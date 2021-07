Ranný brífing: Koalícia rozhodne, či zaočkovaní dostanú ešte viac výhod

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

22. júl 2021 o 0:00 Michal Deliman

Ľudí, ktorí sa dali zaočkovať, by už v účasti na podujatiach nemal nikto obmedzovať. Ak Vladimír Lengvarský s výhodami pre očkovaných uspeje, opatrenia ich pri tretej vlne obídu. Ministrov návrh však musí podporiť parlament.

Viaceré autoritárske režimy, medzi nimi aj Orbánova vláda, si od izraelskej bezpečnostnej firmy kúpili špehovací softvér, aby ho nasadili proti svojim oponentom. Čo to je za program, prečo si ho krajiny kupujú a čo s ním robili v Maďarsku? Odpovede nájdete v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Koalícia rozhodne, či sa očkovaným priblíži koniec pandémie

Očkovacia čakáreň zatiaľ nápor pre Františkovu návštevu nepocítila

Padne v Banskej Štiavnici les? Firma chce stavať zábavný park

Breivikove obete ani po desiatich rokoch nemajú pamätník, rozhádal miestnych

Doteraz sa to ešte nestalo. Slovensko bude mať dvoch vlajkonosičov

Klamala, že ju z rakoviny dostala zdravá strava. Ľudia pod jej vplyvom odmietali liečbu

Sudoku na leto: Nenechajte sivé bunky zaháľať ani počas letných dovoleniek. V dnešnom denníku SME nájdete prílohu Sudoku na leto. Pre všetkých milovníkov sudoku sme pripravili viac ako 100 číselných hlavolamov.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský a hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová. Vľavo za dverami vedúci Inštitútu zdravotných analýz Matej Mišík. (zdroj: TASR)

Na Slovensku potvrdili 46 nakazených koronavírusom pri 6 603 vykonaných PCR testoch. V nemocniciach pribudol jeden pacient, hospitalizovaných je tak 88 ľudí. O tri obete sa navýšil počet úmrtí na Covid-19. Prvou dávkou vakcíny zaočkovali 4 224 ľudí.

Aj keby nových infikovaných pribúdalo v stovkách denne, už sa nestane, že by sa ľudia nemali kde ostrihať, kam ísť do reštaurácie alebo zažiť na mesiace zavreté tribúny, vstupy do divadla alebo na koncerty.

To všetko by malo platiť pre tých, ktorí sa preukážu európskym certifikátom o zaočkovaní, ktorý teraz ľudia používajú pri prechode hraníc.

Parlament a koaličná väčšina na mimoriadnej schôdzi v piatok rozhodnú, či sa takto očkovaných aspoň čiastočne prestanú týkať mnohé z opatrení. Štát bude do niekoľkých týždňov nútený opäť začať sprísňovať opatrenia, aby počas očakávanej tretej vlny pandémie ochránil neočkovaných.

Ak Lengvarský uspeje, štát bude môcť "podmieňovať vstup do prevádzok, v ktorých dochádza k zhromažďovaniu osôb, a vstup na hromadné podujatia očkovaním". Neočkovaní by sa na rovnaké miesta dostali vždy len s negatívnym testom.

Držme Lengvarskému palce: Ak sú kľúčom k riešeniu štátom dotované testy, je to v rámci možností prijateľné riešenie. Áno, drahé a nespravodlivé voči očkovaným, ktorí budú prispievať na dlhodobo oveľa drahšie testy pre neočkovaných. Ale aspoň budú mať otvorené dvere do prevádzok a môžu dúfať, že po desiatom vyšparchaní to antivaxerov prestane baviť, píše Peter Tkačenko.

Na Slovensku rutinným sekvenovaním potvrdili ďalších 72 nových výskytov delta variantu nového koronavírusu. Väčšinu prípadov, 63 percent, tvoril import zo zahraničia. Išlo o krajiny Európskej únie aj mimo nej, vrátane obľúbených turistických destinácií. Covid automat: Od budúceho pondelka 26. júla budú podľa covid automatu aj naďalej všetky okresy v stupni monitoring, teda v zelenej farbe.

Od budúceho pondelka 26. júla budú podľa covid automatu aj naďalej všetky okresy v stupni monitoring, teda v zelenej farbe. Čakajúci na Sputnik: Na prvú dávku neregistrovanej vakcíny Sputnik V na Slovensku stále čaká 1112 ľudí. Slováci sa do čakárne na túto vakcínu mohli prihlásiť do 30. júna.

