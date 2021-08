Ranný brífing: Bratislava sa pripravuje na protesty, Výboha obvinili

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

5. aug 2021 o 0:03 Michal Deliman

Miroslava Výboha, osobného priateľa expremiéra Roberta Fica a údajného mecenáša Smeru, stíhajú pre korupciu. Uplácal vraj Petra Pellegriniho. Podnikateľa však polícia nezadržala, zrejme je v zahraničí.

Čo znamená obvinenie Miroslava Výboha, blížime sa k zatýkaniu smeráckych a exmeráckych politických špičiek a akú vlastne trestnú činnosť mali títo ľudia páchať? Odpovede nájdete v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Bratislava sa chystá na blokádu, občania sa majú riadiť pokynmi a zvykať si

Z obchodníka so zbraňami sa stal developer. Kto je Miroslav Výboh

Atény sú pod dymovým mrakom. Toto je už klimatická hrozba

Prepísala štatistiky. V Tokiu získala medailu iba 12-ročná skejtbordistka

Osem áut, ktorých výroba sa v tichosti končí

Oligarchu Výboha obvinili v kauze Mýtnik

Miroslav Výboh. (zdroj: MAFRA/Michal Šula)

Po Jozefovi Brhelovi obvinila polícia v poradí už druhého z celkovo piatich vplyvných oligarchov považovaných za mecenášov Smeru. Tentoraz ide o Miroslava Výboha, stíhajú ho v kauze Mýtnik. Spolu polícia obvinila osem osôb.

Výboh je dosiaľ najväčšou rybou spomedzi oligarchov, ktorých polícia stíha. Je považovaný za jedného z najbližších ľudí bývalého premiéra a šéfa Smeru Roberta Fica. Ten Výboha nazval osobným priateľom. Podnikateľ dlhodobo patril k významným hráčom v pozadí Smeru.

NAKA počas akcie zadržala hneď niekoľko osôb. Sú medzi nimi aj bývalý štátny tajomník ministerstva financií Radko Kuruc či bývalá šéfka daniarov Lenka Wittenbergerová.

Výboha sa však zadržať nepodarilo. Je známe, že sa dlhodobo zdržiava v zahraničí , ako pobyt si udáva adresu v Monaku. Je aj honorárnym konzulom tejto krajiny.

Ak sa teraz Výboh na polícii neprihlási sám, do úvahy prichádza aj vydanie zatykača. Zatiaľ pritom nie je jasné ani to, čoho presne sa obvinenia týkajú. Údajne bol sprostredkovateľom 150-tisícového úplatku od podnikateľa Michala Suchobu pre bývalého premiéra a dnes šéfa strany Hlas Petra Pellegriniho.

Od Výboha je len krok k premiérom: Vyšetrovatelia sa preštrikovali na najvyššie poschodia politicky krytej hospodárskej kriminality. A ak sa ju podarí preukázať, je takmer nemožné, aby zostala politická vetva beztrestná, píše Peter Tkačenko.

Bratislava sa chystá na blokádu, občania sa majú riadiť pokynmi a zvykať si

Zablokovaný autobus počas protestu. (zdroj: SITA)

V komunite radikálnych odporcov očkovania sa začala šíriť myšlienka, že protesty z minulého týždňa ukázali, že len postávať na námestí a pokojne demonštrovať nemá veľký dopad.

Oveľa účinnejšie je počas pracovného dňa zablokovať dôležité dopravné uzly. Takto totiž aj zopár stoviek účastníkov dokáže prilákať pozornosť celej republiky.

Na dnes a piatok preto demonštranti opäť naplánovali dva protesty v Bratislave. Pred Prezidentským palácom a pred Úradom vlády.

Polícia už po minulých protestoch odkázala, že aj neohlásená demonštrácia, blokujúca križovatky, je legálna, ak nedôjde k rozsiahlemu narúšaniu poriadku.

„Je potrebné, aby si aj tí občania, ktorí nezdieľajú názor demonštrantov, zvykli na takýto prejav názorov, ktorý ich priamo obmedzuje na bežnom spôsobe života,“ povedal policajný prezident Peter Kovařík.

Denník SME preto pripravil prehľad priebehu protestov, informácie o odklone dopravy a rady pre ľudí, ktorí sa na protestoch neplánujú zúčastniť.

