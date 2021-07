Dobré ráno: Ľudia sa viac boja očkovania ako smrti po covide

Neočkujú sa najmä nevzdelaní chudobní.

28. júl 2021 o 23:30 Zuzana Kovačič Hanzelová, Ján Krempaský, Adam Blaško, Jana Maťková

Na Slovensku stúpa počet ľudí, ktorí sa odmietajú očkovať proti Covidu-19. Čaká nás pritom masívna tretia vlna s delta variantom a podľa vedcov dostane covid každý, kto očkovanie nemá.

Z dát pritom vyplýva, že ľudia sa viac boja očkovania, ako smrti z covidu, a to napriek tomu, že v druhej vlne zomrelo viac ako 12-tisíc ľudí a takmer každý Slovák má okolo seba niekoho, kto buď zomrel, alebo skončil na pľúcnej ventilácii. Ako je to možné? Kto je za to zodpovedný?

Zuzana Kovačič Hanzelová sa na túto tému pýta reportéra Janka Krempaského.

Zdroj zvukov: TA3

Krátky prehľad správ

Ústavný súd zrušil nový režim na hraniciach. Opatrenia sa tak sprísnia a do karantény pôjdu aj tí, čo majú po prvej dávke vakcíny, no nemajú ešte imunitu. Pripomienky ústavného súdu vláda zapracuje.

Vyšetrovanie Inšpekcie nepreukázalo, že by pri výpovediach kajúcnikov išlo o komplot prokuratúry, s vyšetrovateľmi a svedkami, zatiaľ to smeruje len k dvom konkrétnym vyšetrovateľom. Inšpekcia už obvinila troch svedkov. Z obvinenia sa dozvedáme o niekoľkoročnej spolupráci troch svedkov a dvoch policajných vyšetrovateľov, ktorí sa snažili svoju činnosť koordinovať. Nešlo však o rozsiahly systém, v rámci ktorého by bolo možné poslať kohokoľvek do väzby.

Zamestnancom sociálnych služieb ministerstvo práce vyplatí mimoriadnu finančnú odmenu za ich výnimočné nasadenie počas pandémie. Odmeny dostanú aj zamestnanci centier pre deti, ale aj zamestnanci sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Medzi takmer 50 tisíc zamestnancov sa rozdelí takmer 31 a pol milióna z európskych peňazí.

Dispečer, ktorý komunikoval s posádkou lietadla s Pratasevičom, zmizol. Skrinku v práci nechal prázdnu, vymazal účty na sociálnych sieťach. Galegov opustil Bielorusko aj s rodinou ešte niekedy začiatkom júla. Jeho kolegovia nevylúčili, že mohol odcestovať za príbuznými do Gruzínska. Kolegovia sa domnievajú, že po kauze s Pratasevičom Galegov "pre istotu radšej" zmizol.

Odporúčanie

Slovensko vzdáva poctu jednému z najvýznamnejších sochárov našich Dejín. Alexander Trizuljak by mal tento rok 100 rokov a pri tej príležitosti jeho rodina, aj v spolupráci s Čiernymi dierami znovu osadila v Piešťanoch jeho plastiku Pocta deviatej symfónii Ludwiga van Beethovena. Ak máte čas, v piatok o piatej v kúpeľnom parku piešťany ju slávnostne odhalia. V Piešťanoch nájdete do konca septembra aj výstavu Alexandra Trizujaka v Dome umenia. To je môj zaujímavý tip na záver, dopočutia opäť zajtra.