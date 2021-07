Ranný brífing: Ústavný súd opäť úradoval, rastú šíky antivaxerov

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

27. júl 2021 o 23:35 Michal Deliman

Košický súd pozastavil účinnosť časti vyhlášky o režime na hraniciach a zrušil výhodu očkovaným jednou dávkou. Po návrate zo zahraničia tak musia byť v karanténe všetky osoby, ktoré ešte nie sú plne zaočkované.

Z kyberšikany sa stal trestný čin, agresorovi hrozí aj niekoľko rokov väzenia. Pomôže nový zákon znížiť nenávistné a vydieračské prejavy na internete? A ako s kyberšikanou bojovať? Odpovede nájdete v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Ústavný súd znova zasiahol do opatrení na hraniciach. Ruší zvýhodnenie poloočkovaných

Odporcov očkovania viac desí smrť po očkovaní ako po nákaze covidom

Obvinenie kajúcnikov opisuje manipulácie, ale nie systém, o ktorom hovorí Fico

Doneste si vlastný kyslík. Indonézia nezvláda extrémnu vlnu pandémie

Zlomenina a pokazené finále. Mintálová však bola rada, že sedí v lodi

Slabý sluch spojili s vyšším rizikom vzniku demencie

Ústavný súd ruší zvýhodnenie poloočkovaných

Policajná kontrola na hraničnom priechode. (zdroj: TASR)

Na Slovensku potvrdili 51 nakazených koronavírusom po 8 694 vykonaných PCR testoch. V nemocniciach pribudli traja pacienti, hospitalizovaných je tak 83 ľudí. Počet obetí na Covid-19 sa nezvýšil. Prvou dávkou vakcíny zaočkovali 3 160 ľudí.

Dovolenkárov očkovaných len jednou dávkou čaká po návrate na Slovensko aspoň päť dní karanténa. Ústavný súd opäť zastavil časť opatrení, ktoré hygienici schválili pre ľudí prichádzajúcich na Slovensko.

Pre ľudí očkovaných len jednou dávkou vakcíny, ak ju dostali pred 9. júlom, platila do 1. augusta možnosť podstúpiť povinné PCR testovanie ihneď po príchode na Slovensko. Súd toto prechodné obdobie, ktoré časť prvoočkovancov zvýhodňovalo, zrušil.

Ústavní sudcovia zatiaľ nezverejnili podrobnosti, prečo tak rozhodli. Pravdepodobne im prekážali rozdiely, ktoré štát nastavil v porovnaní s neočkovanými alebo očkovanými jednou dávkou po 9. júli.

Pre nich totiž platil odlišný režim, keď po návrate na Slovensko mohli PCR test podstúpiť najskôr na piaty deň. Po novom tak päťdňová lehota testovania bude platiť pre všetkých.

Jedine plne očkovaní budú môcť naďalej prichádzať na Slovensko bez nutnosti testovania. Rozhodnutie súdu neplatí okamžite. Účinné bude od momentu, kedy bude zverejnené v zbierke zákonov. Môže to trvať niekoľko dní.

Antivaxerov viac desí smrť po očkovaní ako po nákaze covidom

Protest proti vládnym opatreniam pred budovou Národnej rady. (zdroj: SITA)

Počet odporcov očkovania na Slovensku rastie. Dôvodom je lepšia epidemiologická situácia, ale aj postoj opozičných strán, ktoré sú buď proti nemu, alebo ho spochybňujú. Do tretice je tu čisto praktický problém - kto sa chce ísť zaočkovať, musí za vakcínou cestovať, niekedy aj desiatky kilometrov.

Počet odporcov očkovania pritom v priebehu jedného mesiaca stúpol z vyše 30 na 36 percent. Vyplýva to z prieskumu Ako ďalej Slovensko, ktorý skúmal postoje verejnosti k očkovaniu. Na rozdiel od odporcov očkovania tábor jeho zástancov stúpol len mierne. Zo 48 na 51 percent.

"S uvoľnením opatrení a prechodom všetkých okresov do zelenej farby ľudia zrejme nevnímajú taký aktuálny pocit ohrozenia a skôr sú citliví voči príbehom o ťažkých vedľajších účinkoch vakcinácie, ktoré sú síce zriedkavé, ale aktuálne výraznejšie než príbehy o ťažkom priebehu covidu," hovorí sociologička Barbara Lášticová z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV.

Odporcovia očkovania sa podľa prieskumu regrutujú najmä z radov doteraz nerozhodnutých respondentov. Kým v máji ich v tejto skupine bolo 20 percent, v júni už len 12. "Výskum ukazuje, že táto skupina sa zmenšuje a väčšia časť z nich sa zaraďuje skôr do tábora odmietačov očkovania," vysvetľuje sociológ Robert Klobucký zo Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied.

