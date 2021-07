Ranný brífing: Bratislava zrejme deltu zvládne, Kollár tomu nepomohol

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

29. júl 2021 o 23:45 Michal Deliman

Ministerstvo zdravotníctva už oznámilo tretiu vlnu pandémie. Najlepšie je na ňu pripravená Bratislava. Najmä vďaka tomu, že v rizikovej skupine nad 50 rokov je v hlavnom meste zaočkovaných až 70 percent ľudí.

Ženy v politike pred sexizmom chránené nie sú. Čo je pre ne patričné? Máme právo hodnotiť, ako vyzerajú? A aký veľký je problém so sexizmom na Slovensku? Odpovede nájdete v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Bratislava rúška nezloží. Očkovanie z nej však počas delty spraví ostrov slobody

Ako Boris Kollár zatiahol očkovaných do tretej vlny

Liek, akým liečili Trumpa, nie je pri delte účinný

Extrémista Navaľnyj. Ako Kremeľ umlčal svojho najväčšieho kritika

Zuzana Rehák Štefečeková má zlato z trapu aj svetový rekord

Andrej Dúbravský: Niektorí ľudia sú ako húsenice, čo sa nikdy nepremenia na motýľa

Očkovanie spraví z Bratislavy počas delta vlny ostrov slobody

Bratislava je vďaka vysokej zaočkovanosti na najlepšej ceste stať sa ostrovom slobody. (zdroj: TASR)

Na Slovensku pribudlo 49 prípadov nákazy koronavírusom pri takmer 7-tisíc vykonaných PCR testoch. Počet hospitalizovaných pacientov ostáva na čísle 83. Pribudli dve obete ochorenia Covid-19. Prvou dávkou vakcíny zaočkovali 3 651 ľudí.

Zaočkovanosť v Bratislave výrazne presahuje priemer ostatných slovenských miest a obcí. Viac ako polovica obyvateľov hlavného mesta je proti Covidu-19 plne zaočkovaná. Znamená to, že Bratislava by mala byť najlepšie pripravená na tretiu vlnu koronavírusu spôsobenú delta variantom, ktorej začiatok už oznámilo ministerstvo zdravotníctva.

Stane sa teda hlavné mesto Slovenska vďaka svojej vysokej zaočkovanosti ostrovom slobody alebo ho, ako iné regióny krajiny, pohltí delta variant covidu?

"Určite to tu bude ľahšie a budú menej závažné priebehy ochorenia Covidu-19, ale nie je to tak, že by sme tu veselo chodili bez rúšok a ľutovali zvyšok Slovenska, aké to oni majú ťažké," prognózuje situáciu v Bratislave Martin Šuster, ekonomický výskumník z iniciatívy Veda pomáha.

Pre úspech boja Bratislavy s deltou a slobodu jej obyvateľov počas tretej vlny bude kľúčovým podiel zaočkovaných ľudí nad 50 rokov. Bratislava si na slovenské pomery vedie v tejto kategórii obyvateľov nadpriemerne dobre.

Vo veku nad 50 rokov je v hlavnom meste podľa údajov ministerstva zdravotníctva zaočkovaných 70 percent ľudí. Takto vysoké percento ani zďaleka nedosahuje iné mesto ani okres na Slovensku.

Antivaxeri blokovali dopravu: Pred Prezidentským palácom na Hodžovom námestí v Bratislave protestuje niekoľko stoviek ľudí proti pandemickým opatreniam i proti prezidentke Zuzane Čaputovej, členom vlády a parlamentu. Protestujúci zablokovali okolité ulice, v centre mesta sa tvorili rozsiahle kolóny. Polícia sa na zásah proti nim odhodlala až po ôsmich hodinách.

Ako Boris Kollár zatiahol očkovaných do tretej vlny

Boris Kollár. (zdroj: SME/JOZEF JAKUBČO)

Pre politické zásahy Sme rodina prestávajú mať očkovaní isté, že sa ich zatvorené kinosály, divadlá či reštaurácie nebudú v tretej vlne pandémie týkať.

Ultimátum predsedu hnutia Borisa Kollára koalícii, aby neočkovaným dávali antigénové testy rovnaké výhody ako očkovaným, epidemiológom rozbilo už hotový plán opatrení, ktorými sa Slovensko malo začať riadiť v očakávanej tretej vlne pandémie.

"Aj v čiernej fáze pri stovkách nových prípadov denne mali očkovaní v pohode chodiť aj do kina," opisuje pôvodný zámer hlavná epidemiologička ministerstva zdravotníctva a členka konzília, ktoré nové pravidlá pripravuje, Henrieta Hudečková.