Očkovacia čakáreň zatiaľ nápor pre Františkovu návštevu nepocítila

Pápež František. (zdroj: TASR/AP)

Za uplynulé dva roky pápež František pre pandémiu koronavírusu navštívil jedinú krajinu - Irak. Aj preto je jeho trojdňová septembrová návšteva na Slovensku výnimočná.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský oznámil, že na podujatia pre verejnosť spojené s pápežskou návštevou budú mať prístup iba plne zaočkovaní. Na takomto postupe sa zhodla aj koaličná rada.

Napriek tomu po tomto oznámení čakáreň na vakcínu Národného centra zdravotníckych informácií náhly nápor prihlásených na prvú dávku vakcíny nezaznamenala.

Program návštevy: Pápež priletí 12. septembra popoludní do Bratislavy, kde ho čaká oficiálne privítanie. Nasledujúci deň sa stretne aj s čelnými predstaviteľmi štátu, biskupmi, kňazmi, ale aj so židovskou komunitou. Na východné Slovensko priletí 14. septembra. Celý program návštevy nájdete tu.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Pátranie po obvinených svedkoch: Po Petrovi Petrovovi a Matejovi Zemanovi, ktorých Úrad inšpekčnej služby Ministerstva vnútra obvinil pre trestné činy krivej prísahy a krivej výpovede a marenia spravodlivosti, bolo vyhlásené pátranie. Dvojicu obvinili spolu s Csabom Dömötörom, ktorého aj zadržali.

Po Petrovi Petrovovi a Matejovi Zemanovi, ktorých Úrad inšpekčnej služby Ministerstva vnútra obvinil pre trestné činy krivej prísahy a krivej výpovede a marenia spravodlivosti, bolo vyhlásené pátranie. Dvojicu obvinili spolu s Csabom Dömötörom, ktorého aj zadržali. Kolíková si nechala odvolať tajomníka: Vláda na návrh ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej odvolala z funkcie štátneho tajomníka ministerstva spravodlivosti Michala Luciaka. Odvolanie kritizuje šéfka Za ľudí Veronika Remišová a hovorí o intrigách.

Vláda na návrh ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej odvolala z funkcie štátneho tajomníka ministerstva spravodlivosti Michala Luciaka. Odvolanie kritizuje šéfka Za ľudí Veronika Remišová a hovorí o intrigách. Podpredsedníctvo parlamentu: Šéfka rezortu spravodlivosti Mária Kolíková chce, aby bola poslankyňa Jana Žitňanská kandidátkou na podpredsedníčku Národnej rady. Verí, že sa s týmto stotožní aj predsedníčka strany Veronika Remišová a návrh bude prerokovaný v rámci koalície.

Padne v Banskej Štiavnici les? Firma chce stavať zábavný park

Okolie Počúvadlianskeho jazera, v ktorom má vyrásť Outdoor Family Park. (zdroj: Google Earth)

Nový lyžiarsky svah, bobová dráha aj atrakcia v korunách stromov. Také sú plány spoločnosti Tidly Slovakia. Tá v Banskej Štiavnici kreslí nový projekt s pracovným názvom Outdoor Family Park. Jeho ambíciou je vytvoriť nový zábavno-športový komplex.

Úrady aktuálne posudzujú zámer, ktorý počíta aj s rozsiahlym využitím lesných pozemkov. Podobný zámer je pritom v lokalite pomerne ojedinelý. Posledné roky totiž investície do svahov mierili hlavne do Vysokých a Nízkych Tatier.

Plány na výstavbu nového zábavno-športového strediska sa týkajú pozemkov neďaleko Počúvadlianskeho jazera, ktoré sa nachádza južne od Štiavnických Baní. Otázne zostáva, ako sa k plánom investora postavia ochranári.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Kaliňák a Počiatek sa rozišli: Dve desaťročia trvala spoločná podnikateľská dráha dvoch mužov, ktorí sa zviditeľnili predovšetkým v politike. Ján Počiatek a Robert Kaliňák si ešte v roku 2000 spoločne založili firmu FoRest. Spoločná cesta dvoch smeráckych exministrov v biznise sa však tento rok skončila. Robert Kaliňák pred pár týždňami z FoRestu odišiel.