Medzi odporcami očkovania sú podľa neho vo zvýšenej miere menej vzdelaní a chudobní ľudia. Politicky sú to najmä voliči opozičných strán. Regionálne sa bydliská odporcov vakcinácie podľa sociológa prekrývajú s najmenej zaočkovanými oblasťami.

Už je namieste aj trocha paniky: Situácia je nevypočítateľná a zďaleka nie všetko má vláda v rukách. Ale nech nám ponúka aspoň zdanie, že chápe hĺbku problému a predstiera odvahu konať, píše Peter Tkačenko.

Situácia je nevypočítateľná a zďaleka nie všetko má vláda v rukách. Ale nech nám ponúka aspoň zdanie, že chápe hĺbku problému a predstiera odvahu konať, píše Peter Tkačenko. Matovič dostal Sputnik: Ministra financií Igora Matoviča zaočkovali proti ochoreniu Covid-19 neregistrovanou ruskou vakcínou Sputnik V. Na prvú dávku podľa svojich slov čakal 26 dní.

Pozadie možných manipulácií výpovedí dôležitých svedkov sa vyjasňuje

Do kaviarne Towers nevidno. (zdroj: SME/Marko Erd)

K dvom vyšetrovateľom NAKA Jánovi Čurillovi a Pavlovi Ďurkovi smerujú podozrenia z manipulovania výpovedí svedkov závažných korupčných káuz.

Vyplýva to z neverejného uznesenia inšpekcie ministerstva vnútra, ktoré dostali viaceré médiá. Čo teraz bude s podozrivými príslušníkmi NAKA, nechce policajné prezídium povedať.

„Zverejňovanie plánovaných krokov vyšetrovateľa v prípravnom konaní by bolo kontraproduktívne,“ povedala za inšpekciu hovorkyňa ministerstva vnútra Petra Friese. Podozrenia sa týkajú spolupráce s troma kajúcnikmi Matejom Zemanom, Csabom Dömötörom a najmä Petrom Petrovom.

Tých už inšpekcia na rozdiel od policajtov obvinila. Z uznesenia o obvinení vyplýva, že na začiatku bolo odpočúvanie Petrova tajnou službou. Dokument však neopisuje veľký systém univerzálnych udavačov, ako sa kauzu snaží na tlačových besedách prezentovať šéf Smeru Robert Fico.

„Nie je možné, aby jeden kajúcnik ako univerzálny svedok dostal nevinných ľudí do basy. Starostlivé vyšetrovanie by jeho možné klamstvá odhalilo,“ hovorí bývalý kriminalista Matej Snopko.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Zomrel projektant Gabčíkova Binder: Vo veku nedožitých 90 rokov zomrel bývalý vodohospodár, projektant, manažér a poslanec Národnej rady za HZDS Július Binder. Zohral významnú úlohu pri výstavbe a dokončení Vodného diela Gabčíkovo.

Vo veku nedožitých 90 rokov zomrel bývalý vodohospodár, projektant, manažér a poslanec Národnej rady za HZDS Július Binder. Zohral významnú úlohu pri výstavbe a dokončení Vodného diela Gabčíkovo. Kľúčový svedok podal sťažnosť: Jeden z kľúčových svedkov NAKA Matej Zeman, prezývaný Zemák, podal sťažnosť proti obvineniu vyšetrovateľmi Úradu inšpekčnej služby. Úrad jeho a ďalšie dve osoby podozrieva, že ich svedecké výpovede v prípadoch Očistec a Judáš sú vykonštruované tak, aby sa ich svedectvá navzájom potvrdzovali.

Jeden z kľúčových svedkov NAKA Matej Zeman, prezývaný Zemák, podal sťažnosť proti obvineniu vyšetrovateľmi Úradu inšpekčnej služby. Úrad jeho a ďalšie dve osoby podozrieva, že ich svedecké výpovede v prípadoch Očistec a Judáš sú vykonštruované tak, aby sa ich svedectvá navzájom potvrdzovali. Klesol počet chudobných: Chudoba a sociálne vylúčenie ohrozovali v minulom roku na Slovensku 14,8 percent obyvateľov, čo predstavuje necelých 800-tisíc ľudí. Počet aj podiel osôb, ktoré boli vlani ohrozené rizikom chudoby alebo sociálneho vylúčenia, medziročne klesol, a to o 1,6 percentuálneho bodu.

Ďakujeme, že podporujete kvalitnú žurnalistiku, vzniká len vďaka predplatiteľom.

Staňte sa nimi tiež. Pozrite si ponuku predplatného.

