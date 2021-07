Dobré ráno: Boris Kollár sa prerátal, teraz je zradcom

Čo urobilo očkovanie so slovenskou politikou.

27. júl 2021 o 0:00 Tomáš Prokopčák, Peter Tkačenko, Jana Maťková

Najskôr to vyzeralo, že v Sme rodina si povedali, že antivaxeri by mohli byť ich novými voličmi.

V koalícii tak zrazu chránili nezaočkovaných, bojovali proti ústupkom pre ľudí s vakcínami... až sa napokon situácia obrátila a Boris Kollár skončil ako zradca, pričom konšpiscéna si svoju zlosť začala vybíjať práve na ňom.

Čo to teda bol za politický krok, ako sa môže ustupovanie antivaxerom strane Sme rodina vypomstiť a prečo vlastne politické strany napravo aj naľavo nadbiehajú antivaxerom, keď zaočkovaných voličov je zrejme oveľa oveľa viac?

Tomáš Prokopčák sa pýta Petra Tkačenka.

Zdroj zvukov: TASRTV

Krátky prehľad správ

Slová o vojne policajtov popierajú, no medzi NAKA a Inšpekciou ministerstva vnútra panuje napätie. Situácia je zlá a neprehľadná a ak sa vám to tiež zdá celé zamotané, vypočujte si včerajšiu epizódu Dobrého rána alebo naši kolegovia pre vás na webe SME pripravili zrozumiteľný prehľad, kto je kto v celom spore.

Odvolávanie ministra vnútra Romana Mikulca sa presúva až na september, v parlamente totiž nebolo dosť poslancov a nebol uznášaniaschopný. Boris Kollár zvolal k Mikulcovi koaličnú radu, chce sa rozprávať o jeho ďalšom zotrvaní vo funkcii.

Polícia obvinili 40-ročnú ženu, ktorá mala v piatok počas protestov pred parlamentom napadnúť verejného činiteľa. Polícia tiež povedala, že preverí na audiovizuálnych záznamoch aj ďalšie protiprávne konanie.

Francúzsky parlament schválil nové pravidla o covid passoch a o povinnom očkovaní v krajine. Povinne by sa mali očkovať zdravotníci, covid passy by sa mali predkladať napríklad vo francúzskych reštauráciách, vo vlakoch či v lietadlách.

Grécko sa pripravuje na silnú vlnu horúčav, teploty by mohli dosahovať až 44 stupňov. Extrémne počasie by malo trvať až do augusta, úrady sa už boja požiarov, keďže má fúkať aj silný vietor.

A ešte máme jedno ospravedlnenie: včera sme v Dobrom ráne nesprávne uviedli, že výpoveď Casbu Dömötöra o úplatku 100-tisíc eur sa týkala kauzy bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. V skutočnosti sa týka iného prípadu.

Odporúčanie

Na začiatku zneužívali ekonomiku. Keď im v tom začal brániť iný násilný gang, Venezuelčania sa dali dokopy a vytvorili akúsi venezuelskú mafiu. Až sa to skončilo vojnou a napokon prišli o všetko. Tento fascinujúci príbeh v sebe spája počítačové hry, hospodársky kolaps Venezuely i zúfalstvo obyčajných ľudí. Ak chcete vedieť, ako sa Venezuelčania naučili zarábať doláre v hre Old School RuneScepe, ako sa to skončilo vojnou v tomto virtuálnom svete a čo to spravilo so životmi vo Venezuele i samotnou hrou, veľmi odporúčam epizódu Video Gaming The System podcastu Planet Money. Je to výborné počúvanie.