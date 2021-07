Ranný brífing: Očkované okresy by mohli mať pri delte voľnejšie pravidlá

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

19. júl 2021 o 23:23 Michal Deliman

Epidemiológovia sa chcú inšpirovať Britániou a pre okresy s vyššou zaočkovanosťou by tak mohli platiť menej prísne opatrenia. Aktuálny covidový automat však so zaočkovanosťou ako kritériom vôbec nepracuje. Štát pripravuje nové pravidlá.

Každá krajina potrebuje humor, ktorý jej dokáže nastaviť zrkadlo. O tom, prečo potrebujeme humor, aký robil Milan Lasica, je dnešné vydanie podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Lasica o konci uvažoval v humornom duchu, vytáčali ho len dve veci

V Británii je deň slobody. Na Slovensku by odvolanie opatrení zaplnilo cintoríny

Podnikateľ: Zobrali mi všetko a vyhrážali sa. Už sa nebudem schovávať

Západ Nemecka ešte nezačal počítať škody, voda už zaliala východ

Zo vzpierača je na olympiáde vzpieračka. Súperkám sa to nepáči

Milan Lasica o konci uvažoval v humornom duchu

Milan Lasica. (zdroj: Archív SME/Gabriel Kuchta)

V poslednom rozhovore mu Milan Lasica spomínal, že v nedeľu bude vystupovať s Bratislava Hot Serenaders. A na otázku, či mu to nedá príliš zabrať, odpovedal jednoznačne: nie.

Nebol to človek, ktorý by sedel v kúte a bál by sa smrti, hovorí jeho blízky kolega z televíznej relácie Sedmička, komentátor a dnes poradca prezidentky Marián Leško. Hoci Milan Lasica nebol profesionálny komentátor, niektoré veci naučil aj jeho.

Aj keď si Milan Lasica celé roky udržiaval striedmy prejav a herecký register, jeho filmová kariéra bola bohatá. Nebol to herec, na ktorom by sa mohli stavať veľké drámy, skôr im dodával chuť.

Rozhodne však neurobili chybu ani režiséri, ktorí mu zverili hlavnú úlohu. Vyberáme z diel, ktoré aj vďaka nemu poznamenali česko-slovenskú kinematografiu.

Reakcie z kultúry: Bolo nám cťou, Maestro. Budet nám chýbať! Osobnosti z kultúrneho života aj kultúrne inštitúcie na sociálnych sieťach spomínajú na Milana Lasicu.

Bolo nám cťou, Maestro. Budet nám chýbať! Osobnosti z kultúrneho života aj kultúrne inštitúcie na sociálnych sieťach spomínajú na Milana Lasicu. Reakcie politikov: "Slovensko stratilo jednu z najvýraznejších osobností nášho kultúrneho a verejného života, ale dielo Majstra Lasicu zostáva s nami a vždy bude patriť do zlatého fondu slovenského umenia," uviedla prezidentka Zuzana Čaputová. Politici vyjadrujú úprimnú sústrasť rodine a blízkym Milana Lasicu.

"Slovensko stratilo jednu z najvýraznejších osobností nášho kultúrneho a verejného života, ale dielo Majstra Lasicu zostáva s nami a vždy bude patriť do zlatého fondu slovenského umenia," uviedla prezidentka Zuzana Čaputová. Politici vyjadrujú úprimnú sústrasť rodine a blízkym Milana Lasicu. Štátny smútok nevyhlásia: Štátny smútok po smrti Milana Lasicu vyhlásený nebude, rodine bude ponúknutá možnosť štátneho pohrebu.

Štátny smútok po smrti Milana Lasicu vyhlásený nebude, rodine bude ponúknutá možnosť štátneho pohrebu. Strácame kus dobra: Aj keď ho jeho celoživotní súputníci Július Satinský aj Jaro Filip opustili už pred rokmi, Lasica vždy znova a znova rozosmieval divákov aj poslucháčov všetkých generácií. Jeho nástrojom boli humor a úprimnosť. A odišiel tak, ako celý život žil. Na javisku, píše Jakub Filo.

Aj keď ho jeho celoživotní súputníci Július Satinský aj Jaro Filip opustili už pred rokmi, Lasica vždy znova a znova rozosmieval divákov aj poslucháčov všetkých generácií. Jeho nástrojom boli humor a úprimnosť. A odišiel tak, ako celý život žil. Na javisku, píše Jakub Filo. Obeť vlastného úspechu: Nové tvorivé výkony už publikum od neho neočakávalo. Chcelo sa najmä vyhriať v pocite blízkosti niekoho až intímne známeho, ktorým sa Lasica za desaťročia v umeleckom a mediálnom priestore stal, píše Juraj Fellegi.

