Ranný brífing: Očkovacia lotéria je hazard, školy otvoria brány aj delte

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

22. júl 2021 o 23:41 Michal Deliman

V USA sa očkovacie lotérie skončili fiaskom. Igor Matovič je prísny k ministrovi Vladimírovi Lengvarskému za očkovaciu kampaň, pritom on sám stále nezverejnil, či sa očkovacia lotéria oplatí a koľko to všetko bude stáť.

Dnes sa začínajú letné olympijské hry, ktoré hostí japonské Tokio. Slovensko na ňu vyslalo historicky najmenšiu výpravu, navyše súťaže pod piatimi kruhmi budú prvýkrát v histórii bez fanúšikov na tribúnach. Olympijskej téme sa venuje dnešné vydanie podcastu Dobré ráno.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Matovič staval lotériu, kým brzdil Lengvarskému kampaň

Prepísať automat a pravidelne testovať. Čo by robili odborníci pri otváraní škôl?

Projekty nedokončíme, varujú inovátori. Zákon príde príliš neskoro

Plyn rozšíri Putinovu moc nad Európou, USA ustúpili Nord Streamu 2

Česi vzali do Tokia nezaočkovaného lekára. Teraz počítajú nakazených

Stiahli ďalší výskum. Ivermektín označoval za vysoko účinný proti covidu

Matovič staval lotériu, kým brzdil Lengvarskému kampaň

Minister financií Igor Matovič a minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

O dva týždne začne ministerstvo financií rozdávať ľuďom výhry za to, že sa zaočkovali. Minister Igor Matovič zatiaľ nespresnil, čo môžu vyhrať, koľko to bude štát stáť a najmä, či sa lotéria oplatí a motivuje ľudí k očkovaniu.

Skúsenosti s očkovacou lotériou v mnohých štátoch USA ukazujú, že nemala žiadny vplyv na záujem o vakcíny. Záujem opadol vždy týždeň po spustení lotérie. Šéf OĽaNO má omnoho prísnejší prístup k jeho vlastnému ministrovi zdravotníctva Vladimírovi Lengvarskému. Už týždne ministerstvu brzdí peniaze na silnejšiu očkovaciu kampaň, hoci dokladovalo, koľko chce minúť a ako chce peniaze použiť.

„Bol by som nerád, keby sme pod rúškom covidu rozhadzovali milióny nezmysluplne,“ vysvetľuje Matovič, prečo peniaze na očkovaciu kampaň ešte neuvoľnil. Doterajšia kampaň je podľa neho hodná „hodenia do koša“. Jej významnú časť však nepripravoval Lengvarský, ale jeho predchodca Marek Krajčí, ktorý patril k najbližším ministrom Matoviča ako premiéra.

Lengvarskému dlhodobo Matovič vyčíta slabú podporu očkovania Sputnikom V, ktorý nechal v marci s Krajčím svojvoľne doviezť na Slovensko. Matovič Lengvarského kritizuje pravidelne, odkedy sa stal ministrom a neskôr aj najpopulárnejším politikom vlády.

Trestuhodné blokovanie: Cielené sabotovanie akejkoľvek snahy zvýšiť mieru zaočkovania na prahu tretej vlny je úplne cynické. Ale ego očividne opäť nepustí, píše Jakub Filo.

Otváranie škôl? Prepísať automat a pravidelne testovať

Ilustračné foto. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Na Slovensku pribudlo 34 nakazených koronavírusom. Laboratóriá ukončili 6 779 PCR vyšetrení. Počet hospitalizovaných klesol o jedného pacienta na 87. Nepribudla žiadna obeť ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 4 377 ľudí.

Ešte začiatkom júla premiér Eduard Heger naznačoval, že otváranie škôl v septembri nemusí byť samozrejmosťou. Pre niektoré deti by to bol už tretí školský rok, počas ktorého by sa pre pandémiu učili z domu.

V septembri by sa školy jednoznačne otvoriť mali, a to aj v prípade zhoršenej epidemiologickej situácie – myslia si odborníci, ktorí sa zaoberajú šírením koronavírusu.