Dve desaťročia trvala spoločná podnikateľská dráha dvoch mužov, ktorí sa zviditeľnili predovšetkým v politike. Ján Počiatek a Robert Kaliňák si ešte v roku 2000 spoločne založili firmu FoRest. Spoločná cesta dvoch smeráckych exministrov v biznise sa však tento rok skončila. Robert Kaliňák pred pár týždňami z FoRestu odišiel. Očkovacia prémia a bonus: Každý, kto sa už dal, alebo sa ešte len dá zaočkovať proti ochoreniu Covid-19, bude môcť získať finančnú výhru. Princíp očkovacej prémie bude jednoduchý. Zaočkovaná osoba sa musí od 1. augusta 2021 zaregistrovať na stránke www.bytzdravyjevyhra.sk a bude zaradená do žrebovania o finančné výhry.

Každý, kto sa už dal, alebo sa ešte len dá zaočkovať proti ochoreniu Covid-19, bude môcť získať finančnú výhru. Princíp očkovacej prémie bude jednoduchý. Zaočkovaná osoba sa musí od 1. augusta 2021 zaregistrovať na stránke www.bytzdravyjevyhra.sk a bude zaradená do žrebovania o finančné výhry. Zásah proti kryptomene: Malajzijská polícia pri záťahu proti nelegálnemu odberu elektriny v spolupráci s elektrárenskou spoločnosťou Sarawak Energy zhabala 1 069 zariadení na ťažbu bitcoinu. Tieto zariadenia sa rozhodla zničiť tak, že ich rozložila na parkovisku pri policajnom riaditeľstve a rozdrvila ich cestným valcom.

Breivikove obete ani po desiatich rokoch nemajú pamätník, rozhádal miestnych

Železnými ružami si Breivikove obete pripomínajú pri kostole na okraji Osla. (zdroj: SITA/AP)

O pol štvrtej poobede, vo štvrtok 22. júla mali lúče slnka rozsvietiť prvý zo 77 bronzových stĺpov na kúsku zeme oproti nórskemu ostrovu Utøya.

V ďalších tri a pol hodinách sa mali po jednom rozsvietiť zvyšné stĺpy a pripomenúť každú jednu z obetí Andersa Breivika, ktorý na tomto ostrove a v centre Osla vraždil pred desiatimi rokmi.

Na desiate výročie však pamätník ostáva len staveniskom. Meniace sa návrhy, súdne spory s miestnymi, ktorí sa obávajú zmeny charakteru miestneho pokojného prostredia, spôsobili, že pozostalí obetí si svojich blízkych nemajú kde dôstojne uctiť.

Miestnym sa nepáči, že by pamätník prilákal priveľa turistov, ktorí by potom preťažili cesty. A že by stále mali na očiach spomienky z roku 2011, ktoré ich dodnes traumatizujú.

Hnisajúca rana: Obete Andersa Breivika – mládežníci ľavicovej Strany práce žiadajú, aby ich krajina počúvala. Nepáči sa im spoločenská dohoda, podľa ktorej je na vine len samotný terorista. Mladí politici chcú, aby sa hovorilo aj o jeho postojoch, lebo práve slová vedú k násiliu.

Obete Andersa Breivika – mládežníci ľavicovej Strany práce žiadajú, aby ich krajina počúvala. Nepáči sa im spoločenská dohoda, podľa ktorej je na vine len samotný terorista. Mladí politici chcú, aby sa hovorilo aj o jeho postojoch, lebo práve slová vedú k násiliu. Osobná spomienka: Anders Breivik žije a z histórie ho nebude možné vymazať. V Nórsku však aj malé dieťa pochopilo, že Breivik je úbohý, píše Kristína Kúdelová.

Anders Breivik žije a z histórie ho nebude možné vymazať. V Nórsku však aj malé dieťa pochopilo, že Breivik je úbohý, píše Kristína Kúdelová. Akoby Utøya ani nebola: Do obehu sa dostal slovník krajnej pravice, pretože v tejto časti Európy sme si nevybudovali imunitu a včasné signály na rozpoznanie radikalizácie, píše Zuzana Kepplová.