Poloočkovaní a ľudia po prekonaní Covidu-19 mali takisto pocítiť úľavy, hoci pri veľmi vysokom počte chorých by boli obmedzovaní viac ako očkovaní. Neočkovaných sa obmedzenia a zákazy mali týkať automaticky, ak by v ich okrese nebol dostatočný počet zaočkovaných starých ľudí.

"Teraz to treba prerobiť," hovorí Hudečková s tým, že zmeny uškodia očkovaným. Superinfekčný delta variant sa totiž bude na Slovensku pri využití antigénových testov šíriť rýchlejšie. Antigény sú pri tomto variante ešte menej presné než doteraz a ministerstvo zdravotníctva od ich používania upustilo už v júni.

Liek, akým liečili Trumpa, nie je pri delte účinný

Bamlanivimab bol navrhnutý tak, aby sa pripojil k špecifickej štruktúre nazývanej antigén. (zdroj: TASR/AP)

Z päťtisíc dávok lieku, špeciálne vyvinutého na liečbu covidu-19, ktoré nakúpilo Slovensko, sa dosiaľ použil iba zlomok. Podľa dát ministerstva zdravotníctva liek bamlanivimab doteraz podali 25 pacientom v nemocniciach.

Ide o liek zo skupiny monoklonálnych protilátok, ktoré sú drahé aj pre svoju technológiu výroby. Účinná látka lieku bola identifikovaná zo vzorky krvi jedného z prvých pacientov, ktorí prekonali Covid-19.

Liek z tejto kategórie podávali aj bývalému americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi vlani v októbri, keď sa nakazil koronavírusom.

Podľa zmluvy, ktorú uzavrelo ministerstvo zdravotníctva v apríli, vychádza cena jednej dávky bamlanivimabu na 785 eur. Za päťtisíc dávok teda ministerstvo zaplatilo zhruba štyri milióny eur.

Zvyšné dávky lieku sa podľa ministerstva použijú, keď opäť stúpnu počty pozitívne testovaných na koronavírus. Liek však exspiruje na začiatku budúceho roka, no nielen z tohto dôvodu sa nemusia všetky jeho dávky minúť. Bamlanivimab totiž zrejme nebude dostatočne fungovať na delta variant koronavírusu.

Oxid grafénu vo vakcínach: Slovenským internetom sa začala šíriť poplašná správa, že španielski výskumníci objavili vo vakcínach proti covidu oxid grafénu. Jeho prítomnosť vo svojich vakcínach spoločnosť Pfizer/BioNTech odmieta. Španielsky výskumník skúmal práve ampulku od tohto výrobcu. Dostal sa k nej však podivným spôsobom. Získal ju cez kuriéra a nevedel overiť pôvod jej obsahu.

Slovenským internetom sa začala šíriť poplašná správa, že španielski výskumníci objavili vo vakcínach proti covidu oxid grafénu. Jeho prítomnosť vo svojich vakcínach spoločnosť Pfizer/BioNTech odmieta. Španielsky výskumník skúmal práve ampulku od tohto výrobcu. Dostal sa k nej však podivným spôsobom. Získal ju cez kuriéra a nevedel overiť pôvod jej obsahu. Pandémia nezaočkovaných: Ochorenie Covid-19 sa stáva pandémiou nezaočkovaných. V máji a júni 2021 bolo na Slovensku celkovo 18 135 ľudí nakazených novým koronavírusom, z toho 91 percent nebolo zaočkovaných.

Ochorenie Covid-19 sa stáva pandémiou nezaočkovaných. V máji a júni 2021 bolo na Slovensku celkovo 18 135 ľudí nakazených novým koronavírusom, z toho 91 percent nebolo zaočkovaných. Očkovanie treťou dávkou: Podanie tretej dávky vakcíny proti Covidu-19 je otázkou odborných diskusií a štúdií. "Pre ministerstvo je bezpečnosť pacienta prioritou, preto sa v tejto oblasti riadime výhradne odbornými odporúčaniami," povedala hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová s tým, že pri dvojdávkových vakcínach sa na Slovensku očkuje nateraz dvomi dávkami.

Podanie tretej dávky vakcíny proti Covidu-19 je otázkou odborných diskusií a štúdií. "Pre ministerstvo je bezpečnosť pacienta prioritou, preto sa v tejto oblasti riadime výhradne odbornými odporúčaniami," povedala hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová s tým, že pri dvojdávkových vakcínach sa na Slovensku očkuje nateraz dvomi dávkami. Opravné uznesenie: Ústavný súd zverejnil opravné uznesenie k pozastaveniu časti vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva k režimu na hraniciach. Pozastavil len časť týkajúcu sa osôb, ktoré absolvovali prvú dávku vakcíny do 9. júla. Režim pre pendlerov a deti od 12 do 18 rokov sa nemení.