Zatvárať by sa, naopak, mali narozdiel od predošlého školského roka až ako posledné. A to až v prípade, že by v danom regióne nemocnice nezvládali situáciu a hrozil by kolaps poskytovania zdravotnej starostlivosti, hovorí matematik Richard Kollár.

Ministerstvo školstva v týchto dňoch rokuje s rezortom zdravotníctva o tom, ako by malo fungovanie škôl v novom školskom roku vyzerať.

Očkovanie je jediná cesta: Ak v súčasnosti akceptujeme povinné očkovanie na desať chorôb, nedáva zmysel nezaradiť k nim aj očkovanie proti ďalšiemu ochoreniu, ktoré nás za posledný rok stálo tisíce životov a spôsobilo obrovské ekonomické a spoločenské škody, píše Matúš Ritomský.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

NAKA zadržala sudcu Milučkého: Národná kriminálna agentúra zadržala sudcu Najvyššieho súdu Jozefa Milučkého. Polícia u neho vykonala aj domovú prehliadku, podozrivý je z korupcie. Prezídium Policajného zboru požiadalo predsedu Najvyššieho súdu Jána Šikutu, aby Milučkého zbavil mlčanlivosti. Ten žiadosti vyhovel.

Národná kriminálna agentúra zadržala sudcu Najvyššieho súdu Jozefa Milučkého. Polícia u neho vykonala aj domovú prehliadku, podozrivý je z korupcie. Prezídium Policajného zboru požiadalo predsedu Najvyššieho súdu Jána Šikutu, aby Milučkého zbavil mlčanlivosti. Ten žiadosti vyhovel. TANAP rieši poslankyňu Tabák: Správa Tatranského národného parku podá pre kúpanie sa poslankyne Romany Tabák v tatranskom horskom potoku podnet na Slovenskú inšpekciu životného prostredia. Tabák zverejnila na sociálnej sieti fotku, ako sa kúpe v potoku na území TANAP-u, ako miesto označila Studenovodské vodopády, kde platí najprísnejší stupeň ochrany.

Správa Tatranského národného parku podá pre kúpanie sa poslankyne Romany Tabák v tatranskom horskom potoku podnet na Slovenskú inšpekciu životného prostredia. Tabák zverejnila na sociálnej sieti fotku, ako sa kúpe v potoku na území TANAP-u, ako miesto označila Studenovodské vodopády, kde platí najprísnejší stupeň ochrany. Vyšetrovateľke Santusovej pozastavili činnosť: Dočasne poverený riaditeľ Úradu inšpekčnej služby ministerstva vnútra Peter Scholtz pozastavil činnosť Dianej Santusovej, vedúcej tímu úradu, ktorý sa zaoberá údajným manipulovaním vyšetrovania medializovaných káuz. Dôvodom majú byť množiace sa podozrenia, že nepostupuje v súlade so zákonom.

Ranný brífing vzniká len vďaka predplatiteľom. Ďakujeme.

Staňte sa tiež podporovateľmi. Vyberte si z ponuky predplatného.

Projekty nedokončíme, varujú inovátori. Zákon príde príliš neskoro

Ilustračné foto. (zdroj: Unsplash - Drew Hays)

Do parlamentu mieri novela zákona o verejnom obstarávaní. Poslanci ju majú prerokúvať na najbližšej schôdzi, ktorá sa začína dnes. Na novelu s napätím čakajú aj inovatívne firmy s výskumno-vývojovými projektmi, ktorým Európska komisia udelila známku kvality, takzvanú Seal of Excellence, a ktoré majú byť financované zo zdrojov EÚ.

Podľa novely by zariadenia a služby pre svoje projekty nemuseli nakupovať podľa zákonom stanovených podmienok verejného obstarávania. Napätie inovátorov súvisí s tým, že novela (ak ju parlament schváli) by mala byť účinná od 1. marca budúceho roka. To je podľa nich neskoro.

