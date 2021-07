Nová vyhláška umožňuje polovičnú kapacitu divákov na štadiónoch

Podmienkou bude deň starý PCR test alebo vakcína, povedal Sloboda.

23. júl 2021 o 13:24 SITA

BRATISLAVA. Štadióny v zelených okresoch budú môcť byť podľa novej vyhlášky schválenej Národnou radou SR naplnené až na 50 percent svojej kapacity. Počas tlačového brífingu to oznámil poslanec Radovan Sloboda (SaS).

„Podmienkou bude PCR test, nie starší ako 24 hodín, alebo vakcína. Vítame, že návšteva štadióna bude umožnená aj tým, ktorí sa nedali zaočkovať, ale dali sa otestovať. Aj toto je druh zodpovednosti,“ povedal Sloboda. Pripomenul, že strana Sloboda a Solidarita sa o toto uvoľnenie snažila niekoľko mesiacov.

V prípade zhoršenia epidemickej situácie sa bude môcť na štadiónoch nachádzať len dvetisíc divákov, podľa Slobodu za dodržania podmienky negatívneho PCR testu nie staršieho ako 24 hodín, alebo zaočkovania.



Poslankyňa SaS Jana Bittó Cigániková sa podľa vlastných slov bála, keď strana Sme rodina na poslednej schôdzi parlamentu zablokovala návrh ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nom. OĽaNO) umožňujúci Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) uvoľniť pravidlá pre kultúru, hromadné podujatia, šport či prevádzky osobám, ktoré sú očkované, majú test alebo ochorenie COVID-19 prekonali.

„Báli sme sa, že nebude možné zorganizovať väčšie podujatie. Považovali sme to za nesprávne, najmä keď sme v zelenej farbe. Sme veľmi radi, že ÚVZ SR našiel spôsob, ako štadióny naplniť," uviedla poslankyňa. Dodala, že ÚVZ SR za túto jeho aktivitu a činnosť chváli.



Podľa Bittó Cigánikovej je nadmerné cestovanie za hranice na dovolenky z hľadiska šírenia nákazy omnoho nebezpečnejšie. „Očkovanie je cesta do normálu, k slobode. Je to podoba ohľaduplnosti k ostatným, je to jasné ukázanie toho, že nám záleží nielen na sebe, ale aj na spoločnosti,“ uzavrela poslankyňa.