú lekári, ktorí sú najbližšie k svojim pacientom a vedia ich aj informovať,“ dodal Heger.



„Záleží mi na zdraví občanov, a preto chodím po regiónoch, aby sme podporili budovanie imunity občanov Slovenskej republiky. Myslím si, že je dôležitý čas, aby sme ľuďom vysvetľovali, akým spôsobom sa dá imunita vybudovať, aké sú možnosti,“ povedal predseda vlády s tým, že vláda robí všetko pre to, aby zabezpečila dostatok nástrojov práve pre budovanie imunity.



Podľa premiéra máme už odmerané dve cesty budovania imunity.

Jednou je vakcinácia a druhou premorenie ochorením COVID-19. Odborníci hovoria, že imunita je pri vakcíne výrazne vyššia, ako pri prekonaní ochorenia.

„Tieto dve cesty máme odmerané. Na Slovensku sú 2,2 milióny ľudí zaočkovaných a negatívne účinky z toho sú jedna až štyri osoby, u ktorých možno ich smrť súvisela s očkovaním. Na druhej ceste je 600-tisíc infikovaných ľudí a 14-tisíc mŕtvych. Myslím si, že ten pomer je jednoznačne vidieť,“ konštatoval Heger a doplnil, že ak si máme vybrať, chceme ísť cestou, kde ľudia nezomierajú, kde sú chránení, kde majú silnejšiu imunitu.

O tretej vlne rozhodne každý občan

O tom, ako bude vyzerať tretia vlna rozhodne každý občan SR, lebo ten je predmetom toho vírusu.

„Pripravme sa na jeseň, aby sme nemuseli zavrieť školy a prevádzky a aby sme mohli fungovať v režime, aký sme poznali pred pandémiou,“ uzavrel premiér v centre, kde sa už každý môže prísť očkovať aj bez registrtácie.



To, že Delta variant ochorenia COVID-19 príde, je podľa ministra zdravotníctva SR Vladimíra Lengvarského (nom. OĽaNO) vysoko pravdepodobné.

„Pri vysokej úrovni imunity obyvateľstva ale nedôjde k preťaženosti nemocníc a nedôjde k tomu, aby sme sa v zdravotníctve museli venovať tzv. červenej medicíne a budeme môcť normálne fungovať ďalej a poskytovať štandardnú zdravotnú starostlivosť,“ uviedol minister s tým, že odmenou za zodpovednosť bude, že sa na jeseň nebudú zatvárať školy, prevádzky a nebudeme mať ekonomické straty.

K výzve sa pridal aj predseda Banskobystrického kraja

K výzve očkovať sa sa pridal aj predseda Banskobystrického samosprávneho kraj Ján Lunter. Uviedol praktickú skúsenosť v domovoch sociálnych služieb, kde je zaočkovanosť klientov a personálu až na úrovni 80 percent a chorobnosť tam nenarastá.



Návštevou veľkokapacitného očkovacieho centra v Banskej Bystrici pokračoval dnešný pracovný výjazd predsedu vlády Hegera v Banskobystrickom kraji.

Dopoludnia diskutoval o podpore očkovania proti COVID-19 s lekármi nemocnice v Brezne a pred obedom sa zúčastnil na Dni otvorených dverí Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica, kde sa prihovoril športovcom.

Popoludní sa v spoločnosti Continental Automotive Systems Slovakia, s.r.o. vo Zvolene premiér stretne s vedením a prezrie si závod. Na záver výjazdu Heger navštívi Zvolenský zámok a prezrie si jeho expozície, aby tak podporil domáci cestovný ruch.