V skratke ďalšie správy z kultúry:

Zomrel choreograf Kubánka: Vo veku 92 rokov zomrel spoluzakladateľ a dlhoročný umelecký vedúci Slovenského ľudového umeleckého kolektívu Juraj Kubánka. Bol jedným z priekopníkov choreografie ľudového tanca na Slovensku.

Vo veku 92 rokov zomrel spoluzakladateľ a dlhoročný umelecký vedúci Slovenského ľudového umeleckého kolektívu Juraj Kubánka. Bol jedným z priekopníkov choreografie ľudového tanca na Slovensku. Zomrel český pesničkár Nedvěd: Vo veku 73 rokov zomrel český pesničkár František Nedvěd. Od vlaňajšieho októbra sa liečil na rakovinu pľúc, podstúpil aj operáciu srdca.

Vo veku 73 rokov zomrel český pesničkár František Nedvěd. Od vlaňajšieho októbra sa liečil na rakovinu pľúc, podstúpil aj operáciu srdca. Novinky na Netflixe, Amazone a HBO: Prinášame vám výber filmov a seriálov, ktoré majú tento týždeň premiéru, a zároveň sú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Na Slovensku by odvolanie opatrení zaplnilo cintoríny

Zábava v nočnom klube The Piano Works v Londýne. (zdroj: TASR/AP)

Na Slovensku pribudli štyria nakazení koronavírusom. Laboratóriá ukončili 1 168 PCR vyšetrení. Počet hospitalizovaných sa nezmenil, v nemocniciach je 95 pacientov. Pribudli tri obete ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 1 720 ľudí.

V Spojenom kráľovstve už neplatia žiadne protipandemické opatrenia, hoci nárast nových infikovaných prekonáva polročné rekordy. Denne pribúda okolo 50-tisíc nových nakazených, takmer všetci superinfekčným delta variantom koronavírusu. Ľudia napriek tomu už nepotrebujú rúška ani v interiéri.

Aj na Slovensku už počet nových prípadov začal rásť. Na rozdiel od Británie na sprísnenie opatrení u nás bude stačiť len niekoľko desiatok nových prípadov, aby nateraz zelené okresy opäť prefarbili do rizikovejších farieb covidového automatu.

"A tak sa 'zazelenáme' už len posledný týždeň od 19. - 25. júla. Potom sa budú žrebovať farby: žltá, oranžová, neskôr ružová a červená," predpovedajú analytici z Dát bez pátosu.

Cesta, ktorou ide Británia, je aj podľa vedcov experimentom. Spoliehajú sa na doterajšie poznanie, že vakcíny sú účinné. Skúsenosti po niekoľkých mesiacoch ukážu, či prípad môžu nasledovať aj iné krajiny.

Kombinácia vakcín: Odborníci odporučili očkovanie dvomi odlišnými dávkami vakcín len v presne špecifikovaných prípadoch. Rezort zdravotníctva si dal vypracovať odbornú analýzu.

Odborníci odporučili očkovanie dvomi odlišnými dávkami vakcín len v presne špecifikovaných prípadoch. Rezort zdravotníctva si dal vypracovať odbornú analýzu. Česku dominuje delta: V susednej Českej republike už dominuje delta variant koronavírusu. Je zodpovedný za 70 až 80 percent všetkých pozitívnych testov.

V susednej Českej republike už dominuje delta variant koronavírusu. Je zodpovedný za 70 až 80 percent všetkých pozitívnych testov. Ako klamú antivaxerov: Antivaxeri sú oklamaní, ale nie tak, ako si mysleli. Zradila ich vlastná reprezentácia, ktorá im zlomyseľne ponúkla klam, blud a vylúčenie namiesto osvety, starostlivosti a začlenenia, píše Zuzana Kepplová.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Dunaj kulminuje: Výška hladiny rieky Dunaj v centre Bratislavy dosiahla 730 centimetrov. V okolí tejto hodnoty sa nachádza už niekoľko hodín. Ministerstvo životného prostredia vylúčilo akékoľvek ohrozenie ľudí či majetku pri stúpajúcej hladine Dunaja. Povodeň z roku 2013 sa podľa rezortu nezopakuje, ako tvrdí, súčasná situácia je v norme.

Výška hladiny rieky Dunaj v centre Bratislavy dosiahla 730 centimetrov. V okolí tejto hodnoty sa nachádza už niekoľko hodín. Ministerstvo životného prostredia vylúčilo akékoľvek ohrozenie ľudí či majetku pri stúpajúcej hladine Dunaja. Povodeň z roku 2013 sa podľa rezortu nezopakuje, ako tvrdí, súčasná situácia je v norme. Lehotský zvažuje odchod: Poslanec Národnej rady a člen predsedníctva strany Za ľudí Tomáš Lehotský pripúšťa odchod zo strany, ak sa do septembra nič nezmení. Automaticky by to znamenalo aj jeho odchod z klubu Za ľudí.