Do obehu sa dostal slovník krajnej pravice, pretože v tejto časti Európy sme si nevybudovali imunitu a včasné signály na rozpoznanie radikalizácie, píše Zuzana Kepplová. Mnoho ideológií, jeden násilný extrémizmus: Násilný extrémizmus je vždy postavený na nenávisti a pocite nadradenosti. Nech je ideológia, ktorú hlása, akákoľvek, je rovnako nebezpečný, píše Tina Gažovičová.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Chorváti už vakcíny neuznajú všetkým: Slovákov, ktorých ako prvých v januári zaočkovali druhou dávkou vakcíny, by už čoskoro do Chorvátska napriek očkovaniu nevpustili dovolenkovať bez PCR testu. Chorvátsko už totiž na hraniciach žiada, aby od podania druhej dávky neuplynulo viac ako 210 dní.

Slovákov, ktorých ako prvých v januári zaočkovali druhou dávkou vakcíny, by už čoskoro do Chorvátska napriek očkovaniu nevpustili dovolenkovať bez PCR testu. Chorvátsko už totiž na hraniciach žiada, aby od podania druhej dávky neuplynulo viac ako 210 dní. Obvinenie za hoaxy o očkovaní: Kriminalisti zo špeciálneho protiextrémistického odboru v Prahe obvinili lekárku zo šírenia poplašnej správy v spojitosti s očkovaním proti ochoreniu Covid-19. Rozširovala, že ľudia po očkovaní hromadne zomierajú a je to „vakcinačný holokaust“. Hrozia jej dva roky väzenia.

Kriminalisti zo špeciálneho protiextrémistického odboru v Prahe obvinili lekárku zo šírenia poplašnej správy v spojitosti s očkovaním proti ochoreniu Covid-19. Rozširovala, že ľudia po očkovaní hromadne zomierajú a je to „vakcinačný holokaust“. Hrozia jej dva roky väzenia. Švédski väzni zajali dozorcov: Dvoch dozorcov zajali dvaja väzni vo väznici vo Švédsku a zabarikádovali sa s nimi v budove. Ide o usvedčených vrahov, ktorí výmenou za dozorcov požadovali vrtuľník pre svoj únik z väzenia. Na miesto prišli okrem polície a špeciálnych jednotiek aj vyjednávači, situácia však uviazla na mŕtvom bode.

Zo zahraničných webov:

Slovensko bude mať na olympiáde dvoch vlajkonosičov

Vlajkonosičkou Slovenska na otváracom ceremoniáli OH Rio 2016 bola Danka Barteková. (zdroj: TASR)

Medzinárodný olympijský výbor zmenil zaužívanú prax a každej výprave dal možnosť vymeniť jedného vlajkonosiča za dvoch - muža a ženu v rámci presadzovania rodovej rovnosti.

Vlajkonosičmi slovenskej výpravy na otváracom ceremoniáli olympiády v Tokiu tak budú strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková a vodný slalomár Matej Beňuš.

Beňuš, ktorého kvalifikácia v kategórii C1 čaká už v nedeľu, svoju účasť na otváracom ceremoniáli dlhšie zvažoval, ale napokon sa rozhodol prijať poctu niesť slovenskú zástavu.

Rehák Štefečeková, ktorá začne súťažiť až o tri dni neskôr, ponuku prijala bez váhania. Na predošlých OH napriek vybojovaniu miestenky chýbala, pretože uprednostnila materské povinnosti.

V skratke ďalšie správy zo športu:

Slovan remizoval s Bernom: Futbalisti ŠK Slovan Bratislava remizovali v úvodnom zápase 2. predkola Ligy majstrov s Young Boys Bern 0:0. Zápas na Tehelnom poli priniesol minimum šancí, bezgólová remíza drží slovenského šampióna v hre o postup aj pred odvetou.

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava remizovali v úvodnom zápase 2. predkola Ligy majstrov s Young Boys Bern 0:0. Zápas na Tehelnom poli priniesol minimum šancí, bezgólová remíza drží slovenského šampióna v hre o postup aj pred odvetou. Nepraktické a ponižujúce: Nórske reprezentantky v plážovej hádzanej dostali od Európskej hádzanárskej federácie pokutu 1500 eur za to, že si v zápase o bronz na ME v bulharskej Varne obliekli šortky namiesto predpísaných bikín. Boj o podobu hracieho oblečenia panuje v plážovej hádzanej už dlhší čas. Mnohé hráčky považujú bikiny za nepraktické a ponižujúce.