Nech si zvykajú policajti: Policajti by si mali zvyknúť, že ich úlohou je strážiť bezpečnosť a poriadok – dokonca aj keď proti nim hrajú občania presilovku. V opačnom prípade môžu ísť pásť kozy, tam by postávanie malo stačiť, píše Peter Tkačenko.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Koronavírus na Slovensku: Na Slovensku potvrdili 94 nakazených koronavírusom po 6 918 vykonaných PCR testoch. V nemocniciach pribudol jeden pacient, hospitalizovaných je tak 93 ľudí. Počet obetí nestúpol. Prvou dávkou vakcíny zaočkovali 3 793 ľudí.

Na Slovensku potvrdili 94 nakazených koronavírusom po 6 918 vykonaných PCR testoch. V nemocniciach pribudol jeden pacient, hospitalizovaných je tak 93 ľudí. Počet obetí nestúpol. Prvou dávkou vakcíny zaočkovali 3 793 ľudí. Korčok kritizoval predstaviteľov Maďarska: Spôsob, akým najvyšší maďarskí predstavitelia neustále otvárajú historické otázky, je v rozpore s deklarovanou snahou Maďarska o dobré bilaterálne vzťahy so Slovenskom. Uviedol to minister zahraničných vecí Ivan Korčok. Poukázal pritom na tohtotýždňovú účasť a vyjadrenia maďarského predsedu parlamentu Lászloa Kövéra na odhalení pamätníka vysídleným Maďarom v Šamoríne.

Spôsob, akým najvyšší maďarskí predstavitelia neustále otvárajú historické otázky, je v rozpore s deklarovanou snahou Maďarska o dobré bilaterálne vzťahy so Slovenskom. Uviedol to minister zahraničných vecí Ivan Korčok. Poukázal pritom na tohtotýždňovú účasť a vyjadrenia maďarského predsedu parlamentu Lászloa Kövéra na odhalení pamätníka vysídleným Maďarom v Šamoríne. Dömötör ide na slobodu: Sudca Okresného súdu Bratislava III Juraj Kapinaj odsúdil Csabu Dömötöra za krivú výpoveď na podmienečný trest odňatia slobody vo výške 32 mesiacov. Sudca schválil dohodu o vine a treste, ktorú uzavrel prokurátor Krajskej prokuratúry v Bratislave s obvineným. Dömötör je bývalým členom mafiánskej skupiny takáčovci, ktorý svedčí v policajných kauzách.

Z obchodníka so zbraňami sa stal developer. Kto je Miroslav Výboh

Miroslav Výboh: Zo zbrojára sa stal developer. (zdroj: Hej, Ty!)

"Pán Výboh je môj priateľ." Táto veta je ukážkou, ako pár slov výrazným spôsobom ovplyvní mediálny obraz človeka.

V roku 2014 ju vyslovil vtedajší smerácky premiér Robert Fico. Potvrdil tým to, o čom sa roky verejne špekulovalo. Príbeh Miroslava Výboha však dostal ešte zásadnejšiu dejovú linku.

Aj keď treba povedať, že so štátom bol podnikateľ a zbrojár Výboh výrazne prepojený. Dalo by sa povedať, že práve na obchode so štátom si vybudoval kariéru. Jeho biznis dráhu sleduje INDEX v ďalšej časti seriálu Oligarchovia.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Očkovacia lotéria je zbytočný nápad: Ak majú byť očkovacia lotéria a sprostredkovateľský bonus prínosom k snahe priblížiť sa míľniku kolektívnej imunity voči pandémii covidu, musí vďaka nim názor na vakcínu zmeniť až 30-tisíc ľudí. Kým vládni analytici sú voči nápadom ministra financií Igora Matoviča ešte pomerne taktickí, behaviorálni ekonómovia, ktorí skúmajú vplyvy finančných motivácií na správanie spotrebiteľov, sú vyslovene skeptickí.

Ak majú byť očkovacia lotéria a sprostredkovateľský bonus prínosom k snahe priblížiť sa míľniku kolektívnej imunity voči pandémii covidu, musí vďaka nim názor na vakcínu zmeniť až 30-tisíc ľudí. Kým vládni analytici sú voči nápadom ministra financií Igora Matoviča ešte pomerne taktickí, behaviorálni ekonómovia, ktorí skúmajú vplyvy finančných motivácií na správanie spotrebiteľov, sú vyslovene skeptickí. Matovič ide šetriť: Ministerstvo financií plánuje zredukovať počet samoobslužných platobných terminálov v klientskych centrách, na súdoch, okresných či katastrálnych úradoch. Ministerstvo si od zmeny sľubuje úsporu najmenej 1,5 milióna eur.