Ústavný súd zverejnil opravné uznesenie k pozastaveniu časti vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva k režimu na hraniciach. Pozastavil len časť týkajúcu sa osôb, ktoré absolvovali prvú dávku vakcíny do 9. júla. Režim pre pendlerov a deti od 12 do 18 rokov sa nemení. U Pelleho nehľadajú riešenia: V Hlase s najväčšou pravdepodobnosťou vedia, že mimo očkovania niet alternatívy, pretože už očkovanie je naplnením ich obľúbeného hesla "naučiť sa žiť s covidom". A keďže toto vedia, nehľadajú ani systematickú alternatívu, ale iba výhovorky, píše Zuzana Kepplová.

V Hlase s najväčšou pravdepodobnosťou vedia, že mimo očkovania niet alternatívy, pretože už očkovanie je naplnením ich obľúbeného hesla "naučiť sa žiť s covidom". A keďže toto vedia, nehľadajú ani systematickú alternatívu, ale iba výhovorky, píše Zuzana Kepplová. Očkovanie môže spoločnosť spojiť: Pandémia nás rozdelila na mnohé skupiny a nakreslila medzi nami ostré deliace čiary ešte pred príchodom vakcín. Očkovanie v skutočnosti ponúka možnosť, ako rozdelenú spoločnosť znovu spojiť, píše Matúš Ritomský.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Zomrel Ivan Saktor: Vo veku 66 rokov zomrel bývalý primátor Banskej Bystrice Ivan Saktor, podľahol ťažkej chorobe. V rokoch 1996 až 2006 bol prezidentom Konfederácie odborových zväzov. V roku 2006 sa stal primátorom Banskej Bystrice. V 2017 oznámil svoju kandidatúru na predsedu Banskobystrického kraja, neskôr ju však na vlastnú žiadosť stiahol.

Vo veku 66 rokov zomrel bývalý primátor Banskej Bystrice Ivan Saktor, podľahol ťažkej chorobe. V rokoch 1996 až 2006 bol prezidentom Konfederácie odborových zväzov. V roku 2006 sa stal primátorom Banskej Bystrice. V 2017 oznámil svoju kandidatúru na predsedu Banskobystrického kraja, neskôr ju však na vlastnú žiadosť stiahol. Dôchodkový ústavný zákon nebude: Dôchodková reforma bude pozostávať z troch zákonov, ktoré sa budú týkať prvého, druhého a tretieho dôchodkového piliera. Reforma sa tak nezavedie ústavným zákonom, ako sa pôvodne plánovalo.

Dôchodková reforma bude pozostávať z troch zákonov, ktoré sa budú týkať prvého, druhého a tretieho dôchodkového piliera. Reforma sa tak nezavedie ústavným zákonom, ako sa pôvodne plánovalo. Gašparovič a Vičan chcú ísť na slobodu: Obžalovaný bývalý šéf kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby Peter Gašparovič a bratislavský expolicajt Ladislav Vičan požiadali počas hlavného pojednávania na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku o prepustenie z väzby. Sudkyňa rozhodne v nasledujúcich dňoch.

Ďakujeme, že podporujete kvalitnú žurnalistiku, vzniká len vďaka predplatiteľom.

Staňte sa nimi tiež. Pozrite si ponuku predplatného.

Extrémista Navaľnyj. Ako Kremeľ umlčal svojho najväčšieho kritika

Pracovníci pretierajú v Petrohrade graffiti ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného s nápisom Hrdina našej doby. (zdroj: TASR/AP)

Keď sa v apríli na jednom z domov v centre Petrohradu objavil veľký portrét opozičného aktivistu a politika Alexeja Navaľného s nápisom „Hrdina nových časov“, ruským úradom trvalo len niekoľko hodín, kým nástennú maľbu zafarbili.

Takmer rok po tom, čo Navaľného pred cestou z Tomska do Moskvy otrávili nervovou látkou novičok, a pol roka po tom, čo ho súd za porušenie pravidiel kaucie odsúdili na triapolročný trest väzenia, sa ruské opozičné hnutie ocitá v slepej uličke.