Nórske reprezentantky v plážovej hádzanej dostali od Európskej hádzanárskej federácie pokutu 1500 eur za to, že si v zápase o bronz na ME v bulharskej Varne obliekli šortky namiesto predpísaných bikín. Boj o podobu hracieho oblečenia panuje v plážovej hádzanej už dlhší čas. Mnohé hráčky považujú bikiny za nepraktické a ponižujúce. Titul po 50 rokoch: Basketbalisti Milwaukee Bucks získali po 50 rokoch svoj druhý titul v NBA. V šiestom finálovom stretnutí zvíťazili v stredu ráno SELČ nad Phoenixom Suns 105:98 a triumfovali v sérii 4:2 na zápasy.

Klamala o rakovine, ľudia pod jej vplyvom odmietali liečbu

Belle Gibsonová. (zdroj: BBC/MINNOW/BROOKE HOLM)

Diagnostikovali jej rakovinu mozgu v poslednom štádiu a povedali jej, že jej zostávajú maximálne štyri mesiace života. Ona sa však rozhodla, že sa s týmto ortieľom len tak nezmieri a chorobu porazí.

Bez lekárov a konvenčnej liečby. Iba stravovaním, športom, ajurvédou a ďalšími alternatívnymi metódami. Tak to aspoň verejne tvrdila a v roku 2013 tejto lži uveril celý svet.

Austrálčanka Belle Gibsonová sa stala mladou wellness blogerkou a vzorom, vytvorila oceňovanú mobilnú aplikáciu The Whole Pantry, ktorú si za prvý mesiac stiahlo vyše 200-tisíc ľudí, a o rok neskôr vydala úspešnú knihu s receptami založenú na takzvanom čistom stravovaní.

Pred svetom vytvorila ilúziu, ako elegantne, krásne a inšpirujúco sa dá bojovať so smrteľným ochorením. Podviedla pri tom množstvo ľudí, pre ktorých mala jej lož rôzne následky – finančné aj zdravotné.

V skratke ďalšie správy o rodine a vzťahoch:

Ženské farárky Krista neurážajú: Pred sedemdesiatimi rokmi sa v Tisovci zišla historicky nevídaná skupina ľudí. Osem mužov a medzi nimi jedna žena sa chystali zavŕšiť svoje študentské úsilie a podstúpiť ordináciu za kňazov. Hoci vzrastom bola najnižšia, Darina Bancíková medzi nimi aj tak vytŕčala.

Pred sedemdesiatimi rokmi sa v Tisovci zišla historicky nevídaná skupina ľudí. Osem mužov a medzi nimi jedna žena sa chystali zavŕšiť svoje študentské úsilie a podstúpiť ordináciu za kňazov. Hoci vzrastom bola najnižšia, Darina Bancíková medzi nimi aj tak vytŕčala. Od priateľstva k partnerstvu: K romantike vedie viac ako len jedna cesta a nemusí to byť len láska na prvý pohľad medzi dvoma úplne neznámymi ľuďmi. Zdá sa, že je načase prehodnotiť frázu "sme iba kamaráti". Tak, ako to spravili aj najznámejší seriáloví priatelia Monica a Chandler.

K romantike vedie viac ako len jedna cesta a nemusí to byť len láska na prvý pohľad medzi dvoma úplne neznámymi ľuďmi. Zdá sa, že je načase prehodnotiť frázu "sme iba kamaráti". Tak, ako to spravili aj najznámejší seriáloví priatelia Monica a Chandler. Prišlo z Ázie a stalo sa hitom: Na TikToku a ďalších sociálnych sieťach naberá na sile nová forma cvičenia. Používatelia zverejňujú videá, ako cvičia, a mnohí tvrdia, že dosahujú viditeľné výsledky. Je však takáto forma zhadzovania kíl z brucha bezpečná? A môže vôbec fungovať?

Podcasty SME

Vedátorský podcast: Správaniu atómov stále nerozumieme dokonale

Správaniu atómov stále nerozumieme dokonale Zoom: Pod Islandom sa ukrýva superkontinent

Karikatúra

Karikatúra - 22.7.2021. (zdroj: Vico)

Recept dňa

Čokoládová Šarlota. (zdroj: Naničmama.sk | Kamila)

Tvarohové, ovocné aj čokoládové. Pripravte si nepečené zákusky a torty.

Voľný čas

Začnite deň s krížovkou denníka SME, alebo si precvičte mozog s dnešným sudoku.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