Naliehajú, že ustanovenia novely, ktoré sa ich týkajú, by mali byť účinné už od septembra. Inak svoje projekty nestihnú dokončiť v termíne, ktorý im stanovila EÚ a slovenská vláda (tým je koniec roka 2023). A tak (opäť) píšu premiérovi Eduardovi Hegerovi.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Masívny odstrel diviakov: Ministerstvo pôdohospodárstva pripravilo rozsiahlu preventívnu akciu na ochranu slovenských chovov a zastavenie rizika šírenia afrického moru ošípaných. Agrorezort chce znížiť stavy diviačej populácie o 100-tisíc kusov. Mäso zo zdravých jedincov sa má objaviť na pultoch slovenských obchodov.

Ministerstvo pôdohospodárstva pripravilo rozsiahlu preventívnu akciu na ochranu slovenských chovov a zastavenie rizika šírenia afrického moru ošípaných. Agrorezort chce znížiť stavy diviačej populácie o 100-tisíc kusov. Mäso zo zdravých jedincov sa má objaviť na pultoch slovenských obchodov. Rekordne stočené kilometre: V počte stočených kilometrov padol na Slovensku nový rekord. Nejde pritom o osobné vozidlo, ale o ťahač návesov vyrobený v roku 2007. Až do roku 2019 počet kilometrov na odometri vozidla stúpal a dosiahol hodnotu 1 188 546 km. Začiatkom minulého roka bolo na počítadle prejdenej vzdialenosti 256 951 km. Ťahač má odometer stočený o 931 595 kilometrov.

V počte stočených kilometrov padol na Slovensku nový rekord. Nejde pritom o osobné vozidlo, ale o ťahač návesov vyrobený v roku 2007. Až do roku 2019 počet kilometrov na odometri vozidla stúpal a dosiahol hodnotu 1 188 546 km. Začiatkom minulého roka bolo na počítadle prejdenej vzdialenosti 256 951 km. Ťahač má odometer stočený o 931 595 kilometrov. Tesla hýbe bitcoinom: Hodnota kryptomeny bitcoin stúpla nad hranicu 30-tisíc dolárov za kus po tom, ako šéf výrobcu elektromobilov Tesla Elon Musk povedal, že jeho firma „s najväčšou pravdepodobnosťou" opäť začne akceptovať túto digitálnu menu ako platidlo.

Plyn rozšíri Putinovu moc nad Európou, USA ustúpili Nord Streamu 2

Loď Fortuna, ktorá sa podieľa na výstavbe plynovodu Nord Stream 2. (zdroj: TASR/AP)

Pre Ukrajinu to je symbol ruskej agresie aj strata príjmu, Poľsko tvrdí, že ide skôr o geopolitický ako ekonomický projekt, nadšené z neho nie je ani Slovensko a viac ako rok ho blokovali americké sankcie. Výstavba plynovodu Nord Stream 2 vzbudzovala kontroverzie už od začiatku.

Ešte pred pár mesiacmi to vyzeralo, že 1230 kilometrov dlhý plynovod z ruského pobrežia cez Baltské more na severovýchodné pobrežie Nemecka nebude nikdy dokončený. Nepriali tomu ani viaceré kauzy, ktoré naštrbili vzťahy Európy a Ruska.

Po tomto týždni je však jasné, že ruský plyn by mohol cez druhý plynovod prúdiť ešte tento rok. Posledné kilometre potrubí plánujú položiť do konca leta. S plynovom už nemajú problém ani Spojené štáty a spolu s Nemeckom sľubujú kompenzácie pre Ukrajinu a ďalšie krajiny, ktoré rozšírením dodávacej siete prídu o časť príjmov.

Kritici však Nemecku vyčítajú pokrytectvo a mnohí stále vnímajú Nord Stream 2 skôr ako politický projekt Vladimira Putina.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Softvér ako zbraň: Použitím softvéru izraelskej firmy NSO Group dokážu vlády aj tajné služby získať prístup takmer ku všetkým dátam na mobilných telefónoch. Medzi potenciálne hacknutými číslami bol aj francúzsky prezident Emmanuel Macron.