Navaľného Nadáciu na boj proti korupcii označili súdy za extrémistickú organizáciu a ľudí, ktorí sú s ním spájaní, vyškrtávajú pred septembrovými voľbami z kandidátok alebo im hrozí stíhanie. Teraz chce Navaľného aktivity Kremeľ vymazať aj z internetu.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Chorváti dokončili dôležitý most: Robotníci úplne spojili most Pelješac v južnom Chorvátsku, keď namontovali posledný diel jeho oceľového oblúka. Most bude dôležitý aj pre turistov, ktorí na ceste na juh Chorvátska, a teda aj do Dubrovníka, nemusia čakať v kolónach na hranici Bosny a Hercegoviny. Most a prístupové cesty sa podľa očakávania otvoria pre bežnú dopravu v júni 2022, pred začiatkom vrcholu turistickej sezóny.

Robotníci úplne spojili most Pelješac v južnom Chorvátsku, keď namontovali posledný diel jeho oceľového oblúka. Most bude dôležitý aj pre turistov, ktorí na ceste na juh Chorvátska, a teda aj do Dubrovníka, nemusia čakať v kolónach na hranici Bosny a Hercegoviny. Most a prístupové cesty sa podľa očakávania otvoria pre bežnú dopravu v júni 2022, pred začiatkom vrcholu turistickej sezóny. V klíme nastáva bod zlomu: Mnohé kľúčové klimatické ukazovatele, ktoré hodnotia vážnosť klimatickej krízy, sa rýchlo blížia alebo už presahujú body zlomu, vyplýva z novej štúdie. Podľa nej až 16 z 31 sledovaných klimatických ukazovateľov tento rok dosiahlo znepokojujúce rekordné hodnoty.

Mnohé kľúčové klimatické ukazovatele, ktoré hodnotia vážnosť klimatickej krízy, sa rýchlo blížia alebo už presahujú body zlomu, vyplýva z novej štúdie. Podľa nej až 16 z 31 sledovaných klimatických ukazovateľov tento rok dosiahlo znepokojujúce rekordné hodnoty. Rizikové grécke ostrovy: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb označilo 13 gréckych ostrovov ležiacich na juhu Egejského mora za oblasti s vysokým rizikom nákazy koronavírusom. Cestovať na tieto ostrovy preto ECDC odporúča iba v nevyhnutných prípadoch.

Zo zahraničných webov:

Zuzana Rehák Štefečeková má zlato z trapu aj svetový rekord

Slovenská strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková sa teší na pódiu zo zisku zlatej medaily. (zdroj: TASR)

Slovenská strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková získala zlatú medailu vo finále trapu na olympijských hrách. Rodáčka z Nitry trafila vo finále 43 letiacich terčov a vybojovala pre Slovensko prvý cenný kov v Tokiu.

Druhá skončila Američanka Kayle Browningová a tretia Allesandra Perilliová zo San Marína.

Slovenka postúpila do finále ako víťazka kvalifikácie, keď trafila všetkých 125 terčov a dosiahla svetový kvalifikačný rekord. Maximálny nástrel v eliminácii dosiahla Rehák Štefečeková ako prvá strelkyňa v histórii.

V Tokiu súťaží na svojej tretej olympiáde. Aj z predchádzajúcich si priniesla medailu, z Pekingu 2008, aj z Londýna 2012 striebro. A v Japonsku má ešte jednu medailovú šancu - v mixe s Erikom Vargom.

V skratke ďalšie správy zo športu:

Prečo Sagan odcháda z Bory: Tím Bora Hansgrohe potvrdil, že Peter Sagan po tejto sezóne odchádza. V priebehu piatich sezón v drese nemeckého tímu Sagan vyhral 29 pretekov. Medzi nimi získal titul majstra sveta na MS 2017, 100. profesionálne víťazstvo, vyhral monumentálnu klasiku Paríž – Roubaix, či päť etáp na Tour de France. V posledných sezónach sa mu až tak nedarilo.

Tím Bora Hansgrohe potvrdil, že Peter Sagan po tejto sezóne odchádza. V priebehu piatich sezón v drese nemeckého tímu Sagan vyhral 29 pretekov. Medzi nimi získal titul majstra sveta na MS 2017, 100. profesionálne víťazstvo, vyhral monumentálnu klasiku Paríž – Roubaix, či päť etáp na Tour de France. V posledných sezónach sa mu až tak nedarilo. Škáchovej finále nevyšlo: Slovenská kanoistka Monika Škáchová skončila vo finále kategórie C1 na OH Tokio na 9. mieste. Na víťazku Jessicu Foxovú z Austrálie stratila vyše 24 sekúnd. Už len to, že sa dostala do finále, však považuje za úspech.

