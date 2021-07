Odporcovia očkovania opäť protestujú pred parlamentom

Dav ľudí protestoval pred parlamentom aj v piatok 23. júla.

24. júl 2021 o 12:34 SITA

BRATISLAVA. Pred Národnou radou SR (NR SR) sa aj v sobotu koná protest. Polícia vo svojom profile na sociálnej sieti Polícia SR –Bratislavský kraj informuje, že bezpečnostnú situáciu v súvislosti s neoznámeným verejným zhromaždením monitoruje. Doposiaľ nezaznamenala žiadne narušenie verejného poriadku.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Súvisiaci článok Odporcovia očkovania sa pokúsili dostať do parlamentu, polícia použila slzný plyn Čítajte

Dav ľudí protestoval pred parlamentom aj v piatok 23. júla. Protestujúci sa dostali až pred vstup do budovy NR SR. Policajti použili proti demonštrujúcim aj slzný plyn, a to potom, ako sa násilím snažili dostať do budovy parlamentu.

Bezpečnostným zložkám sa nakoniec podarilo posunúť protestujúci dav spred vchodu do budovy NR SR na schody, ktoré k nej vedú. Policajtom s kontrolou situácie pomáhali aj ťažkoodenci.