Použitím softvéru izraelskej firmy NSO Group dokážu vlády aj tajné služby získať prístup takmer ku všetkým dátam na mobilných telefónoch. Medzi potenciálne hacknutými číslami bol aj francúzsky prezident Emmanuel Macron. Indonézia nezvláda pandémiu: Majú ťažký priebeh covidu, sotva lapajú dych, no na uvoľnenie nemocničného lôžka čakajú na chodbách, na korbách nákladných áut či v stanoch v okolí nemocnice. Ak sa Indonézanom naveľa – a často len vďaka známostiam – predsa len podarí dostať chorého príbuzného do nemocnice, nemusí mu to nijako pomôcť.

Majú ťažký priebeh covidu, sotva lapajú dych, no na uvoľnenie nemocničného lôžka čakajú na chodbách, na korbách nákladných áut či v stanoch v okolí nemocnice. Ak sa Indonézanom naveľa – a často len vďaka známostiam – predsa len podarí dostať chorého príbuzného do nemocnice, nemusí mu to nijako pomôcť. Vysoko nákazlivá delta: Variant delta je najviac nákazlivou verziou koronavírusu na svete. Šíri sa približne dvakrát až trikrát rýchlejšie ako pôvodná verzia vírusu a má až tisíckrát väčšiu vírusovú nálož, vyplýva zo štúdie čínskych vedcov.

Zo zahraničných webov:

Ak radi čítate tento newsletter, odporúčame vám aj Výber šéfredaktorky. Beata Balogová každý piatok vyberá a komentuje najlepšie články týždňa.

Odoberať >

Česi vzali do Tokia nezaočkovaného lekára. Teraz počítajú nakazených

Českí športovci pózujú v olympijskom oblečení. (zdroj: SITA/AP)

Česko rieši veľký olympijský škandál. Vo výprave na olympijské hry v Tokiu pribúdajú pozitívne testovaní, sú medzi nimi aj športovci, ktorí prišli o možnosť súťažiť. A pôvodcom nákazy mohol byť nezaočkovaný lekár, ktorý pricestoval s výpravou.

Česi navyše priznali, že v lietadle, v ktorom cestovali pozitívne testovaní športovci, nedodržiavali protipandemické opatrenia. Väčšina pasažierov si údajne dala dole rúška a respirátory hneď v lietadle.

Do Tokia poslali Česi lekára Vlastimila Voráčka, ktorý nebol zaočkovaný proti Covidu-19. Ide o lekára českého tenisového fedcupového tímu a práve uňho hneď po prílete potvrdili nákazu.

Spomenutý lekár cestoval vládnym leteckým špeciálom, v ktorom boli aj iní členovia výpravy. Niektorých z nich neskôr pozitívne testovali na koronavírus.

V skratke ďalšie správy zo športu:

Dvaja Slováci v karanténe: Dvaja členovia prvej časti deväťčlennej slovenskej atletickej výpravy na OH 2020, ktorí sú na predolympijskom tréningovom kempe v Urajasu, museli zamieriť do povinnej 14-dňovej karantény. Dôvodom je fakt, že boli identifikovaní ako možný blízky kontakt osoby nakazenej koronavírusom v lietadle, ktorým prileteli do Japonska.

Dvaja členovia prvej časti deväťčlennej slovenskej atletickej výpravy na OH 2020, ktorí sú na predolympijskom tréningovom kempe v Urajasu, museli zamieriť do povinnej 14-dňovej karantény. Dôvodom je fakt, že boli identifikovaní ako možný blízky kontakt osoby nakazenej koronavírusom v lietadle, ktorým prileteli do Japonska. Weiss je s remízou spokojný: Nebýva zvykom, že je tréner spokojný po bezgólovej remíze. Navyše, keď hrá v európskom pohári prvý zápas doma. Tréner Slovana Bratislava Vladimír Weiss starší bol po remíze 0:0 v 2. predkole Ligy majstrov proti Young Boys Bern nielenže spokojný, ale hráčov aj chválil.