Ministerstvo financií plánuje zredukovať počet samoobslužných platobných terminálov v klientskych centrách, na súdoch, okresných či katastrálnych úradoch. Ministerstvo si od zmeny sľubuje úsporu najmenej 1,5 milióna eur. Prvý investor v Rimavskej Sobote: Do pripravovaného priemyselného parku v Rimavskej Sobote mieri prvý investor, informoval minister hospodárstva Richard Sulík. Konkrétne ide o bavorskú spoločnosť Ziegler Group, predstavitelia štátu a firmy podpísali memorandum.

Atény sú pod dymovým mrakom. Toto je už klimatická hrozba

Aténska Akropola pod dymovým mrakom. (zdroj: SITA/AP)

Opustite svoje domovy, vypočuli si v posledných dňoch tisíce ľudí na predmestiach Atén. Väčšinu z nich nebolo treba presviedčať, už týždeň zažívajú najväčšie teplá za desaťročia, v lesoch vznikajú požiare, ktoré nad gréckou metropolou vytvorili veľký dymový mrak.

„Toto sú kľúčové hodiny,“ povedal na tlačovej konferencii miestny šéf civilnej ochrany Nikos Hardalias. „Naša krajina prechádza najhoršími vlnami tepla za posledných 40 rokov.“

V posledných dňoch namerali v Aténach aj 42 stupňov. Podobné teplá krajina naposledy zažila v roku 1987, vtedy zomrelo asi sto ľudí.

Miestne úrady teraz varujú pred ohrozenými dodávkami elektriny, keďže sieť môžu narušiť požiare. Čiastočne uzavreli aj časť diaľnice, ktorá spája Atény so severom krajiny. Občanom vláda odporučila necestovať alebo nejsť do práce, ak to nie je nutné.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Zrážka vlakov v Česku: Zrážka dvoch vlakov v západočeskej obci Milavče v Plzenskom kraji má už tri obete. Vo svojich zdemolovaných kabínach prišli o život rušňovodiči oboch vlakov a polícia potvrdila, že zahynula aj jedna cestujúca.

Zrážka dvoch vlakov v západočeskej obci Milavče v Plzenskom kraji má už tri obete. Vo svojich zdemolovaných kabínach prišli o život rušňovodiči oboch vlakov a polícia potvrdila, že zahynula aj jedna cestujúca. Vstup do Rakúska: Na vstup do Rakúska už nebude stačiť zaočkovanie prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu Covid-19. Preukázať sa bude treba potvrdením o zaočkovaní oboma dávkami. Zmena platí od 15. augusta. Výnimku budú mať osoby, ktoré ochorenie prekonali.

Na vstup do Rakúska už nebude stačiť zaočkovanie prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu Covid-19. Preukázať sa bude treba potvrdením o zaočkovaní oboma dávkami. Zmena platí od 15. augusta. Výnimku budú mať osoby, ktoré ochorenie prekonali. Cimanovská odletela do Viedne: Bieloruská olympionička Kryscina Cimanovská neodletela z Tokia do Varšavy, ako sa pôvodne plánovalo, ale nastúpila na let do Rakúska. Zmena plánu nastala z bezpečnostných obáv.

Zo zahraničných webov:

Prepísala štatistiky. V Tokiu získala medailu iba 12-ročná skejtbordistka

Iba 12-ročná Kokona Hirakiová získala striebro na LOH v Tokiu. (zdroj: TASR/AP)

Najmladšou medailistkou na olympijských hrách v Tokiu sa stala len 12-ročná Kokona Hirakiová. V disciplíne park v skejtbordingu vybojovala striebro. Hirakiová je najmladšia japonská olympionička v histórii. Bronz si zase vybojovala 13-ročná Sky Brownová.

Vekový súčet trojice medailistiek je len 44 rokov. Víťazkou sa stala 19-ročná Japonka Sakura Josozumiová. Skejtbording má na olympijských hrách premiéru. Josozumiová dosiahla najlepší výkon hneď v prvej jazde. Úspech domácich farieb zvýraznila štvrtým miestom Misugu Okamotová.

