Počet Slovákov, ktorí odmietajú očkovanie, narástol

Povinné očkovanie odmieta 61,9 respondentov.

26. júl 2021 o 17:16 SITA

BRATISLAVA. Od mája výraznejšie narástol počet ľudí, ktorí očkovanie odmietajú. Ako vyplýva z výskumu „Ako sa máte, Slovensko?“, ktorý iniciuje Slovenská akadémia vied, MNFORCE a Seesame, je to o viac ako 5 percentuálnych bodov z májových 30,9 percenta na 36 percent.

Ochota dať sa zaočkovať zostáva už od marca na pomerne stabilnej úrovni. Už zaočkovaných, alebo ochotných dať sa zaočkovať je 51,7 percenta, čo predstavuje oproti máju nárast iba o 3 percentá.

Povinné očkovanie odmieta väčšina, teda 61,9 respondentov, pri názoroch na miernejšie epidemiologické opatrenia pre zaočkovaných je pomer ich zástancov a odporcov vyrovnanejší. Desiata vlna výskumu sa uskutočnila od 15. do 20. júla.



Až 29,8 percenta opýtaných, ktorí odmietajú očkovanie by zmenilo svoj postoj, ak by sa dostatočne preukázalo, že vakcíny sú bezpečné a získajú riadnu registráciu v liekovej agentúre.

14,3 percenta tých respondentov, ktorí odmietajú očkovanie by zmenilo svoj postoj, ak by sa mohli zaočkovať u svojho lekára a 12,5 percenta by zmenilo svoj postoj ak by prišla ďalšia vlna epidémie a znova by sa zaplnili nemocnice a zomieralo by veľa ľudí.



Za povinné očkovanie pre všetkých, ktorým to umožňuje zdravotný stav, je 31,2 percenta respondentov, odmieta ho 61,9 percenta respondentov a 7,6 percenta respondentov nevie túto otázku posúdiť.

Takéto povinné očkovanie schvaľuje 54,9 percenta, teda väčšina už zaočkovaných respondentov.



„V predchádzajúcich výskumoch sme evidovali pomerne veľkú skupinu respondentov, ktorí ešte neboli rozhodnutí či sa dajú zaočkovať. Najnovší výskum však ukazuje, že táto skupina nerozhodnutých sa zmenšuje a väčšia časť z nich sa zaraďuje skôr do tábora odmietačov očkovania. Postoje k povinnému očkovaniu a k platnosti miernejších epidemiologických opatrení rozdeľujú spoločnosť do dvoch táborov: už zaočkovaní väčšinovo podporujú obidve opatrenia, nezaočkovaní sú ešte výraznejšie proti,“ uviedol Robert Klobucký zo Sociologického ústavu SAV.