Slovenská kanoistka Monika Škáchová skončila vo finále kategórie C1 na OH Tokio na 9. mieste. Na víťazku Jessicu Foxovú z Austrálie stratila vyše 24 sekúnd. Už len to, že sa dostala do finále, však považuje za úspech. Trnava postupuje: Futbalisti FC Spartak Trnava sa prebojovali do 3. predkola Európskej konferenčnej ligy. Po bezgólovej remíze v domácom úvodnom stretnutí zvíťazili v odvete 2. predkola na pôde Sepsi OSK 4:3 v jedenástkovom rozstrele po tom, ako sa v riadnom hracom čase i predĺžení skončil duel nerozhodne 1:1.

Niektorí ľudia sú ako húsenice, čo sa nikdy nepremenia na motýľa

Andrej Dúbravský v lete vystavuje v košickej botanickej záhrade. (zdroj: Dorota Jedináková)

Na jeseň mal Andrej Dúbravský výstavu v New Yorku, no pre pandémiu tam vycestovať nemohol. Potom si chcel oddýchnuť, a tak sa s radosťou pustil do maľovania včiel, ôs, lienok a ďalšieho hmyzu, ktorý ho fascinuje od detstva.

Tieto plátna teraz visia v botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Výstavu s názvom Hlina a hmyz si návštevníci môžu pozrieť v pestovateľskom skleníku, ktorý bežne pre verejnosť nie je otvorený.

V rozhovore pre SME Dúbravský hovorí o svojej láske aj odpore k hmyzu, o knižke, ktorú k výstave pripravil pre deti, i o tom, čo môže každý urobiť preto, aby hmyz nevymieral.

V skratke ďalšie správy z kultúry:

Gýč o Gumpovi: Niekedy aj film môže byť v našom živote určujúci. Dôležité je, že nám po ňom zostala emočná stopa, akási vnútorná pečiatka. Skrátka, formoval našu citlivosť a empatiu. Taký by pre dnešné deti mohol byť film Gump - pes, ktorý naučil ľudí žiť.

Niekedy aj film môže byť v našom živote určujúci. Dôležité je, že nám po ňom zostala emočná stopa, akási vnútorná pečiatka. Skrátka, formoval našu citlivosť a empatiu. Taký by pre dnešné deti mohol byť film Gump - pes, ktorý naučil ľudí žiť. Jak bůh hledal Karla: Členovia českého televízneho štábu sa vydali do Poľska a na úrovni viery chceli pomenovať rozdiely medzi národmi, ktoré sú si geograficky blízke, ale ideologicky vzdialené. Výsledok? Poľskí veriaci sa filmom môžu cítiť právom urazení a právom môžu byť nahnevaní, lebo sa o nich dalo rozprávať aj inak.

Členovia českého televízneho štábu sa vydali do Poľska a na úrovni viery chceli pomenovať rozdiely medzi národmi, ktoré sú si geograficky blízke, ale ideologicky vzdialené. Výsledok? Poľskí veriaci sa filmom môžu cítiť právom urazení a právom môžu byť nahnevaní, lebo sa o nich dalo rozprávať aj inak. Sladké hry Vice Kerekes: Je pochopiteľné, že romantické príbehy pre širšie publikum potrebujú šarmantných hercov, ale maďarská režisérka a scenáristka Nóra Lakos si vystačila s tým, že Vica Kerekes má aj sexy zamatový hlas.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Rastislav Remeta. (zdroj: Kristína Paholík Hamárová)

Ako reaguje na kritiku špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica? A ako má verejnosť vyhodnocovať, kto z nich vlastne hovorí pravdu? Nezastrašuje inšpekcia vyšetrovateľov NAKA? A boli pri razii inšpekcie aj tajní zo SIS? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s bratislavským krajským prokurátorom Rastislavom Remetom.

Podcasty SME

Ľudskosť: Tyrania štíhlosti: Hodnotiť niekoho postavu je spoločenský zlozvyk, ktorý ničí životy

Tyrania štíhlosti: Hodnotiť niekoho postavu je spoločenský zlozvyk, ktorý ničí životy Medzi riadkami: Ľudia majú bludnú predstavu, že chudobní sú cnostní a bohatí chamtivci

Ľudia majú bludnú predstavu, že chudobní sú cnostní a bohatí chamtivci Index: Top športovci míňajú aj na nezmysly. Prečo im to štát toleruje?

Karikatúra

Karikatúra - 30.7.2021. (zdroj: Vico)

Recept dňa

Nepečená smotanovo-broskyňová tortička. (zdroj: Tortyodmamy.sk | Kamila)

Aký je najlepší nepečený cheesecake? Z desiatich receptov si určite vyberiete.

Voľný čas

Začnite deň s krížovkou denníka SME, alebo si precvičte mozog s dnešným sudoku.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť v pondelok.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.