Japonsko zatiaľ triumfovalo vo všetkých troch skejbordingových disciplínach v Tokiu, zlato v mužskom streete vybojoval Juto Horigome, v ženskom streete zvíťazila iba 13-ročmá Momiji Nišijová.

V skratke ďalšie správy zo športu:

Bartekovú nezvolili: Slovenskú strelkyňu Danku Bartekovú nezvolili opätovne do komisie športovcov Medzinárodného olympijského výboru. Barteková v nej pôsobila od roku 2012, keď ju zvolili počas OH v Londýne. Barteková dostala 1278 hlasov, skončila na 7. mieste.

Slovenskú strelkyňu Danku Bartekovú nezvolili opätovne do komisie športovcov Medzinárodného olympijského výboru. Barteková v nej pôsobila od roku 2012, keď ju zvolili počas OH v Londýne. Barteková dostala 1278 hlasov, skončila na 7. mieste. Makojev druhú šancu nedostane: Slovenský zápasník Boris Makojev nebude bojovať v repasáži o bronzovú medailu na olympiáde v Tokiu. V kategórii do 86 kg prehral v prvom kole s Arturom Najfonovom, reprezentujúcim Ruský olympijský výbor. Makojevova šanca na pokračovanie v turnaji žila aj napriek prehre. Potreboval, aby sa ruský pretekár prebojoval do finále, čo sa však nestalo.

Slovenský zápasník Boris Makojev nebude bojovať v repasáži o bronzovú medailu na olympiáde v Tokiu. V kategórii do 86 kg prehral v prvom kole s Arturom Najfonovom, reprezentujúcim Ruský olympijský výbor. Makojevova šanca na pokračovanie v turnaji žila aj napriek prehre. Potreboval, aby sa ruský pretekár prebojoval do finále, čo sa však nestalo. Napodobnila Warholma: Americká atlétka Sydney McLaughlinová získala na OH v Tokiu zlatú medailu v behu na 400 m prekážok vo svetovom rekorde 51,46 sekundy. Svoje vlastné historické maximum z júnového mítingu v Eugene vylepšila o 44 stotín.

Osem áut, ktorých výroba sa v tichosti končí

Kia Stinger. (zdroj: Kia)

Zmeny vo firemnej stratégii, emisné limity, ale aj presluhujúci životný cyklus či marketingový neúspech.

To sú všetko dôvody, prečo sa každý rok v automobilovom svete lúčime s aspoň desiatkou modelov.

Vybrali sme autá, ktoré zmizli alebo do budúceho roka zmiznú zo showroomov a postupne aj z dopredajových skladových zásob. Ak ste nad kúpou nejakého z nich uvažovali, je najvyšší čas.

V skratke ďalšie auto novinky:

Omladená Dacia Duster: Dacia spúšťa na Slovensku predaj vynoveného SUV Duster. Po vizuálnej stránke sa veľa toho nezmenilo, rozdiely sa nájdu skôr pod povrchom. Cena modernizovaného Dusteru, ktorý spoznáte podľa pozmenenej optiky predných a zadných svetiel, štartuje od 10 790 eur, čo je o 200 eur viac, ako pri predošlom cenníku pred faceliftom.

Dacia spúšťa na Slovensku predaj vynoveného SUV Duster. Po vizuálnej stránke sa veľa toho nezmenilo, rozdiely sa nájdu skôr pod povrchom. Cena modernizovaného Dusteru, ktorý spoznáte podľa pozmenenej optiky predných a zadných svetiel, štartuje od 10 790 eur, čo je o 200 eur viac, ako pri predošlom cenníku pred faceliftom. Ďalšie SUV od Volswagenu: Volkswagen ďalej rozširuje rodinu svojich SUV so spaľovacími motormi. Do partie ešte chýbal model s karosériou, ktorú by donedávna nemecký koncern nazýval Sportback alebo Spaceback, ale teraz je móde označenie SUV-kupé.

Volkswagen ďalej rozširuje rodinu svojich SUV so spaľovacími motormi. Do partie ešte chýbal model s karosériou, ktorú by donedávna nemecký koncern nazýval Sportback alebo Spaceback, ale teraz je móde označenie SUV-kupé. Rekordné predaje Tesly: Predaje áut v Európe sa za prvý polrok zvýšili o 27 percent v porovnaní s polrokom 2020. Stále však ide o pokles o 23 percent oproti polroku 2019. Júnové štatistiky JATO Dynamics ale priniesli aj nový rekord pre Teslu.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