Nebýva zvykom, že je tréner spokojný po bezgólovej remíze. Navyše, keď hrá v európskom pohári prvý zápas doma. Tréner Slovana Bratislava Vladimír Weiss starší bol po remíze 0:0 v 2. predkole Ligy majstrov proti Young Boys Bern nielenže spokojný, ale hráčov aj chválil. Skvelý vstup Žiliny: Futbalisti MŠK Žilina zvíťazili v úvodnom stretnutí 2. predkola Európskej konferenčnej ligy na pôde Apollonu Limassol 3:1. Dvojgólovým hrdinom slovenského klubu sa stal Ján Bernát.

Stiahli výskum o ivermektíne, chyby si všimol študent

Liečivo Ivermektín. (zdroj: TASR/AP)

Viac ako stotisíc prečítaní, desiatky citácií v akademických prácach a nespočetne veľa pacientov po celom svete, ktorí vďaka nej uverili v zázračné účinky lieku.

Jedna z najväčších štúdií o ivermektíne, ktorá tvrdila, že látka výrazne zlepšuje stav covidových pacientov a zníži úmrtnosť až o 90 percent, je podľa všetkého podvod.

Po ôsmich mesiacoch od jej publikovania si nezrovnalosti a početné chyby v údajoch všimol medzi prvými až študent medicíny v Londýne, ktorému tému pridelili v rámci magisterského štúdia.

Publikovaný výskum minulý týždeň stránka Research Square zo svojich stránok stiahla.

V skratke ďalšie správy zo zdravia:

Kŕčové žily: Kedy by mal človek vyhľadať pomoc odborníka, čo mu hrozí, ak ochorenie kŕčových žíl podcení a aké formy liečby sú v dnešnej dobe k dispozícii Na túto tému sme sa rozprávali s cievnym chirurgom Petrom Balážom, ktorý pôsobí na Fakultnej nemocnici Královské Vinohrady v Prahe.

Kedy by mal človek vyhľadať pomoc odborníka, čo mu hrozí, ak ochorenie kŕčových žíl podcení a aké formy liečby sú v dnešnej dobe k dispozícii Na túto tému sme sa rozprávali s cievnym chirurgom Petrom Balážom, ktorý pôsobí na Fakultnej nemocnici Královské Vinohrady v Prahe. Parkinsonova choroba: Doposiaľ nie je úplne jasné, prečo Parkinsonova choroba vzniká a taktiež na ňu neexistuje účinný liek. Vedci stojaci za výskumom, ktorý nedávno publikovali v časopise Brain Sciences, však prišli na spôsob, ktorý by mohol progres tejto choroby zastaviť.

Doposiaľ nie je úplne jasné, prečo Parkinsonova choroba vzniká a taktiež na ňu neexistuje účinný liek. Vedci stojaci za výskumom, ktorý nedávno publikovali v časopise Brain Sciences, však prišli na spôsob, ktorý by mohol progres tejto choroby zastaviť. Kvalitný spánok: Na aké stravovacie návyky by ste nemali zabúdať, ak si chcete počas najbližšej noci dostatočne dobre odpočinúť? Kvalitný spánok podobne ako vyvážená strava udržuje ľudské telo zdravé a zároveň znižuje riziko vzniku závažných ochorení. Mnohí však zabúdajú na to, že oba aspekty kráčajú ruka v ruke a vzájomne sa ovplyvňujú.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Zuzana Čaputová. (zdroj: SME/Marko Erd)

Aký majú vzťah s ministrom financií Igorom Matovičom? Malo by byť očkovanie pre zdravotníkov povinné? A ako hodnotí spätne stretnutie na SIS? Nevyužila jej prítomnosť tajná služba na rozohranie hier? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s prezidentkou Zuzanou Čaputovou.

Podcasty SME

Ľudskosť: Zážitky z detstva nás tvarujú celý život. Narcizmus aj závislosť od alkoholu sú pokusy, ako sa vyrovnať s traumou

Karikatúra

Karikatúra - 23.7.2021. (zdroj: Hej, ty!)

Recept dňa

Malinový koláč s pudingom. (zdroj: Tortyodmamy.sk | Kamila)

Maliny sú dobrota. Vyberte si z trinástich sladkých receptov.

Voľný čas

Začnite deň s krížovkou denníka SME, alebo si precvičte mozog s dnešným sudoku.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť v pondelok.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.