Poslanec Národnej rady a člen predsedníctva strany Za ľudí Tomáš Lehotský pripúšťa odchod zo strany, ak sa do septembra nič nezmení. Automaticky by to znamenalo aj jeho odchod z klubu Za ľudí. Reforma ambulancií: Hoci sa Ministerstvo zdravotníctva snaží o reformu ambulantného sektora, robí to z opačného a určite nie najšťastnejšieho konca. V reakcii na legislatívny zámer rezortu o reformu to uviedol prezident Asociácie súkromných lekárov Marián Šóth.

Zobrali mi všetko a vyhrážali sa. Už sa nebudem schovávať

Podnikateľ Emil Mucha. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Jeden deň ste hore, ďalší zase dole. V slovenskom podnikateľskom prostredí sa píšu príbehy, ktoré by mohli ašpirovať na dramatické filmové scenáre.

Jeden taký prežíva v posledných rokoch aj podnikateľ Emil Mucha. Stál pri zrode akvaparku Thermal Nitrava v Poľnom Kesove. Prišiel však nielen oň.

Pre INDEX sa rozhodol otvorene porozprávať o tom, čo prežíval posledné roky a prečo prišiel o všetko.

Dnes hovorí, že aj posledné spoločenské zmeny ho priviedli k tomu, že sa chce pobiť o svoju pravdu. V rukách má prvé rozhodnutie súdu, ktoré mu dáva za pravdu. Nechce však skončiť len pri ňom.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Na čo si dať pozor pri hypotéke: Pri hypotékach väčšina žiadateľov rieši svoj príjem a výšku úroku či dĺžku splatnosti, avšak banky sa v skutočnosti pozerajú aj na iné oblasti.

Pri hypotékach väčšina žiadateľov rieši svoj príjem a výšku úroku či dĺžku splatnosti, avšak banky sa v skutočnosti pozerajú aj na iné oblasti. Sociálne odvody: Hoci sa sociálne odvody pre samostatne zárobkovo činné osoby spravidla menia k 1. januáru, Sociálna poisťovňa o nich informuje až v júli. Prečo a ako sa zmenili vymeriavacie základy? A ako nové odvody ovplyvňujú odložené platby počas pandémie? INDEX pripravil odpovede na najčastejšie otázky.

Hoci sa sociálne odvody pre samostatne zárobkovo činné osoby spravidla menia k 1. januáru, Sociálna poisťovňa o nich informuje až v júli. Prečo a ako sa zmenili vymeriavacie základy? A ako nové odvody ovplyvňujú odložené platby počas pandémie? INDEX pripravil odpovede na najčastejšie otázky. Slováci kupujú české firmy: Najviac českých firiem kúpili za prvý polrok tohto roka Slováci. Z prvej priečky zosadili po troch rokoch Ukrajincov. Celkovo v uvedenom období dostali zahraniční podnikatelia pod svoju kontrolu 1 216 českých spoločností.

Západ Nemecka ešte nezačal počítať škody, voda už zaliala východ

Bratia plačú v devastovanom meste Altenahr. (zdroj: TASR/AP)

Tlaková níž, ktorá sa doslova zasekla nad západným Nemeckom, priniesla výdatné lejaky, ktoré uprostred minulého týždňa zasiahli predovšetkým dve nemecké spolkové krajiny – Porýnie-Falcko a Severné Porýnie-Vestfálsko.

Rieky sa vylievali z korýt a brali so sebou domy aj životy. Len v Nemecku dosiaľ evidujú 165 obetí ničivých záplav. Ďalších 31 mŕtvych hlási Belgicko, ktoré taktiež postihli povodne.

Zatiaľ čo na západe Nemecka miestni stále čakajú, kým voda opadne, aby mohli začať odpratávať škody, mohutné lejaky cez víkend zasiahli už aj východ Nemecka.

Aj tam rozvodnené rieky napáchali rozsiahle materiálne škody a vyžiadali si najmenej dve obete. Úrady varujú, že počet obetí môže aj naďalej rásť, pretože nezvestných sú len na západe Nemecka stále desiatky ľudí.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Aféra sledovania novinárov: Viac ako tristo telefónnych čísel, ktoré patrili novinárom, ľudskoprávnym právnikom alebo podnikateľom, sledovala izraelská firma NSO cez aplikáciu Pegasus. Odpočúvaciu aféru odhalilo vyšetrovanie parížskej organizácie Forbidden Stories.

Viac ako tristo telefónnych čísel, ktoré patrili novinárom, ľudskoprávnym právnikom alebo podnikateľom, sledovala izraelská firma NSO cez aplikáciu Pegasus. Odpočúvaciu aféru odhalilo vyšetrovanie parížskej organizácie Forbidden Stories. Dažde zničili trať: Víkendové búrky s prívalovými dažďami zničili železničnú trať medzi českým Děčínom a nemeckým mestom Bad Schandau. Vlaky sa preto nedostanú z Česka do Drážďan ani nikam ďalej. Premávku osobných spojov mali obnoviť do pondelka do 23:00, ale nákladné vlaky nepôjdu ďalšie dva týždne. Pocítili to až v Rumunsku.