Indonézia nezvláda extrémnu vlnu pandémie

Hrobári a dobrovoľníci pracujú dlho do noci, aby zabezpečili, že ďalšie tisícky obetí covidu bude kam pochovať. (zdroj: TASR/AP)

Majú ťažký priebeh covidu, sotva lapajú dych, no na uvoľnenie nemocničného lôžka čakajú na chodbách, na korbách nákladných áut či v stanoch v okolí nemocnice.

Ak sa Indonézanom naveľa – a často len vďaka známostiam – predsa len podarí dostať chorého príbuzného do nemocnice, nemusí mu to nijako pomôcť. V krajine je totiž akútny nedostatok kyslíkových zásob. Ak si nevládny pacient nedokáže fľaše s kyslíkom zaobstarať sám, musia to urobiť jeho blízki. V opačnom prípade hrozí, že chorého ani nehospitalizujú.

V Indonézii iba za uplynulých sedem dní pribudlo 334,5 tisíca nových prípadov koronavírusu. Tamojšie úrady priznávajú, že krajina sa stala jedným obrovským ohniskom nákazy.

Počty mŕtvych denne presahujú tisícku. Hrobári podľa televízie Al-Džazíra pracujú dlho do noci, aby zabezpečili, že ďalšie tisícky obetí covidu bude kam pochovať.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Panther v pivnici: Nemeckí právnici sa sporia okolo prípadu dôchodcu, ktorý v suteréne svojho domu skladoval tank z čias druhej svetovej vojny, protilietadlové delo, torpédo a ďalšie zbrane. Prokuratúra a obhajoba vyjednávajú o treste, ktorý by pre 84-ročného muža prichádzal do úvahy - vrátane podmienečného trestu a pokuty do výšky 500-tisíc eur.

Nemeckí právnici sa sporia okolo prípadu dôchodcu, ktorý v suteréne svojho domu skladoval tank z čias druhej svetovej vojny, protilietadlové delo, torpédo a ďalšie zbrane. Prokuratúra a obhajoba vyjednávajú o treste, ktorý by pre 84-ročného muža prichádzal do úvahy - vrátane podmienečného trestu a pokuty do výšky 500-tisíc eur. Rekordný počet nakazených v Tokiu: V hlavnom meste Japonska sa len pred niekoľkými dňami začali letné olympijské hry. Teraz Tokio hlásilo 2 848 nových nových prípadov nákazy koronavírusom, čo je najvyšší denný nárast od začiatku pandémie.

V hlavnom meste Japonska sa len pred niekoľkými dňami začali letné olympijské hry. Teraz Tokio hlásilo 2 848 nových nových prípadov nákazy koronavírusom, čo je najvyšší denný nárast od začiatku pandémie. Tretia dávka v Maďarsku: V druhej polovici tohto týždňa bude možné v Maďarsku zaregistrovať sa na tretiu dávku očkovacej látky proti koronavírusu. Požiadať o ňu môžu tí, ktorí druhú dávku vakcíny dostali najmenej pred štyrmi mesiacmi.

Zo zahraničných webov:

Mintálová bola rada, že vôbec sedí v lodi

Eliška Mintálová na OH Tokio 2020 / 2021. (zdroj: TASR)

Ešte na poslednom medzičase bola najrýchlejšia, ale potom spravila menšie chyby a pri dodatočnom posudzovaní dostala navyše 50-sekundovú penalizáciu za nesprávny prejazd 18. bránky.

Slovenská vodná slalomárka Eliška Mintálová útočila na medailu, napokon však vo finále kategórie K1 na OH Tokio 2020 skončila na deviatom mieste. Bez 50-sekundového trestu by bola piata.

"Finále som išla o niečo horšie ako semifinále, ale aj tak som si to užila. Pred dvoma týždňami by mi to ani nenapadlo. Bola som rada, že vôbec sedím v lodi," vravela Mintálová pre RTVS.

Žilinčanka súťažila so zlomeným palcom na ľavej nohe. Zranila sa pred dvoma týždňami pri tréningu v Tokiu. "Bolo to fakt zlé, v prvé dni som si myslela, že ani nebudem štartovať," priznala.

V skratke ďalšie správy zo športu:

Tenisti padli v supertajbrejku: Tenisový pár Lukáš Klein a Filip Polášek končí v olympijskom turnaji po prehre s Američanmi Krajicekom a Sandgrenom v supertajbrejku 7:6 (2), 2:6 a 5:10. Slováci skončili v Tokiu už v druhom kole.

Tenisový pár Lukáš Klein a Filip Polášek končí v olympijskom turnaji po prehre s Američanmi Krajicekom a Sandgrenom v supertajbrejku 7:6 (2), 2:6 a 5:10. Slováci skončili v Tokiu už v druhom kole. Wang Jang prehral v treťom kole: V olympijskom turnaji v stolnom tenise už Slovensko nemá zastúpenie. Číňan so slovenským pasom Wang Jang prehral v 3. kole dvojhry s Japoncom Kokim Niwom 0:4 na sety.

