Sloboda zo SaS: Prečo nemôže byť viac ľudí aj na futbale? Zasa sú rovní a rovnejší

Prečítajte si reakcie na rozhodnutie, že na stretnutie s pápežom budú môcť prísť iba zaočkovaní.

20. júl 2021 o 12:47 TASR

BRATISLAVA. Na stretnutiach s pápežom Františkom v septembri bude môcť byť viac ako tisíc ľudí, čo je limit, ktorý povoľuje vyhláška pre hromadné podujatia. Oznámil to minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský s tým, že všetci účastníci budú musieť byť plne zaočkovaní.

Branislav Gröhling (SaS), minister školstva

Minister školstva Branislav Gröhling ocenil, že na programe počas pápežovej návštevy sa budú môcť zúčastniť len plne zaočkovaní. Toto rozhodnutie víta.

"Ide o obrovské podujatie, na ktorom sa majú zúčastniť stovky tisíc ľudí. Z epidemického hľadiska by mohlo byť extrémne rizikové, preto oceňujem, že jeho podmienkou bude očkovanie," napísal minister školstva na sociálnej sieti.

Gröhling pripomenul, že aj pápež František sa nechal zaočkovať. "Rovnako k očkovaniu vyzývajú aj predstavitelia slovenskej cirkvi. Verím preto, že aj veriaci budú nasledovať jeho vzor a budú rovnako ako on dôverovať odborníkom a lekárom," skonštatoval.

Radovan Sloboda (SaS)

Poslanec za SaS Radovan Sloboda s rozhodnutím takisto súhlasí, no pýta sa, prečo podobné podmienky neplatia aj pre športové podujatia.

"Prečo nemôže byť aspoň 5-tisíc očkovaných fanúšikov na futbale, keď má štadión kapacitu 20-tisíc? Zasa sú rovní a rovnejší. Tisícky očkovaných na pápežovi prekážať nebudú, ale tisícky očkovaných na futbale sú problém. Prosím, vysvetlíte mi to už niekto? Kde je v tomto logika?" pýta sa poslanec na sociálnej sieti.

Richard Raši (nezaradený, člen Hlas-SD)

Nezaradený poslanec pôsobiaci v mimoparlamentnom Hlase Richard Raši hovorí aj o možnosti PCR testu na Covid-19 ako o podmienke účasti na podujatiach počas návštevy pápeža Františka na Slovensku. Namieta plnú zaočkovanosť ako jedinú podmienku. Poukázal na to, že s pápežom sa možno chce stretnúť aj množstvo ľudí so zdravotnými problémami, pre ktoré sa očkovať nemôžu.

Raši upozornil, že aj zaočkovaný môže preniesť vírus a ľudí nemožno deliť opäť na dve kategórie. "Je to požiadavka Svätej stolice? Je to požiadavka Svätého Otca? Určite nie. Lebo pápež František, ktorý podporuje očkovanie a je zaočkovaný, nediskriminuje ľudí," poznamenal Raši.

Pokiaľ to nie je vyslovene požiadavka pápeža, mala by sa podľa neho aj inak ľuďom umožniť účasť na podujatiach. "Uvedomme si, že so Svätým Otcom sa budú chcieť stretnúť aj ľudia, ktorí sa zo zdravotných dôvodov očkovať nemôžu," podotkol s tým, že to môžu byť stovky ľudí, ktorí veria, že stretnutie s pápežom im môže v ich stave pomôcť. Hovorí preto o možnom PCR teste. Ten považuje za dostatočne presný, aby sa eliminovalo riziko prenášania vírusu.