Víkendové búrky s prívalovými dažďami zničili železničnú trať medzi českým Děčínom a nemeckým mestom Bad Schandau. Vlaky sa preto nedostanú z Česka do Drážďan ani nikam ďalej. Premávku osobných spojov mali obnoviť do pondelka do 23:00, ale nákladné vlaky nepôjdu ďalšie dva týždne. Pocítili to až v Rumunsku. Ruská hypersonická zbraň: Rusko oznámilo, že vykonalo ďalší test svojej hypersonickej riadenej strely Zirkon, ktorá patrí medzi najmodernejšie Ruskom vyvíjané zbrane. Strelu skúšobne odpálili z fregaty Admiral Gorškov, pričom zasiahla určený cieľ na pobreží Barentsovho mora pri severozápadnom pobreží Ruska.

Zo zahraničných webov:

Zo vzpierača je na olympiáde vzpieračka. Súperkám sa to nepáči

Transrodová vzpieračka Laurel Hubbardová. (zdroj: TASR/AP)

Do Japonska ide s vedomím, že bude písať olympijskú históriu. Novozélanďanka Laurel Hubbardová sa okrem iného stane vo veku 43 rokov najstaršou účastníčkou vzpieračských disciplín.

Jej účasť však bude pre olympijské hry aj kontroverznou premiérou. Pod piatimi kruhmi bude totiž súťažiť ako prvá transrodová športovkyňa.

Účasť pod piatimi kruhmi umožnili Hubbardovej štandardy, ktoré stanovil pre transrodové osoby Medzinárodný olympijský výbor ešte v roku 2015 pred olympiádou v Riu de Janeiro. Hlavným ukazovateľom je hladina testosterónu v krvi, ktorá nesmie v priebehu roka pred vrcholovým podujatím prekročiť hranicu 10 nanomolov na liter.

Kritici upozorňujú, že pravidlá nezohľadňujú prirodzenú výhodu transrodových športovcov, ktorí prešli fyzickým vývojom ako muži, a to najmä v puberte. Prevyšujú vďaka tomu ženy v sile, rýchlosti i vytrvalosti. Nedostatočné nastavenie pravidiel potvrdzujú aj odborníci.

V skratke ďalšie správy zo športu:

SFZ usmerňuje kluby: So štartom nového futbalového ročníka sa vynára viacero otázok. Za akých podmienok sa bude hrať a čo musia účastníci zápasov dodržať v súvislosti s pandémiou koronavírusu? Odpovede nájdete v článku.

So štartom nového futbalového ročníka sa vynára viacero otázok. Za akých podmienok sa bude hrať a čo musia účastníci zápasov dodržať v súvislosti s pandémiou koronavírusu? Odpovede nájdete v článku. Slovan spoznal potenciálneho súpera: Futbalisti Slovana Bratislava sa v prípade postupu do 3. predkola Ligy majstrov cez švajčiarsky Young Boys Bern stretnú s úspešným z dvojice Lincoln Red Imps z Gibraltáru a CFR Kluž z Rumunska. Rozhodol o tom žreb v sídle UEFA vo švajčiarskom Nyone.

Futbalisti Slovana Bratislava sa v prípade postupu do 3. predkola Ligy majstrov cez švajčiarsky Young Boys Bern stretnú s úspešným z dvojice Lincoln Red Imps z Gibraltáru a CFR Kluž z Rumunska. Rozhodol o tom žreb v sídle UEFA vo švajčiarskom Nyone. Legendárny tenista má rád Slovensko: Svetovou tenisovou jednotkou bol takmer toľko ako Roger Federer a Rafael Nadal dovedna. Ešte na začiatku roka 2021 mal viac grandslamových titulov ako Novak Djokovič. Ale na ulici ho spoznávajú iba tenisoví fanúšikovia. „Viete, nie som Roger Federer,“ smeje sa Mike Bryan v rozhovore pre Sportnet.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Milan Kňažko. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Aký bol Milan Lasica? Ako sa mu robil humor počas normalizácie a komunizmu? A čo je jeho odkaz pre Slovensko? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s hercom Milanom Kňažkom.

Karikatúra

Všetci sú za dverami. (zdroj: Hej, ty!)

Recept dňa

Plnené pirohy z Portorika. (zdroj: Fotolia)

Bryndzové, slané aj sladké. Vybrali sme pre vás recepty na tradičné pirohy.

Voľný čas

Začnite deň s krížovkou denníka SME, alebo si precvičte mozog s dnešným sudoku.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