V olympijskom turnaji v stolnom tenise už Slovensko nemá zastúpenie. Číňan so slovenským pasom Wang Jang prehral v 3. kole dvojhry s Japoncom Kokim Niwom 0:4 na sety. Symbol hier skončil: Japonská tenistka Naomi Osaková sa s účinkovaním na olympijskom turnaji v Tokiu rozlúčila už v osemfinále dvojhry. Nasadená dvojka podľahla za 70 minút Češke Markéte Vondroušovej 1:6, 4:6. Osaková proti Vondroušovej urobila až 32 nevynútených chýb.

Slabý sluch spojili s vyšším rizikom vzniku demencie

Ilustračné foto. (zdroj: Unsplash / Mark Paton)

Ľudia s demenciou, ktorá je zastrešujúcim pojmom pre rôzne poruchy pamäti a myslenia, majú často aj slabý sluch. Nová štúdia naznačuje, že zrejme nejde iba o symptóm ochorenia. Slabý sluch môže byť varovným signálom pre vás, rodinu či lekára, že v starobe môžete mať vyššie riziko vzniku demencie.

To, že sa poruchy sluchu spájajú s ochorením mozgu, vedia vedci už dlhšie. Pred pár rokmi zostavili rebríček rizikových faktorov vzniku demencie, ktoré môže človek ovplyvniť. Strata sluchu v strednom veku (40 až 50 rokov) bola jedným z najvýznamnejších vplyvov.

V novom výskume analyzovali vedci z univerzity v Oxforde údaje o 82-tisíc mužoch a ženách nad 60 rokov z Británie. Pred začiatkom štúdie nikto nemal príznaky demencie.

Dobrovoľníci mali v rámci pokusu rozoznávať hovorené čísla prehrávané so šumom v pozadí. Takéto podmienky simulovali počúvanie reči v hlučnom prostredí. O jedenásť rokov po prvotnom teste sa ukázalo, že u 1285 dobrovoľníkov sa vyvinula demencia.

V skratke ďalšie správy z vedy a techniky:

Vyriešili dlhoročnú neznámu: Imperial College zverejnila nenápadnú tlačovú informáciu o najnovšom výskume vplyvu oblakov na globálne otepľovanie. Môže ísť o jednu z najzásadnejších štúdií v budúcom modelovaní vývoja klimatickej zmeny. A vôbec neprináša dobré správy.

Imperial College zverejnila nenápadnú tlačovú informáciu o najnovšom výskume vplyvu oblakov na globálne otepľovanie. Môže ísť o jednu z najzásadnejších štúdií v budúcom modelovaní vývoja klimatickej zmeny. A vôbec neprináša dobré správy. Pirs zhorel v atmosfére: Takmer dvadsať rokov slúžil astronautom na dokovanie kozmických lodí a výstup do vesmíru. Modul Pirs sa odpojil od Medzinárodnej vesmírnej stanice a a vrátil sa do zemskej atmosféry. Takmer celý zhorel, zvyšné trosky dopadli do Tichého oceánu.

Takmer dvadsať rokov slúžil astronautom na dokovanie kozmických lodí a výstup do vesmíru. Modul Pirs sa odpojil od Medzinárodnej vesmírnej stanice a a vrátil sa do zemskej atmosféry. Takmer celý zhorel, zvyšné trosky dopadli do Tichého oceánu. Bezos ponúka NASA zľavu: Americký miliardár a zakladateľ spoločnosti Blue Origin Jeff Bezos napísal otvorený list Národnému úradu pre letectvo a vesmír. Vládnej agentúre zodpovednej za americký kozmický program ponúka zľavu až dve miliardy dolárov na lunárny pristávací modul, ktorý by vyrobila jeho firma.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Martin Poliačik. (zdroj: SME)

Ako sa rozprávať s rodinou, ktorá prepadne konšpiráciám? Dá sa naučiť kriticky myslieť? A ako vysvetliť výhody očkovania antivaxerom? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Martinom Poliačikom z Akadémie kritického myslenia.

Podcasty SME

Pravidelná dávka: Nietzsche a kritika neautentického kresťanstva

Nietzsche a kritika neautentického kresťanstva Medzi nami: Skutočné veľké lásky sú založené na niečom inom ako na tom, či má človek veľkosť XS

Karikatúra

Karikatúra - 28.7.2021. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Krehký koláč s čučoriedkami a mandľovou mrveničkou. (zdroj: Isifa)

Mrveničkový koláč nemusí byť iba slivkový. Čo tak čučoriedky s mandľami?

Voľný čas

Začnite deň s krížovkou denníka SME, alebo si precvičte mozog s dnešným sudoku.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.