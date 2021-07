Smatana: Pri delta variante hrozí trojnásobok obetí oproti druhej vlne

Bývalý šéf Inštitútu zdravotnej politiky predpokladá, že veľký nárast infikovaných príde najneskôr v septembri.

25. júl 2021 o 12:51 SITA

BRATISLAVA. Pri šírení delta variantu koronavírusu hrozí na Slovensku trojnásobok obetí oproti druhej vlne pandémie. Nezaočkovaných je totiž približne 800-tisíc ľudí v skupine nad 50 rokov. Ak by umierali chorí na COVID-19 rovnakým tempom ako počas poslednej vlny, mali by sme na jeseň pri šírení delta variantu približne 40-tisíc mŕtvych. Pre agentúru SITA to uviedol zdravotnícky analytik Martin Smatana.

Podotkol, že delta variant je o 40 až 60 percent agresívnejší ako britská mutácia, ktorá na Slovensku spôsobila 13-tisíc mŕtvych. Je to síce pesimistický scenár, nakoľko máme už časť populácie s protilátkami, a ak by toto hrozilo, zavedú sa opatrenia, ale matematicky nám to podľa Smatanu hrozí.

Bývalý šéf Inštitútu zdravotnej politiky predpokladá, že veľký nárast infikovaných príde najneskôr v septembri, keď sa deti vrátia do škôl, zhorší sa počasie a viac ľudí bude tráviť čas v interiéroch. Problém podľa neho je, že pri tretej vlne bude dominovať delta variant, pri ktorom je vakcína efektívna až po uplynutí dvoch týždňov po druhej dávke.

Znamená to, že nezaočkovaní nestíhajú začiatok jesene, ak sa nedajú zaočkovať tento týždeň. A ak počítame s tým, že najneskôr na jeseň začne tretia vlna, už bude neskoro, pretože nebudú chránení. „Myslím si, že marketingová kampaň či lotéria presvedčia na očkovanie niektorých ľudí, ale očkovať sa začne oveľa masívnejšie, až keď začnú znova umierať ľudia. A to už bude, bohužiaľ, neskoro,“ dodal.